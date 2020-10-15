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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 02:29
https://m.rosbalt.ru/world/2020/10/15/1868333.html
.....Между тем исследователи из Бразилии также выяснили, что коронавирус вызывает изменения в мозге не только при тяжелом течении заболевания, но и у больных с легкой формой.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
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