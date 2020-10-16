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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1964196519661967> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 267 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 267 Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:26 Вкладчик1234 написав:



Коронавирус! Не будь соплёй! Давай, соберись уже, докажи что ты не сезонный грипп! Этот Тищенко смеётся над тобой! Коронавирус! Не будь соплёй! Давай, соберись уже, докажи что ты не сезонный грипп! Этот Тищенко смеётся над тобой!

очередной негодяй решил попиариться... очередной негодяй решил попиариться... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 5062 З нами з: 06.08.08 Подякував: 264 раз. Подякували: 806 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:27 antey1969 написав: 36.8, цветущий вид.

Похоже, ему коробки чисто для селфи принесли. 36.8, цветущий вид.Похоже, ему коробки чисто для селфи принесли.

Кстати, это тема медицины, ещё до реформы. Когда могут выписать любой диагноз за мзду, большую или малую

Но вы эту самую реформу больниц и не любите.



Реформа больниц не состоялась, потому что её никто не проводил.

Вот вам наглядное пособие, как эта реформа не состоялась. И вы знаете эти механизмы. Увы Кстати, это тема медицины, ещё до реформы. Когда могут выписать любой диагноз за мзду, большую или малуюНо вы эту самую реформу больниц и не любите.Реформа больниц не состоялась, потому что её никто не проводил.Вот вам наглядное пособие, как эта реформа не состоялась. И вы знаете эти механизмы. Увы Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 16 жов, 2020 20:30, всього редагувалось 1 раз. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5431 З нами з: 31.08.09 Подякував: 356 раз. Подякували: 1089 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:28 vitaliian написав: safonovstanislav написав: И сколько можно кошмарить садики, школы и университеты? При том, что их ученики и студенты не умирают от коронавируса от слова совсем. Отправить учителей-пенсионеров в отпуск, а остальные пусть бы учили И сколько можно кошмарить садики, школы и университеты? При том, что их ученики и студенты не умирают от коронавируса от слова совсем. Отправить учителей-пенсионеров в отпуск, а остальные пусть бы учили а бабушки и дедушки у учеников/студентов есть? а бабушки и дедушки у учеников/студентов есть?

Кроме того, боюсь что, если "отправить учителей-пенсионеров в отпуск", оставшимся придется проводить уроки в классах по 60 человек и больше.

Точной статистикой не обладаю, но, думаю, что учителей-пенсионеров очень много. Кроме того, боюсь что, если "отправить учителей-пенсионеров в отпуск", оставшимся придется проводить уроки в классах по 60 человек и больше.Точной статистикой не обладаю, но, думаю, что учителей-пенсионеров очень много. ЛАД 2 Повідомлень: 17378 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4564 раз. Подякували: 4246 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:34 Ой+ написав: ...

Так як студентів стало суттєво менше, то і потреба у викладачах також знизилась. ...Так як студентів стало суттєво менше, то і потреба у викладачах також знизилась.

А студентов стало заметно меньше? А студентов стало заметно меньше? ЛАД 2 Повідомлень: 17378 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4564 раз. Подякували: 4246 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:43 Мизантрóп написав: Наблюдается постепенное усиление полной приостановки частичной отмены временного запрета карантинных мер Наблюдается постепенное усиление полной приостановки частичной отмены временного запрета карантинных мер

Скорее, имитация вышеописанного. Скорее, имитация вышеописанного. ЛАД 2 Повідомлень: 17378 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4564 раз. Подякували: 4246 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:46 freeze написав: Вкладчик1234 написав:



Коронавирус! Не будь соплёй! Давай, соберись уже, докажи что ты не сезонный грипп! Этот Тищенко смеётся над тобой! Коронавирус! Не будь соплёй! Давай, соберись уже, докажи что ты не сезонный грипп! Этот Тищенко смеётся над тобой!



Забавные лекарства пьёт - витамин С, витамин Д, цинк и антибиотик слабенький. Забавные лекарства пьёт - витамин С, витамин Д, цинк и антибиотик слабенький.



