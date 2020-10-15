Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:38

yama написав: ЛАД написав: freeze написав: Распределение летальных случаев от COVID-19 в Украине :

90+ - 1,8%

80-89 лет – 16%

70-79 лет – 26%

60-69 лет – 31%

50-59 лет - 18%

40-49 лет - 5%

30-39 лет - 1,9% Распределение летальных случаев от COVID-19 в Украине :90+ - 1,8%80-89 лет – 16%70-79 лет – 26%60-69 лет – 31%50-59 лет - 18%40-49 лет - 5%30-39 лет - 1,9%

Откуда цифры? Откуда цифры?

... или вы хотите сказать что в 90 лет вероятность умереть такая же как в 30 ?... ... или вы хотите сказать что в 90 лет вероятность умереть такая же как в 30 ?...

Это не вероятность смерти, а % от всех умерших. 90+ у нас 177 000 человек населения, а 30-39 лет 3 555 000. Т.е., вероятность заразиться и умереть людям категории 90+ в 20 раз выше. При этом 30-39 - это одна из самых социально-активных категорий населения, а 90+ и до коронавируса редко выходили из дома. По-этому, если 90+ и 30-39 вместе проедутся с коронавирусным в одной маршрутке, реальная вероятность заразиться и умереть у первого будет в 100-200 раз выше, чем у второгоЕсли по-нормальному, в ближайшие пару месяцев, людям от 60 лет, лучше сидеть в добровольной самоизоляции. А всем остальным можно жить своей обычной жизнью.И сколько можно кошмарить садики, школы и университеты? При том, что их ученики и студенты не умирают от коронавируса от слова совсем. Отправить учителей-пенсионеров в отпуск, а остальные пусть бы учили