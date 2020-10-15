Додано: П'ят 16 жов, 2020 08:47

Продолжаем отслеживать рекорды пандемии



Пандемия подошла к ранее казалось бы недостижимым цифрам + 399 000 новых случаев в день.

На фоне ослабления в Индии опять,как в последний раз в июле, мировым лидером стали США + 66 000 новых случаев.

Впервые, после весны, в тройку лидеров вошла Франция, оттеснив Бразилию, установив абсолютный европейский рекорд + 30 600, это где-то в 4 раза выше французских весенних максимумов.

Аргентина + 17 000 - новый максимум, как видим где-то есть и похуже, чем у нас, с учетом, что Аргентина плюс-минус близка по населению к нам

Чехия + 9720 - максимум, тоже явно похуже ситуация чем у нас

Италия + 8800 - тоже максимум за всё время

Бельгия + 8270 - максимум

Польша + 8100 - тоже рекорд

Нидерланды + 7800 - максимум

Германия + 7070 - максимум

Устал перечислять, еще есть

Что-то Европа поплыла, короче говоря. Число случаев вчера в Европе примерно в 10 раз выше затишья конца мая-начала июня. Причём доля Европы достигла уже 38 процентов новых случаев в мире, такого не было с марта.

А так по континентам распределение такое -

Европа - 38 %

Азия - 25 %

Северная Америка - 19 %

Южная Америка - 15 %

Африка - 2,3 %

Австралия с Океанией - 0,006 %

Не читаю Будивельника, пустая трата времени