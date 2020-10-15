Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:43

По Киеву ситуация с загрузкой больниц меняется очень быстро.

Разница между "сейчас" и "две недели назад" весьма ощутимая.

Пока некоторый запас прочности есть и по коечному фонду, и по персоналу.

Наметились узкие места только с кислородом.

Корпуса многих больниц намечены на перепрофилирование(если он не один).

Если ситуация будет ухудшаться такими же темпами, в бригадах начнет падать качество медперсонала, так как уменьшится процент интенсивистов, а в некоторых бригадах их вообще не будет. Терапевты и хирурги не слишком эффективны в лечении реально критических состояний.

И еще, тот медперсонал, что сейчас задействован в ковидных бригадах реально отрабатывает по полной программе, народ после постоянного ношения СИЗов ходит осунувшийся и с мешками под глазами.