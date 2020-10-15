Вы еще не ответили на вопрос сторонника - откуда цифры, как уже решили за всех отслеживать "рекорды" пандемии. Может тогда огласите список тех, кто, например, вместо валютных курсов, будет отслеживать "рекорды" пандемии?
Вы еще не ответили на вопрос сторонника - откуда цифры, как уже решили за всех отслеживать "рекорды" пандемии. Может тогда огласите список тех, кто, например, вместо валютных курсов, будет отслеживать "рекорды" пандемии?
Как так, пока не примем подзаконный законный акт нельзя оглашать ))))
По Киеву ситуация с загрузкой больниц меняется очень быстро. Разница между "сейчас" и "две недели назад" весьма ощутимая. Пока некоторый запас прочности есть и по коечному фонду, и по персоналу. Наметились узкие места только с кислородом. Корпуса многих больниц намечены на перепрофилирование(если он не один). Если ситуация будет ухудшаться такими же темпами, в бригадах начнет падать качество медперсонала, так как уменьшится процент интенсивистов, а в некоторых бригадах их вообще не будет. Терапевты и хирурги не слишком эффективны в лечении реально критических состояний. И еще, тот медперсонал, что сейчас задействован в ковидных бригадах реально отрабатывает по полной программе, народ после постоянного ношения СИЗов ходит осунувшийся и с мешками под глазами.
Востаннє редагувалось antey1969 в П'ят 16 жов, 2020 12:49, всього редагувалось 1 раз.
“Означает ли это, что мы вернулись к мартовской ситуации? Нет. При том, что сегодня ежедневно регистрируется в 2-3 раза больше случаев заражения, чем на пике пандемии в апреле, смертность сократилась в 5 раз”, — отметил Клюге. ..... В случае длительного ослабления ограничений в январе 2021 года ежедневные показатели смертности будут в 4-5 раз выше, чем в апреле. Но те же модели показывают, что ношение масок и строгий контроль при скоплении людей к концу января 2021 года могут сохранить 281 тыс. жизней в 53 странах региона. При этом нужно учесть, что масками должны пользоваться 95% населения, а не меньше 60%, как сейчас.
Только пятая часть — 22% — опрошенных порталом Superjob россиян выразили готовность привиться от нового коронавируса отечественной вакциной. Не хотят делать прививку 44% респондентов, причем в возрастной группе 35-44 лет таких значительно больше — 51%.