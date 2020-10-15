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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:10
Франция - более 30 тыс за сутки
Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:57
В китайском Циндао завершили повальное тестирование 10 млн жителей на коронавирус. На это ушло 5 дней. (с)
Как это они смогли технически, офигеть
А у нас тоже новый рекорд по новым случаям + 5992 за сутки.
Умерших - 106. То есть за сутки умерло в 1,5 раза больше, чем от гриппа за весь прошлый осенне-летний сезон.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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