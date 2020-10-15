Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:57
В китайском Циндао завершили повальное тестирование 10 млн жителей на коронавирус. На это ушло 5 дней. (с)
Как это они смогли технически, офигеть А у нас тоже новый рекорд по новым случаям + 5992 за сутки. Умерших - 106. То есть за сутки умерло в 1,5 раза больше, чем от гриппа за весь прошлый осенне-летний сезон.
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freeze
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:30
ЛАД написав: freeze написав:
Распределение летальных случаев от COVID-19 в Украине :
90+ - 1,8%
80-89 лет – 16%
70-79 лет – 26%
60-69 лет – 31%
50-59 лет - 18%
40-49 лет - 5%
30-39 лет - 1,9%
Откуда цифры?
freeze написав:
Продолжаем отслеживать рекорды пандемии
Вы еще не ответили на вопрос сторонника - откуда
цифры
, как уже решили
за всех
отслеживать
"рекорды"
пандемии.
Может тогда огласите список тех, кто, например, вместо
валютных курсов
, будет отслеживать
"рекорды"
пандемии?
Igneus
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:36
Igneus написав: ЛАД написав: freeze написав:
Распределение летальных случаев от COVID-19 в Украине :
90+ - 1,8%
80-89 лет – 16%
70-79 лет – 26%
60-69 лет – 31%
50-59 лет - 18%
40-49 лет - 5%
30-39 лет - 1,9%
Откуда цифры?
freeze написав:
Продолжаем отслеживать рекорды пандемии
Вы еще не ответили на вопрос сторонника - откуда
цифры
, как уже решили
за всех
отслеживать
"рекорды"
пандемии.
Может тогда огласите список тех, кто, например, вместо
валютных курсов
, будет отслеживать
"рекорды"
пандемии?
Как так, пока не примем подзаконный законный акт нельзя оглашать ))))
stm
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:51
ЛАД написав: freeze написав:
Распределение летальных случаев от COVID-19 в Украине :
90+ - 1,8%
80-89 лет – 16%
70-79 лет – 26%
60-69 лет – 31%
50-59 лет - 18%
40-49 лет - 5%
30-39 лет - 1,9%
Откуда цифры?
https://ua-news.liga.net/society/news/l ... stika-nszu
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freeze
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:57
Igneus написав:
как уже решили за всех отслеживать "рекорды" пандемии.
Вы персонально можете ничего не отслеживать, мне как-то это до лампочки.
Igneus написав:
Может тогда огласите список тех, кто, например, вместо валютных курсов, будет отслеживать "рекорды" пандемии?
Глупый вопрос, сами не видите кто отслеживает?
Многие помогают отслеживать, а некоторые просто заходят понудить и выразить своё плохое настроение. Свобода выбора.
И просьба - не надо вдвоем на пару с молдашаванином бегать за каждым моим сообщением, и выражать свое неудовольство. Не нравится, забейте в чёрный список. Надоедаете уже.
Востаннє редагувалось
freeze
в П'ят 16 жов, 2020 12:13, всього редагувалось 1 раз.
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freeze
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:13
freeze , когда они уйдут по этому адресу, пусть прихватят трактористов с вкладчиками. Меньше мусора будет среди информативной статистики.
Hotab
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