очередной негодяй решил попиариться...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:26
очередной негодяй решил попиариться...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:27
Кстати, это тема медицины, ещё до реформы. Когда могут выписать любой диагноз за мзду, большую или малую
Но вы эту самую реформу больниц и не любите.
Реформа больниц не состоялась, потому что её никто не проводил.
Вот вам наглядное пособие, как эта реформа не состоялась. И вы знаете эти механизмы. Увы
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 16 жов, 2020 20:30, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:28
Кроме того, боюсь что, если "отправить учителей-пенсионеров в отпуск", оставшимся придется проводить уроки в классах по 60 человек и больше.
Точной статистикой не обладаю, но, думаю, что учителей-пенсионеров очень много.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:34
Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:43
Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:46
Вы не поверите. но при такой температуре и короне у нас семейные врачи назначают тоже только эти витамины даже без антибиотика и ещё тёплый чаек рекомендуют дней 10 пить и если всё как и было сдавать повторный тест.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:48
Это котлета сдриснул на последнюю неделю перед выборами. Он штаб зели возглавляет. они явно провалятся его соответственно должны расплющить. А так бифштекс заболел и с него взятки гладки.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:51
Политики уже просто не знают что и как делать.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:05
Коцабчик, вот не надо здесь песенки о 232 зажмурившихся. Нормально у вас считает тол ко Москва и Питер. Да и то, в том же Питере 6 месяцев к ряду избыточная смертность от +20 до 57% , а в эти же месяцы ковидных смертей в этом городе у вас подавали вдвое меньше. И это города!!!! А в Сибири или в Дагестане вообще никто особо ничего не считает. "Сдох Максим, ну и *** с ним".
И это, не в 4.6 коцабов больше. Не звездиТе
Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:07
А политики из космоса к нам приплыли.
Или вы их выбрали ? Явно выбрали
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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