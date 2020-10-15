RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1961196219631964

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 267
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:38

Дошли слухи, что думают переоборудовать под Ковид второй корпус 17-ой больницы. Это хорошая информация.
Поясню, почему.
17 клиническая больница г. Киева небольшая, но мощно специализируется именно на тяжелых пульмонологических пациентах (с проблемами легких), все ее корпуса по умолчанию оборудованы кислородными магистралями. Фактически, она оказалась как бы профильной.
Следующий плюс в том, что клиника располагает, кроме уже задействованных под ковидных пациентов, еще двумя десятками коек в реанимационном отделении(а это для некрупной больницы реально много) и там же базируется кафедра анестезиологии-реанимации.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10011
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1201 раз.
Подякували: 2791 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:41

  vitaliian написав:
  safonovstanislav написав:И сколько можно кошмарить садики, школы и университеты? При том, что их ученики и студенты не умирают от коронавируса от слова совсем. Отправить учителей-пенсионеров в отпуск, а остальные пусть бы учили
а бабушки и дедушки у учеников/студентов есть?

А чем им поможет карантин если они живут вместе с учениками и студентами? Карантин это когда бабушки-дедушки живут отдельно и дочки-сыновья-внуки ходят к ним домой и общаются через дверь (как это было в Великобритании). В Италии вон вообще по балконам только гуляли, тоесть даже через дверь не пообщаться. :lol:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1627
З нами з: 06.08.19
Подякував: 387 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:47

  vitaliy_berdinskikh написав:А чем им поможет карантин если они живут вместе с учениками и студентами? Карантин это когда бабушки-дедушки живут отдельно и дочки-сыновья-внуки ходят к ним домой и общаются через дверь (как это было в Великобритании). В Италии вон вообще по балконам только гуляли, тоесть даже через дверь не пообщаться. :lol:

ИМХО, дистанция + респиратор ffp3, без клапана, если есть крайняя необходимость ходить в гости к бабушкам-дедушкам.
Но вообще лучше исключать контакт, хотя с продуктами, точнее их упаковкой все-равно есть шанс принести.
_Mykola_
 
Повідомлень: 3985
З нами з: 09.02.09
Подякував: 581 раз.
Подякували: 554 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:48

Суд не поддержал комендантский час

https://ru.euronews.com/2020/10/16/berlin-corona

Административный суд Берлина признал незаконным комендантский час, введённое сенатом – правительством этого города со статусом федеральной земли. Правила комендантского часа обязывают рестораны закрываться к 11 часам вечера и не открываться до 6 часов утра.


а когда в Украине влась будет действовать в рамках украинского законодательства?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5061
З нами з: 06.08.08
Подякував: 264 раз.
Подякували: 804 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _Mykola_ написав:ИМХО, дистанция + респиратор ffp3, без клапана, если есть крайняя необходимость ходить в гости к бабушкам-дедушкам.

Так это надо независимо от того ходят студенты и ученики в школу/институт или нет.

Об этом собственно и был вопрос у safonovstanislav - зачем студентов и учеников заставлять сидеть дома и терять время если для них угроза плохого исхода минимальна. А защита пожилых решается не тем что вместе с пожилыми дома сидят все, а тем что пожилые изолируются от остальных.

Пожилых можно было бы за счёт государства обеспечить патронажем, включающим красную рыбу. А вот кормить в полевых кухнях кашей с тушенкой все 38 миллионов даже США не факт что сможет, мы так точно не сможем. У нас до сих пор нет денег даже на банальные маски для всех.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1627
З нами з: 06.08.19
Подякував: 387 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 17:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Зображення
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4761
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1012 раз.
Подякували: 1365 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 17:55

  safonovstanislav написав: Если по-нормальному, в ближайшие пару месяцев, людям от 60 лет, лучше сидеть в добровольной самоизоляции. А всем остальным можно жить своей обычной жизнью.
И сколько можно кошмарить садики, школы и университеты? При том, что их ученики и студенты не умирают от коронавируса от слова совсем. Отправить учителей-пенсионеров в отпуск, а остальные пусть бы учили

Вы представляете, каков процент пенсионеров среди учителей и преподавателей вузов?

Во всяком случае, средний возраст сотрудников нашего НИИ, многие из которых преподают, заметно больше 60 лет (и это с учетом аспирантов, а без них, я думаю, за 70). Практически в каждом отделе есть сотрудники 80+.

Думаю, в вузах то же самое.
Так что "остальных" просто не хватит.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
2
 
Повідомлень: 17647
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1992 раз.
Подякували: 2837 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 17:58

  Тракторист написав:https://ru.euronews.com/2020/10/16/berlin-corona

Административный суд Берлина признал незаконным комендантский час, введённое сенатом – правительством этого города со статусом федеральной земли. Правила комендантского часа обязывают рестораны закрываться к 11 часам вечера и не открываться до 6 часов утра.


а когда в Украине влась будет действовать в рамках украинского законодательства?...

Решение административного суда, отменившее постановление берлинского сената, пока в законную силу не вступает, так как еще может быть оспорено в апелляционной инстанции

Действительно, когда Трактористы будут цитировать до конца, а не утверждать, как свершившийся факт.
То есть, действовать в рамках законодательства
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5422
З нами з: 31.08.09
Подякував: 357 раз.
Подякували: 1088 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 1961196219631964
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 723, 724, 725
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7249 1661896
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 жов, 2020 16:04
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.