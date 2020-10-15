Дошли слухи, что думают переоборудовать под Ковид второй корпус 17-ой больницы. Это хорошая информация. Поясню, почему. 17 клиническая больница г. Киева небольшая, но мощно специализируется именно на тяжелых пульмонологических пациентах (с проблемами легких), все ее корпуса по умолчанию оборудованы кислородными магистралями. Фактически, она оказалась как бы профильной. Следующий плюс в том, что клиника располагает, кроме уже задействованных под ковидных пациентов, еще двумя десятками коек в реанимационном отделении(а это для некрупной больницы реально много) и там же базируется кафедра анестезиологии-реанимации.
safonovstanislav написав:И сколько можно кошмарить садики, школы и университеты? При том, что их ученики и студенты не умирают от коронавируса от слова совсем. Отправить учителей-пенсионеров в отпуск, а остальные пусть бы учили
а бабушки и дедушки у учеников/студентов есть?
А чем им поможет карантин если они живут вместе с учениками и студентами? Карантин это когда бабушки-дедушки живут отдельно и дочки-сыновья-внуки ходят к ним домой и общаются через дверь (как это было в Великобритании). В Италии вон вообще по балконам только гуляли, тоесть даже через дверь не пообщаться.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh написав:А чем им поможет карантин если они живут вместе с учениками и студентами? Карантин это когда бабушки-дедушки живут отдельно и дочки-сыновья-внуки ходят к ним домой и общаются через дверь (как это было в Великобритании). В Италии вон вообще по балконам только гуляли, тоесть даже через дверь не пообщаться.
ИМХО, дистанция + респиратор ffp3, без клапана, если есть крайняя необходимость ходить в гости к бабушкам-дедушкам. Но вообще лучше исключать контакт, хотя с продуктами, точнее их упаковкой все-равно есть шанс принести.
Административный суд Берлина признал незаконным комендантский час, введённое сенатом – правительством этого города со статусом федеральной земли. Правила комендантского часа обязывают рестораны закрываться к 11 часам вечера и не открываться до 6 часов утра.
а когда в Украине влась будет действовать в рамках украинского законодательства?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
_Mykola_ написав:ИМХО, дистанция + респиратор ffp3, без клапана, если есть крайняя необходимость ходить в гости к бабушкам-дедушкам.
Так это надо независимо от того ходят студенты и ученики в школу/институт или нет.
Об этом собственно и был вопрос у safonovstanislav - зачем студентов и учеников заставлять сидеть дома и терять время если для них угроза плохого исхода минимальна. А защита пожилых решается не тем что вместе с пожилыми дома сидят все, а тем что пожилые изолируются от остальных.
Пожилых можно было бы за счёт государства обеспечить патронажем, включающим красную рыбу. А вот кормить в полевых кухнях кашей с тушенкой все 38 миллионов даже США не факт что сможет, мы так точно не сможем. У нас до сих пор нет денег даже на банальные маски для всех.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
safonovstanislav написав: Если по-нормальному, в ближайшие пару месяцев, людям от 60 лет, лучше сидеть в добровольной самоизоляции. А всем остальным можно жить своей обычной жизнью. И сколько можно кошмарить садики, школы и университеты? При том, что их ученики и студенты не умирают от коронавируса от слова совсем. Отправить учителей-пенсионеров в отпуск, а остальные пусть бы учили
Вы представляете, каков процент пенсионеров среди учителей и преподавателей вузов?
Во всяком случае, средний возраст сотрудников нашего НИИ, многие из которых преподают, заметно больше 60 лет (и это с учетом аспирантов, а без них, я думаю, за 70). Практически в каждом отделе есть сотрудники 80+.
Думаю, в вузах то же самое. Так что "остальных" просто не хватит.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Административный суд Берлина признал незаконным комендантский час, введённое сенатом – правительством этого города со статусом федеральной земли. Правила комендантского часа обязывают рестораны закрываться к 11 часам вечера и не открываться до 6 часов утра.
а когда в Украине влась будет действовать в рамках украинского законодательства?...
Решение административного суда, отменившее постановление берлинского сената, пока в законную силу не вступает, так как еще может быть оспорено в апелляционной инстанции
Действительно, когда Трактористы будут цитировать до конца, а не утверждать, как свершившийся факт. То есть, действовать в рамках законодательства
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой