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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1960196119621963

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 267
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:13

Ухудшается общая ситуация в больницах, принимающих больных с Ковидом.
Почти все они параллельно занимаются лечением обычных пациентов, ведь их тоже нужно принимать, от этого никуда не деться.
Так как часть персонала(обычно наиболее работоспособная и опытная) задействована с Ковидными пациентами, нарастает нехватка рабочих рук в нековидных корпусах. Особенно остро вопрос стоит в реанимациях и отделениях интенсивной терапиии. Уже сейчас на смены кое-где выходят в половинном составе, некоторые клиники расписывают на дежурства вместо третьего-четвертого врача(или двух сразу) интерна первого года, который может разве что ходить хвостом за более опытным доктором.
При этом интерн за дежурства ничего сверх минималки не получает. Ничего за двойную нагрузку не получают оставшиеся в отделении медсестры и врачи, постепенно зреет недовольство сложившейся ситуацией.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:06

  ЛАД написав:
  freeze написав:Распределение летальных случаев от COVID-19 в Украине :
90+ - 1,8%
80-89 лет – 16%
70-79 лет – 26%
60-69 лет – 31%
50-59 лет - 18%
40-49 лет - 5%
30-39 лет - 1,9%

Откуда цифры?

у Мороженщика задача нагонять страх ;) или вы хотите сказать что в 90 лет вероятность умереть такая же как в 30 ? :mrgreen: у нас какая средняя продолжительность жизни ? верно как раз окло 60-69 лет вот потому там и 31% , а не из за короны. Если суждено то корона ни корона - никуда не убежишь .
Вот вам ответ по смертности фильм в тему "Пункт назначения" (англ. Final Destination).

ЗЫ сегодня был в маршуртке многие кашляюют в маску :)
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:27

  ЛАД написав:Кстати, о сравнении с гриппом:
В Центре напомнили, что в прошлом эпидемическом сезоне от осложнений гриппа в Украине умер 71 человек. Гриппом и ОРВИ переболели 4,9 млн человек (12,9% населения), 63% из которых - дети до 17 лет.

https://www.rbc.ua/rus/news/vaktsiny-grippa-poyavilis-aptekah-ukrainy-1601649387.html
Умерших от гриппа всего в 75 раз меньше, чем уже от короны.

а сколько в прошлом году умерло от пневмоний для сравнения?
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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