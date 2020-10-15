Дошли слухи, что думают переоборудовать под Ковид второй корпус 17-ой больницы. Это хорошая информация. Поясню, почему. 17 клиническая больница г. Киева небольшая, но мощно специализируется именно на тяжелых пульмонологических пациентах (с проблемами легких), все ее корпуса по умолчанию оборудованы кислородными магистралями. Фактически, она оказалась как бы профильной. Следующий плюс в том, что клиника располагает, кроме уже задействованных под ковидных пациентов, еще двумя десятками коек в реанимационном отделении(а это для некрупной больницы реально много) и там же базируется кафедра анестезиологии-реанимации.
safonovstanislav написав:И сколько можно кошмарить садики, школы и университеты? При том, что их ученики и студенты не умирают от коронавируса от слова совсем. Отправить учителей-пенсионеров в отпуск, а остальные пусть бы учили
а бабушки и дедушки у учеников/студентов есть?
А чем им поможет карантин если они живут вместе с учениками и студентами? Карантин это когда бабушки-дедушки живут отдельно и дочки-сыновья-внуки ходят к ним домой и общаются через дверь (как это было в Великобритании). В Италии вон вообще по балконам только гуляли, тоесть даже через дверь не пообщаться.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh написав:А чем им поможет карантин если они живут вместе с учениками и студентами? Карантин это когда бабушки-дедушки живут отдельно и дочки-сыновья-внуки ходят к ним домой и общаются через дверь (как это было в Великобритании). В Италии вон вообще по балконам только гуляли, тоесть даже через дверь не пообщаться.
ИМХО, дистанция + респиратор ffp3, без клапана, если есть крайняя необходимость ходить в гости к бабушкам-дедушкам. Но вообще лучше исключать контакт, хотя с продуктами, точнее их упаковкой все-равно есть шанс принести.
Административный суд Берлина признал незаконным комендантский час, введённое сенатом – правительством этого города со статусом федеральной земли. Правила комендантского часа обязывают рестораны закрываться к 11 часам вечера и не открываться до 6 часов утра.
а когда в Украине влась будет действовать в рамках украинского законодательства?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
_Mykola_ написав:ИМХО, дистанция + респиратор ffp3, без клапана, если есть крайняя необходимость ходить в гости к бабушкам-дедушкам.
Так это надо независимо от того ходят студенты и ученики в школу/институт или нет.
Об этом собственно и был вопрос у safonovstanislav - зачем студентов и учеников заставлять сидеть дома и терять время если для них угроза плохого исхода минимальна. А защита пожилых решается не тем что вместе с пожилыми дома сидят все, а тем что пожилые изолируются от остальных.
Пожилых можно было бы за счёт государства обеспечить патронажем, включающим красную рыбу. А вот кормить в полевых кухнях кашей с тушенкой все 38 миллионов даже США не факт что сможет, мы так точно не сможем. У нас до сих пор нет денег даже на банальные маски для всех.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift