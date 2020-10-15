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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1959196019611962>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 267
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 02:29

.....Между тем исследователи из Бразилии также выяснили, что коронавирус вызывает изменения в мозге не только при тяжелом течении заболевания, но и у больных с легкой формой.

https://m.rosbalt.ru/world/2020/10/15/1868333.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 04:11

В фашистській Росії майже три сотні офіційних мерців за четвер. Цікаво скільки насправді?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 06:10

  zРадио написав:Увы, ремдесивир, самый обещающий противовирусный препарат, оказался практически бесполезным в лечении тяжелого течения коронавируса, и не способен статистически достоверно снижать летальность

Remdesivir has little effect on Covid-19 mortality, WHO study says
https://www.ft.com/content/ee9b611f-2b4 ... b804d17a94

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что антикоронавирусный препарат "Ремдесивир" поступит в области до конца следующей недели. Об этом глава Минздрава заявил в эфире ток-шоу "Право на власть", передает "РБК".

"Общее количество доз, которое мы закупаем - 1 миллион 410 тысяч. Сейчас закупка идет через международную организацию, которая выходит на рынок. У нас уже есть подтверждение около 100 тысяч доз, еще ждем 160 тысяч доз. Это за бюджетные средства, чтобы мы могли вакцинировать группы риска", - сказал Степанов.

По его словам, количество доз препарата "Ремдесивир", которое закупает государство, рассчитано на 28 тысяч пациентов.
В июне американская фармацевтическая компания Gilead Sciences установила цену на производимый ею антикоронавирусный препарат ремдесивир — 390 долларов за флакон. Типичный пятидневный курс лечения в США включает шесть флаконов, что будет стоить 2340 долларов на пациента.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 07:07

У 70 из 100 - абнормальные изменения в сердце. Да уж. Это просто простуда...

https://www.theguardian.com/world/2020/ ... now-so-far
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 07:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

freeze написав:Распределение летальных случаев от COVID-19 в Украине :
90+ - 1,8%
80-89 лет – 16%
70-79 лет – 26%
60-69 лет – 31%
50-59 лет - 18%
40-49 лет - 5%
30-39 лет - 1,9%
Наверное, по завершению пандемии пенсионная реформа не понадобится
alter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 08:23

  freeze написав:Распределение летальных случаев от COVID-19 в Украине :
90+ - 1,8%
80-89 лет – 16%
70-79 лет – 26%
60-69 лет – 31%
50-59 лет - 18%
40-49 лет - 5%
30-39 лет - 1,9%

Если к вашим данным добавить % жителей Украины по возрастам, получаем:
Зображення
Т.е, если возраст меньше 60 лет и нет хронических заболеваний, шанс умереть близок к 0.

https://www.populationpyramid.net/ru/%D ... 0%B0/2020/
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 08:31

  safonovstanislav написав:В Харькове ситуация уже давно вышла из под контроля и никакими зонами это уже не исправить, т.к. слишком много людей затронуто. По словам знакомого, многие перестали чувствовать запахи, и никого это уже не удивляет, все понимают, что к чему, но ходят на работу, по магазинам, ездят в маршрутках. Ждём, пока в Украине большинство переболеет. Выжил - молодец.

Комаровский говорил примерно то же самое полгода назад.
И главное - поменьше эмоций, паники и соцсетей, они снижают сопротивляемость болезням.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 08:47

Продолжаем отслеживать рекорды пандемии

Пандемия подошла к ранее казалось бы недостижимым цифрам + 399 000 новых случаев в день.
На фоне ослабления в Индии опять,как в последний раз в июле, мировым лидером стали США + 66 000 новых случаев.
Впервые, после весны, в тройку лидеров вошла Франция, оттеснив Бразилию, установив абсолютный европейский рекорд + 30 600, это где-то в 4 раза выше французских весенних максимумов.
Аргентина + 17 000 - новый максимум, как видим где-то есть и похуже, чем у нас, с учетом, что Аргентина плюс-минус близка по населению к нам
Чехия + 9720 - максимум, тоже явно похуже ситуация чем у нас
Италия + 8800 - тоже максимум за всё время
Бельгия + 8270 - максимум
Польша + 8100 - тоже рекорд
Нидерланды + 7800 - максимум
Германия + 7070 - максимум
Устал перечислять, еще есть
Что-то Европа поплыла, короче говоря. Число случаев вчера в Европе примерно в 10 раз выше затишья конца мая-начала июня. Причём доля Европы достигла уже 38 процентов новых случаев в мире, такого не было с марта.
А так по континентам распределение такое -
Европа - 38 %
Азия - 25 %
Северная Америка - 19 %
Южная Америка - 15 %
Африка - 2,3 %
Австралия с Океанией - 0,006 %
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 08:58

  ЛАД написав:antey1969
Я ещё не до конца процитировал:
ДОПОЛНЕНО. Такой алгоритм усиления первичного звена в борьбе с болезнью ХОГА будет предлагать утвердить НСЗУ и Министерству здравоохранения Украины.

Так что готовьтесь. :)

Пускай вводят, потом вместе посмеемся.
Больше похоже на предвыборный бред, чем на реальное предложение.
Даже сытый Запад не может финансово позволить себе укомплектовать оборудованием выездные мобильные бригады. Дешевле построить полевые госпиталя на тысячи коек, чем запилить предложенный алгоритм.
Кстати, на последней конференции по Ковиду порядка 75% времени профессура тупо занималась рекламой различных медпрепаратов на все случаи жизни, еще 25% времени рассказывала о лечении Ковида по слайдам, взятым из открытых зарубежных источников, не удосужились их даже перевести с английского, немецкого и русского. Теоретики-копирайтеры, бл...
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:09

  ЛАД написав:
...
Транспорт мы не останавливаем. Заведения питания будут работать до 20:00. Мы закрываем кинотеатры, фитнес-центры и спортзалы. Торгово-развлекательные центры будут работать до 20:00".


Что и требовалось доказать (с) :mrgreen:

Рассадники коронавируса такие как киношки облучающие зрителей волнами 5G и такие как спортзалы где с каждой гантели на тебя смотрит вирус - попали под заслуженную раздачу.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в П'ят 16 жов, 2020 09:13, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
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