Вы не поверите. но при такой температуре и короне у нас семейные врачи назначают тоже только эти витамины даже без антибиотика и ещё тёплый чаек рекомендуют дней 10 пить и если всё как и было сдавать повторный тест. Вы не поверите. но при такой температуре и короне у нас семейные врачи назначают тоже только эти витамины даже без антибиотика и ещё тёплый чаек рекомендуют дней 10 пить и если всё как и было сдавать повторный тест. Ratatui

Повідомлень: 7143 З нами з: 30.11.12 Подякував: 110 раз. Подякували: 683 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:48 Вкладчик1234 написав:



Коронавирус! Не будь соплёй! Давай, соберись уже, докажи что ты не сезонный грипп! Этот Тищенко смеётся над тобой! Коронавирус! Не будь соплёй! Давай, соберись уже, докажи что ты не сезонный грипп! Этот Тищенко смеётся над тобой!



Это котлета сдриснул на последнюю неделю перед выборами. Он штаб зели возглавляет. они явно провалятся его соответственно должны расплющить. А так бифштекс заболел и с него взятки гладки. Это котлета сдриснул на последнюю неделю перед выборами. Он штаб зели возглавляет. они явно провалятся его соответственно должны расплющить. А так бифштекс заболел и с него взятки гладки. Ratatui

Повідомлень: 7143 З нами з: 30.11.12 Подякував: 110 раз. Подякували: 683 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:51 "В связи с вхождением Харькова в "красную" карантинную зону провел сегодня внеочередное заседание Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Результат такой — школы, как это предписывают решения Кабинета Министров, уходят на каникулы с 19-го октября, но детские сады работают", — сообщил Терехов.



Он также отметил, что ночные клубы и развлекательные зоны в ТРЦ закроют, спортклубы продолжат работать с "жестким соблюдением дистанции между посетителями", а транспорт продолжит работу в полном объеме с контролем масочного режима.



Позже в мэрии сообщили, что каникулы будут длиться две недели: с 19 по 30 октября.



Скриншот: facebook.com/igor.terehov.kh

Скриншот: facebook.com/igor.terehov.kh

При этом всего час назад, на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (КТЭБ и ЧС), Терехов сообщил, что досрочных каникул не будет.

https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a1136150-peredumal-terekhov-soobshchil-chto-shkoly-kharkova-vse-taki-ukhodjat-na-dosrochnye-kanikuly

Политики уже просто не знают что и как делать. Политики уже просто не знают что и как делать. ЛАД 2 Повідомлень: 17378 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4564 раз. Подякували: 4246 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:05 Волгарь написав: В фашистській Росії майже три сотні офіційних мерців за четвер. Цікаво скільки насправді?

Людоедская логика заокеанского корреспондента. Но если пересчитать украинские данные по Covid на российский масштаб (с наличным населением в 4.6 раз меньше), то 6000 случаев в день превратятся в 27 600, а 100 смертей за день в 460 против сегодняшних 15 150 и 232-х в РФ.

И то и другое, конечно, очень печально. Людоедская логика заокеанского корреспондента. Но если пересчитать украинские данные по Covid на российский масштаб (с наличным населением в 4.6 раз меньше), то 6000 случаев в день превратятся в 27 600, а 100 смертей за день в 460 против сегодняшних 15 150 и 232-х в РФ.И то и другое, конечно, очень печально.

Коцабчик, вот не надо здесь песенки о 232 зажмурившихся. Нормально у вас считает тол ко Москва и Питер. Да и то, в том же Питере 6 месяцев к ряду избыточная смертность от +20 до 57% , а в эти же месяцы ковидных смертей в этом городе у вас подавали вдвое меньше. И это города!!!! А в Сибири или в Дагестане вообще никто особо ничего не считает. "Сдох Максим, ну и *** с ним".

И это, не в 4.6 коцабов больше. Не звездиТе Коцабчик, вот не надо здесь песенки о 232 зажмурившихся. Нормально у вас считает тол ко Москва и Питер. Да и то, в том же Питере 6 месяцев к ряду избыточная смертность от +20 до 57% , а в эти же месяцы ковидных смертей в этом городе у вас подавали вдвое меньше. И это города!!!! А в Сибири или в Дагестане вообще никто особо ничего не считает. "Сдох Максим, ну и *** с ним".И это, не в 4.6 коцабов больше. Не звездиТе Hotab

Повідомлень: 3128 З нами з: 15.02.09 Подякував: 123 раз. Подякували: 1134 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:07 ЛАД написав: Политики уже просто не знают что и как делать. Политики уже просто не знают что и как делать.

А политики из космоса к нам приплыли.

Или вы их выбрали ? Явно выбрали А политики из космоса к нам приплыли.Или вы их выбрали ? Явно выбрали "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5431 З нами з: 31.08.09 Подякував: 356 раз. Подякували: 1089 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1964196519661967> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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