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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1961196219631964>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 267
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:13

Ухудшается общая ситуация в больницах, принимающих больных с Ковидом.
Почти все они параллельно занимаются лечением обычных пациентов, ведь их тоже нужно принимать, от этого никуда не деться.
Так как часть персонала(обычно наиболее работоспособная и опытная) задействована с Ковидными пациентами, нарастает нехватка рабочих рук в нековидных корпусах. Особенно остро вопрос стоит в реанимациях и отделениях интенсивной терапиии. Уже сейчас на смены кое-где выходят в половинном составе, некоторые клиники расписывают на дежурства вместо третьего-четвертого врача(или двух сразу) интерна первого года, который может разве что ходить хвостом за более опытным доктором.
При этом интерн за дежурства ничего сверх минималки не получает. Ничего за двойную нагрузку не получают оставшиеся в отделении медсестры и врачи, постепенно зреет недовольство сложившейся ситуацией.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:06

  ЛАД написав:
  freeze написав:Распределение летальных случаев от COVID-19 в Украине :
90+ - 1,8%
80-89 лет – 16%
70-79 лет – 26%
60-69 лет – 31%
50-59 лет - 18%
40-49 лет - 5%
30-39 лет - 1,9%

Откуда цифры?

у freeze ( буду политкоректным) задача нагонять страх ;) или вы хотите сказать что в 90 лет вероятность умереть такая же как в 30 ? :mrgreen: у нас какая средняя продолжительность жизни ? верно как раз окло 60-69 лет вот потому там и 31% , а не из за короны. Если суждено то корона ни корона - никуда не убежишь .
Вот вам ответ по смертности фильм в тему "Пункт назначения" (англ. Final Destination).

ЗЫ сегодня был в маршуртке многие кашляюют в маску :)
Востаннє редагувалось yama в П'ят 16 жов, 2020 15:58, всього редагувалось 1 раз.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:27

  ЛАД написав:Кстати, о сравнении с гриппом:
В Центре напомнили, что в прошлом эпидемическом сезоне от осложнений гриппа в Украине умер 71 человек. Гриппом и ОРВИ переболели 4,9 млн человек (12,9% населения), 63% из которых - дети до 17 лет.

https://www.rbc.ua/rus/news/vaktsiny-grippa-poyavilis-aptekah-ukrainy-1601649387.html
Умерших от гриппа всего в 75 раз меньше, чем уже от короны.

а сколько в прошлом году умерло от пневмоний для сравнения?
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:38

  yama написав:
  ЛАД написав:
  freeze написав:Распределение летальных случаев от COVID-19 в Украине :
90+ - 1,8%
80-89 лет – 16%
70-79 лет – 26%
60-69 лет – 31%
50-59 лет - 18%
40-49 лет - 5%
30-39 лет - 1,9%

Откуда цифры?

... или вы хотите сказать что в 90 лет вероятность умереть такая же как в 30 ?...

Это не вероятность смерти, а % от всех умерших. 90+ у нас 177 000 человек населения, а 30-39 лет 3 555 000. Т.е., вероятность заразиться и умереть людям категории 90+ в 20 раз выше. При этом 30-39 - это одна из самых социально-активных категорий населения, а 90+ и до коронавируса редко выходили из дома. По-этому, если 90+ и 30-39 вместе проедутся с коронавирусным в одной маршрутке, реальная вероятность заразиться и умереть у первого будет в 100-200 раз выше, чем у второго

Если по-нормальному, в ближайшие пару месяцев, людям от 60 лет, лучше сидеть в добровольной самоизоляции. А всем остальным можно жить своей обычной жизнью.
И сколько можно кошмарить садики, школы и университеты? При том, что их ученики и студенты не умирают от коронавируса от слова совсем. Отправить учителей-пенсионеров в отпуск, а остальные пусть бы учили
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:у Мороженщика задача

А вот это уже явный перебор.

Напомнило древний анекдот, про соревнование, чей город чище, Херсон или Николаев, когда жителя Херсона спросили, что он сделал для победы родного города.
Ответ - "Я плюнул на автобус, который шел в Николаев".

Ваше пренебрежительное коверканье ника оппонента равноценно тому плевку. Может оно и повышает ваше самомнение, но остальным показывает лишь вашу незрелость.

На возможный ваш ответ, что тут бывает пишут ник не в оригинальном написании, а кириллицей - есть различие между этим и его явно оскорбительным извращением?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  safonovstanislav написав:И сколько можно кошмарить садики, школы и университеты? При том, что их ученики и студенты не умирают от коронавируса от слова совсем. Отправить учителей-пенсионеров в отпуск, а остальные пусть бы учили
а бабушки и дедушки у учеников/студентов есть?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:51

«Живая» вакцина от коронавируса, которую разработали в московском Центре имени М.П. Чумакова, уже три дня проходит испытания.
https://lenta.ru/news/2020/10/11/vakcina/
tumos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:На возможный ваш ответ, что тут бывает пишут ник не в оригинальном написании, а кириллицей - есть различие между этим и его явно оскорбительным извращением?
оно скорее ироничное. Хорошо еще варианты ? дед мороз, застывший , Леденящий :) , Стандартизированный .
Если бы хотел написать обидно то нашел бы более злобный вариант.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  safonovstanislav написав:Это не вероятность смерти, а % от всех умерших. 90+ у нас 177 000 человек населения, а 30-39 лет 3 555 000.


Обох статей 30-39 6,9 млн. https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/ka ... nu2019.pdf 27 сто. табл.6.1, чи ви тільки чоловіків рахуєте?
Це тепер на 100 померлих 50 народжується у 2020. А хтось минулого року грозився, що народжуваність за його каденцію перевищить смертність.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:18

В фашистській Росії майже три сотні офіційних мерців за четвер. Цікаво скільки насправді?

Людоедская логика заокеанского корреспондента. Но если пересчитать украинские данные по Covid на российский масштаб (с наличным населением в 4.6 раз меньше), то 6000 случаев в день превратятся в 27 600, а 100 смертей за день в 460 против сегодняшних 15 150 и 232-х в РФ.
И то и другое, конечно, очень печально.
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