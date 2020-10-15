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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1960196119621963

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 267
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:13

Ухудшается общая ситуация в больницах, принимающих больных с Ковидом.
Почти все они параллельно занимаются лечением обычных пациентов, ведь их тоже нужно принимать, от этого никуда не деться.
Так как часть персонала(обычно наиболее работоспособная и опытная) задействована с Ковидными пациентами, нарастает нехватка рабочих рук в нековидных корпусах. Особенно остро вопрос стоит в реанимациях и отделениях интенсивной терапиии. Уже сейчас на смены кое-где выходят в половинном составе, некоторые клиники расписывают на дежурства вместо третьего-четвертого врача(или двух сразу) интерна первого года, который может разве что ходить хвостом за более опытным доктором.
При этом интерн за дежурства ничего сверх минималки не получает. Ничего за двойную нагрузку не получают оставшиеся в отделении медсестры и врачи, постепенно зреет недовольство сложившейся ситуацией.
antey1969
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