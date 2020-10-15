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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1958195919601961

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 267
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 02:29

.....Между тем исследователи из Бразилии также выяснили, что коронавирус вызывает изменения в мозге не только при тяжелом течении заболевания, но и у больных с легкой формой.

https://m.rosbalt.ru/world/2020/10/15/1868333.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 04:11

В фашистській Росії майже три сотні офіційних мерців за четвер. Цікаво скільки насправді?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 06:10

  zРадио написав:Увы, ремдесивир, самый обещающий противовирусный препарат, оказался практически бесполезным в лечении тяжелого течения коронавируса, и не способен статистически достоверно снижать летальность

Remdesivir has little effect on Covid-19 mortality, WHO study says
https://www.ft.com/content/ee9b611f-2b4 ... b804d17a94

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что антикоронавирусный препарат "Ремдесивир" поступит в области до конца следующей недели. Об этом глава Минздрава заявил в эфире ток-шоу "Право на власть", передает "РБК".

"Общее количество доз, которое мы закупаем - 1 миллион 410 тысяч. Сейчас закупка идет через международную организацию, которая выходит на рынок. У нас уже есть подтверждение около 100 тысяч доз, еще ждем 160 тысяч доз. Это за бюджетные средства, чтобы мы могли вакцинировать группы риска", - сказал Степанов.

По его словам, количество доз препарата "Ремдесивир", которое закупает государство, рассчитано на 28 тысяч пациентов.
В июне американская фармацевтическая компания Gilead Sciences установила цену на производимый ею антикоронавирусный препарат ремдесивир — 390 долларов за флакон. Типичный пятидневный курс лечения в США включает шесть флаконов, что будет стоить 2340 долларов на пациента.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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