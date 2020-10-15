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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1959196019611962

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 267
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:57

В китайском Циндао завершили повальное тестирование 10 млн жителей на коронавирус. На это ушло 5 дней. (с)

Как это они смогли технически, офигеть

А у нас тоже новый рекорд по новым случаям + 5992 за сутки.
Умерших - 106. То есть за сутки умерло в 1,5 раза больше, чем от гриппа за весь прошлый осенне-летний сезон.
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freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:30

  ЛАД написав:
  freeze написав:Распределение летальных случаев от COVID-19 в Украине :
90+ - 1,8%
80-89 лет – 16%
70-79 лет – 26%
60-69 лет – 31%
50-59 лет - 18%
40-49 лет - 5%
30-39 лет - 1,9%

Откуда цифры?

  freeze написав:Продолжаем отслеживать рекорды пандемии

Вы еще не ответили на вопрос сторонника - откуда цифры, как уже решили за всех отслеживать "рекорды" пандемии.
Может тогда огласите список тех, кто, например, вместо валютных курсов, будет отслеживать "рекорды" пандемии?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:36

  Igneus написав:
  ЛАД написав:
  freeze написав:Распределение летальных случаев от COVID-19 в Украине :
90+ - 1,8%
80-89 лет – 16%
70-79 лет – 26%
60-69 лет – 31%
50-59 лет - 18%
40-49 лет - 5%
30-39 лет - 1,9%

Откуда цифры?

  freeze написав:Продолжаем отслеживать рекорды пандемии

Вы еще не ответили на вопрос сторонника - откуда цифры, как уже решили за всех отслеживать "рекорды" пандемии.
Может тогда огласите список тех, кто, например, вместо валютных курсов, будет отслеживать "рекорды" пандемии?

Как так, пока не примем подзаконный законный акт нельзя оглашать ))))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:51

  ЛАД написав:
  freeze написав:Распределение летальных случаев от COVID-19 в Украине :
90+ - 1,8%
80-89 лет – 16%
70-79 лет – 26%
60-69 лет – 31%
50-59 лет - 18%
40-49 лет - 5%
30-39 лет - 1,9%

Откуда цифры?


https://ua-news.liga.net/society/news/l ... stika-nszu
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freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:57

  Igneus написав:как уже решили за всех отслеживать "рекорды" пандемии.


Вы персонально можете ничего не отслеживать, мне как-то это до лампочки.

  Igneus написав:Может тогда огласите список тех, кто, например, вместо валютных курсов, будет отслеживать "рекорды" пандемии?


Глупый вопрос, сами не видите кто отслеживает?
Многие помогают отслеживать, а некоторые просто заходят понудить и выразить своё плохое настроение. Свобода выбора.

И просьба - не надо вдвоем на пару с молдашаванином бегать за каждым моим сообщением, и выражать свое неудовольство. Не нравится, забейте в чёрный список. Надоедаете уже.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 16 жов, 2020 12:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:13

freeze , когда они уйдут по этому адресу, пусть прихватят трактористов с вкладчиками. Меньше мусора будет среди информативной статистики.
Hotab
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