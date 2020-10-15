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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 267
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 19:19

  freeze написав:Украина получила заявку от европейского производителя вакцины от COVID-19 на проведение третьей фазы испытаний на людях.
Об этом сообщила директор Государственного экспертного центра министерства здравоохранения, кандидат медицинских наук Татьяна Думенко.
Если подтвердится безопасность исследования, страна получит 4,2 тысячи доз вакцины для испытания на здоровых украинцах.

Участвуете ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 19:22

Відомий блогер Дмитро Стужук помер від COVID-19

Время офигительных историй до тех, пор пока не коснется лично или
"Легкие" больные с пневмониями должны лечиться дома(С)...
_______Из блога_____________________________________________
КОРОНАВИРУС «COVID», ДЕНЬ 8 ⠀ Как вы все знаете из историй, я болею корлнавирусом. Сегодня, вернувшись домой, первый раз появился энтузиазм хотя бы что-то написать. Хочу поделиться, как я заболел и убедительно предостеречь всех: я тоже думал, что нет никакого ковида, и это все относительно. Пока сам не заболел. COVID-19 БОЛЕЗНЬ НЕ ЭФЕМЕРНАЯ! И тяжелая. Но обо всем по порядку. ⠀ Как это было? Плохо мне стало на второй день в Турции. Я проснулся среди ночи от того, что у меня отекла шея и было тяжело дышать. При этом немного побаливал живот. ⠀ На следующий день начал появляться кашель, но температуры никакой не было. Особых симптомов болезни тоже не было, поэтому я подумал, что это могут быть последствия после занятия спортом, смены климата и питания ну и плюс сон под кондиционером. ⠀ После возвращения из Турции я сразу же пошел сдавать разные анализы, делать УЗИ и на всякий случай решил пройти тест на COVID. Он оказался положительным(печальный смайл) ⠀ На следующий день я поехал делать КТ. Мне назначили лечение и стали настаивать на госпитализации. Это отдельная история, потому что сейчас там идут ремонтные работы, больница полностью набита людьми, некоторые из них живут в коридоре (смайлик о ужас) Питания никакого нет, бумаги нет, столовых приборов тоже нет! Меня никто об этом не предупреждал. Медицине в нашей стране будет посвящён отдельный пост — что уж там, она это заслужила. ⠀ ПРО ЛЕЧЕНИЕ. Мне назначили курс лечения и сказали, что нужно его продолжать. Дали кислородный аппарат для дыхания, так как у меня низкий уровень кислорода (хотя я считаю, критическим он считается после 90, у меня же 94-96 это вполне позволительно для лечения дома, врач в приемной мне сказал тоже самое (смайлих ха-ха)). (назидательный смайл)Учитывая все эти факторы, я принимаю решение, что мне будет удобней и комфортней находиться на дистанционной опеке у себя дома, где у меня есть все условия для нормального лечения. В конце концов я всегда могу обратиться в нужные службы. Та и дома, как говорится, и стены лечат(смайлик) ⠀ Мое состояние стабильное.
https://tabloid.pravda.com.ua/person/5f89a530855e4/
Допис, поширений Dima Stuzhuk 14 Жов 2020 р. о 11:22 PDT
Востаннє редагувалось antey1969 в П'ят 16 жов, 2020 19:35, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 19:32

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Коронавирус! Не будь соплёй! Давай, соберись уже, докажи что ты не сезонный грипп! Этот Тищенко смеётся над тобой!
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 19:49

В Николаевской инфекционке уже нет мест, начинают заполнять коридоры. Еще раньше такая ситуация была в инфекционном отделении горбольницы №1.
В школах разброд и шатания. У знакомой двое детей-школьников. Один ходит в школу через день, другой - неделю ходит, неделю - дома. На каникулы идут с 24.10.20.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 19:53

  pesikot написав:
  freeze написав:Украина получила заявку от европейского производителя вакцины от COVID-19 на проведение третьей фазы испытаний на людях.
Об этом сообщила директор Государственного экспертного центра министерства здравоохранения, кандидат медицинских наук Татьяна Думенко.
Если подтвердится безопасность исследования, страна получит 4,2 тысячи доз вакцины для испытания на здоровых украинцах.

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Насколько я понял условия, там надо будет 30 дней быть на самоизоляции при испытании, не могу бросить дела на такой срок.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 19:57

  Вкладчик1234 написав:Зображення

Коронавирус! Не будь соплёй! Давай, соберись уже, докажи что ты не сезонный грипп! Этот Тищенко смеётся над тобой!


Забавные лекарства пьёт - витамин С, витамин Д, цинк и антибиотик слабенький.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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