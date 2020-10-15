freeze написав:Украина получила заявку от европейского производителя вакцины от COVID-19 на проведение третьей фазы испытаний на людях. Об этом сообщила директор Государственного экспертного центра министерства здравоохранения, кандидат медицинских наук Татьяна Думенко. Если подтвердится безопасность исследования, страна получит 4,2 тысячи доз вакцины для испытания на здоровых украинцах.
Участвуете ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Время офигительных историй до тех, пор пока не коснется лично или "Легкие" больные с пневмониями должны лечиться дома(С)... _______Из блога_____________________________________________
КОРОНАВИРУС «COVID», ДЕНЬ 8 ⠀ Как вы все знаете из историй, я болею корлнавирусом. Сегодня, вернувшись домой, первый раз появился энтузиазм хотя бы что-то написать. Хочу поделиться, как я заболел и убедительно предостеречь всех: я тоже думал, что нет никакого ковида, и это все относительно. Пока сам не заболел. COVID-19 БОЛЕЗНЬ НЕ ЭФЕМЕРНАЯ! И тяжелая. Но обо всем по порядку. ⠀ Как это было? Плохо мне стало на второй день в Турции. Я проснулся среди ночи от того, что у меня отекла шея и было тяжело дышать. При этом немного побаливал живот. ⠀ На следующий день начал появляться кашель, но температуры никакой не было. Особых симптомов болезни тоже не было, поэтому я подумал, что это могут быть последствия после занятия спортом, смены климата и питания ну и плюс сон под кондиционером. ⠀ После возвращения из Турции я сразу же пошел сдавать разные анализы, делать УЗИ и на всякий случай решил пройти тест на COVID. Он оказался положительным(печальный смайл) ⠀ На следующий день я поехал делать КТ. Мне назначили лечение и стали настаивать на госпитализации. Это отдельная история, потому что сейчас там идут ремонтные работы, больница полностью набита людьми, некоторые из них живут в коридоре (смайлик о ужас) Питания никакого нет, бумаги нет, столовых приборов тоже нет! Меня никто об этом не предупреждал. Медицине в нашей стране будет посвящён отдельный пост — что уж там, она это заслужила. ⠀ ПРО ЛЕЧЕНИЕ. Мне назначили курс лечения и сказали, что нужно его продолжать. Дали кислородный аппарат для дыхания, так как у меня низкий уровень кислорода (хотя я считаю, критическим он считается после 90, у меня же 94-96 это вполне позволительно для лечения дома, врач в приемной мне сказал тоже самое (смайлих ха-ха)). (назидательный смайл)Учитывая все эти факторы, я принимаю решение, что мне будет удобней и комфортней находиться на дистанционной опеке у себя дома, где у меня есть все условия для нормального лечения. В конце концов я всегда могу обратиться в нужные службы. Та и дома, как говорится, и стены лечат(смайлик) ⠀ Мое состояние стабильное. https://tabloid.pravda.com.ua/person/5f89a530855e4/ Допис, поширений Dima Stuzhuk 14 Жов 2020 р. о 11:22 PDT
Востаннє редагувалось antey1969 в П'ят 16 жов, 2020 19:35, всього редагувалось 1 раз.
В Николаевской инфекционке уже нет мест, начинают заполнять коридоры. Еще раньше такая ситуация была в инфекционном отделении горбольницы №1. В школах разброд и шатания. У знакомой двое детей-школьников. Один ходит в школу через день, другой - неделю ходит, неделю - дома. На каникулы идут с 24.10.20.
freeze написав:Украина получила заявку от европейского производителя вакцины от COVID-19 на проведение третьей фазы испытаний на людях. Об этом сообщила директор Государственного экспертного центра министерства здравоохранения, кандидат медицинских наук Татьяна Думенко. Если подтвердится безопасность исследования, страна получит 4,2 тысячи доз вакцины для испытания на здоровых украинцах.
Участвуете ?
Насколько я понял условия, там надо будет 30 дней быть на самоизоляции при испытании, не могу бросить дела на такой срок.
freeze написав:Украина получила заявку от европейского производителя вакцины от COVID-19 на проведение третьей фазы испытаний на людях. Об этом сообщила директор Государственного экспертного центра министерства здравоохранения, кандидат медицинских наук Татьяна Думенко. Если подтвердится безопасность исследования, страна получит 4,2 тысячи доз вакцины для испытания на здоровых украинцах.
Участвуете ?
Насколько я понял условия, там надо будет 30 дней быть на самоизоляции при испытании, не могу бросить дела на такой срок.
А российскую вакцину, при тех же условиях ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой