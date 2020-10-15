.....Между тем исследователи из Бразилии также выяснили, что коронавирус вызывает изменения в мозге не только при тяжелом течении заболевания, но и у больных с легкой формой.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 02:29
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 04:11
В фашистській Росії майже три сотні офіційних мерців за четвер. Цікаво скільки насправді?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: П'ят 16 жов, 2020 06:10
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что антикоронавирусный препарат "Ремдесивир" поступит в области до конца следующей недели. Об этом глава Минздрава заявил в эфире ток-шоу "Право на власть", передает "РБК".
"Общее количество доз, которое мы закупаем - 1 миллион 410 тысяч. Сейчас закупка идет через международную организацию, которая выходит на рынок. У нас уже есть подтверждение около 100 тысяч доз, еще ждем 160 тысяч доз. Это за бюджетные средства, чтобы мы могли вакцинировать группы риска", - сказал Степанов.
По его словам, количество доз препарата "Ремдесивир", которое закупает государство, рассчитано на 28 тысяч пациентов.
В июне американская фармацевтическая компания Gilead Sciences установила цену на производимый ею антикоронавирусный препарат ремдесивир — 390 долларов за флакон. Типичный пятидневный курс лечения в США включает шесть флаконов, что будет стоить 2340 долларов на пациента.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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