Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:52

_Mykola_ написав: ИМХО, дистанция + респиратор ffp3, без клапана, если есть крайняя необходимость ходить в гости к бабушкам-дедушкам. ИМХО, дистанция + респиратор ffp3, без клапана, если есть крайняя необходимость ходить в гости к бабушкам-дедушкам.

Так это надо независимо от того ходят студенты и ученики в школу/институт или нет.Об этом собственно и был вопрос у- зачем студентов и учеников заставлять сидеть дома и терять время если для них угроза плохого исхода минимальна. А защита пожилых решается не тем что вместе с пожилыми дома сидят все, а тем что пожилые изолируются от остальных.Пожилых можно было бы за счёт государства обеспечить патронажем, включающим красную рыбу. А вот кормить в полевых кухнях кашей с тушенкой все 38 миллионов даже США не факт что сможет, мы так точно не сможем. У нас до сих пор нет денег даже на банальные маски для всех.