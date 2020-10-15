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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1960196119621963>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 267
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:57

В китайском Циндао завершили повальное тестирование 10 млн жителей на коронавирус. На это ушло 5 дней. (с)

Как это они смогли технически, офигеть

А у нас тоже новый рекорд по новым случаям + 5992 за сутки.
Умерших - 106. То есть за сутки умерло в 1,5 раза больше, чем от гриппа за весь прошлый осенне-летний сезон.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:30

  ЛАД написав:
  freeze написав:Распределение летальных случаев от COVID-19 в Украине :
90+ - 1,8%
80-89 лет – 16%
70-79 лет – 26%
60-69 лет – 31%
50-59 лет - 18%
40-49 лет - 5%
30-39 лет - 1,9%

Откуда цифры?

  freeze написав:Продолжаем отслеживать рекорды пандемии

Вы еще не ответили на вопрос сторонника - откуда цифры, как уже решили за всех отслеживать "рекорды" пандемии.
Может тогда огласите список тех, кто, например, вместо валютных курсов, будет отслеживать "рекорды" пандемии?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:36

  Igneus написав:
  ЛАД написав:
  freeze написав:Распределение летальных случаев от COVID-19 в Украине :
90+ - 1,8%
80-89 лет – 16%
70-79 лет – 26%
60-69 лет – 31%
50-59 лет - 18%
40-49 лет - 5%
30-39 лет - 1,9%

Откуда цифры?

  freeze написав:Продолжаем отслеживать рекорды пандемии

Вы еще не ответили на вопрос сторонника - откуда цифры, как уже решили за всех отслеживать "рекорды" пандемии.
Может тогда огласите список тех, кто, например, вместо валютных курсов, будет отслеживать "рекорды" пандемии?

Как так, пока не примем подзаконный законный акт нельзя оглашать ))))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:51

  ЛАД написав:
  freeze написав:Распределение летальных случаев от COVID-19 в Украине :
90+ - 1,8%
80-89 лет – 16%
70-79 лет – 26%
60-69 лет – 31%
50-59 лет - 18%
40-49 лет - 5%
30-39 лет - 1,9%

Откуда цифры?


https://ua-news.liga.net/society/news/l ... stika-nszu
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freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:57

  Igneus написав:как уже решили за всех отслеживать "рекорды" пандемии.


Вы персонально можете ничего не отслеживать, мне как-то это до лампочки.

  Igneus написав:Может тогда огласите список тех, кто, например, вместо валютных курсов, будет отслеживать "рекорды" пандемии?


Глупый вопрос, сами не видите кто отслеживает?
Многие помогают отслеживать, а некоторые просто заходят понудить и выразить своё плохое настроение. Свобода выбора.

И просьба - не надо вдвоем на пару с молдашаванином бегать за каждым моим сообщением, и выражать свое неудовольство. Не нравится, забейте в чёрный список. Надоедаете уже.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 16 жов, 2020 12:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:13

freeze , когда они уйдут по этому адресу, пусть прихватят трактористов с вкладчиками. Меньше мусора будет среди информативной статистики.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:43

По Киеву ситуация с загрузкой больниц меняется очень быстро.
Разница между "сейчас" и "две недели назад" весьма ощутимая.
Пока некоторый запас прочности есть и по коечному фонду, и по персоналу.
Наметились узкие места только с кислородом.
Корпуса многих больниц намечены на перепрофилирование(если он не один).
Если ситуация будет ухудшаться такими же темпами, в бригадах начнет падать качество медперсонала, так как уменьшится процент интенсивистов, а в некоторых бригадах их вообще не будет. Терапевты и хирурги не слишком эффективны в лечении реально критических состояний.
И еще, тот медперсонал, что сейчас задействован в ковидных бригадах реально отрабатывает по полной программе, народ после постоянного ношения СИЗов ходит осунувшийся и с мешками под глазами.
Востаннє редагувалось antey1969 в П'ят 16 жов, 2020 12:49, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Транспорт та дитячі садочки у Чернігові працюватимуть, не дивлячись на «червону» зону
З 19 жовтня громадський транспорт не зупинятимуть, дошкільні заклади працюватимуть. Роботу закладів громадського харчування обмежать у вечірній час.

Також, за словами заступника міського голови, обмежать роботу розважальних зон у ТРЦ. Самі ж торгово-розважальні центри не закриватимуть. Парки та сквери працюватимуть.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:52

“Означает ли это, что мы вернулись к мартовской ситуации? Нет. При том, что сегодня ежедневно регистрируется в 2-3 раза больше случаев заражения, чем на пике пандемии в апреле, смертность сократилась в 5 раз”, — отметил Клюге.
.....
В случае длительного ослабления ограничений в январе 2021 года ежедневные показатели смертности будут в 4-5 раз выше, чем в апреле. Но те же модели показывают, что ношение масок и строгий контроль при скоплении людей к концу января 2021 года могут сохранить 281 тыс. жизней в 53 странах региона. При этом нужно учесть, что масками должны пользоваться 95% населения, а не меньше 60%, как сейчас.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1897349-sogodnishnya-pandemiya-covid-19-vidriznyayetsya-vid-vchorashnoyi-vooz
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:06

Только пятая часть — 22% — опрошенных порталом Superjob россиян выразили готовность привиться от нового коронавируса отечественной вакциной. Не хотят делать прививку 44% респондентов, причем в возрастной группе 35-44 лет таких значительно больше — 51%.

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/10/16/1868422.html
Правда, среди не желающих вакцинироваться есть сторонники зарубежных медицинских разработок.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
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