.....Между тем исследователи из Бразилии также выяснили, что коронавирус вызывает изменения в мозге не только при тяжелом течении заболевания, но и у больных с легкой формой.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 02:29
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 04:11
В фашистській Росії майже три сотні офіційних мерців за четвер. Цікаво скільки насправді?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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