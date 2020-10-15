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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1959196019611962

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 267
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:10

Франция - более 30 тыс за сутки

https://www.bbc.com/news/world-europe-54557549
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:57

В китайском Циндао завершили повальное тестирование 10 млн жителей на коронавирус. На это ушло 5 дней. (с)

Как это они смогли технически, офигеть

А у нас тоже новый рекорд по новым случаям + 5992 за сутки.
Умерших - 106. То есть за сутки умерло в 1,5 раза больше, чем от гриппа за весь прошлый осенне-летний сезон.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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