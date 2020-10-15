Ухудшается общая ситуация в больницах, принимающих больных с Ковидом. Почти все они параллельно занимаются лечением обычных пациентов, ведь их тоже нужно принимать, от этого никуда не деться. Так как часть персонала(обычно наиболее работоспособная и опытная) задействована с Ковидными пациентами, нарастает нехватка рабочих рук в нековидных корпусах. Особенно остро вопрос стоит в реанимациях и отделениях интенсивной терапиии. Уже сейчас на смены кое-где выходят в половинном составе, некоторые клиники расписывают на дежурства вместо третьего-четвертого врача(или двух сразу) интерна первого года, который может разве что ходить хвостом за более опытным доктором. При этом интерн за дежурства ничего сверх минималки не получает. Ничего за двойную нагрузку не получают оставшиеся в отделении медсестры и врачи, постепенно зреет недовольство сложившейся ситуацией.
freeze написав:Распределение летальных случаев от COVID-19 в Украине : 90+ - 1,8% 80-89 лет – 16% 70-79 лет – 26% 60-69 лет – 31% 50-59 лет - 18% 40-49 лет - 5% 30-39 лет - 1,9%
Откуда цифры?
у Мороженщика задача нагонять страх или вы хотите сказать что в 90 лет вероятность умереть такая же как в 30 ? у нас какая средняя продолжительность жизни ? верно как раз окло 60-69 лет вот потому там и 31% , а не из за короны. Если суждено то корона ни корона - никуда не убежишь . Вот вам ответ по смертности фильм в тему "Пункт назначения" (англ. Final Destination).
ЗЫ сегодня был в маршуртке многие кашляюют в маску
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !