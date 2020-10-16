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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1964196519661967>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 267
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:26

  Вкладчик1234 написав:Зображення

Коронавирус! Не будь соплёй! Давай, соберись уже, докажи что ты не сезонный грипп! Этот Тищенко смеётся над тобой!

очередной негодяй решил попиариться... :mrgreen:
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:27

  antey1969 написав:36.8, цветущий вид.
Похоже, ему коробки чисто для селфи принесли.

Кстати, это тема медицины, ещё до реформы. Когда могут выписать любой диагноз за мзду, большую или малую
Но вы эту самую реформу больниц и не любите.

Реформа больниц не состоялась, потому что её никто не проводил.
Вот вам наглядное пособие, как эта реформа не состоялась. И вы знаете эти механизмы. Увы
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 16 жов, 2020 20:30, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:28

  vitaliian написав:
  safonovstanislav написав:И сколько можно кошмарить садики, школы и университеты? При том, что их ученики и студенты не умирают от коронавируса от слова совсем. Отправить учителей-пенсионеров в отпуск, а остальные пусть бы учили
а бабушки и дедушки у учеников/студентов есть?

Кроме того, боюсь что, если "отправить учителей-пенсионеров в отпуск", оставшимся придется проводить уроки в классах по 60 человек и больше.
Точной статистикой не обладаю, но, думаю, что учителей-пенсионеров очень много.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:34

  Ой+ написав:...
Так як студентів стало суттєво менше, то і потреба у викладачах також знизилась.

А студентов стало заметно меньше?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:43

  Мизантрóп написав:Наблюдается постепенное усиление полной приостановки частичной отмены временного запрета карантинных мер

Скорее, имитация вышеописанного.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:46

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:Зображення

Коронавирус! Не будь соплёй! Давай, соберись уже, докажи что ты не сезонный грипп! Этот Тищенко смеётся над тобой!


Забавные лекарства пьёт - витамин С, витамин Д, цинк и антибиотик слабенький.


Вы не поверите. но при такой температуре и короне у нас семейные врачи назначают тоже только эти витамины даже без антибиотика и ещё тёплый чаек рекомендуют дней 10 пить и если всё как и было сдавать повторный тест.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:48

  Вкладчик1234 написав:Зображення

Коронавирус! Не будь соплёй! Давай, соберись уже, докажи что ты не сезонный грипп! Этот Тищенко смеётся над тобой!


Это котлета сдриснул на последнюю неделю перед выборами. Он штаб зели возглавляет. они явно провалятся его соответственно должны расплющить. А так бифштекс заболел и с него взятки гладки.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:51

"В связи с вхождением Харькова в "красную" карантинную зону провел сегодня внеочередное заседание Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Результат такой — школы, как это предписывают решения Кабинета Министров, уходят на каникулы с 19-го октября, но детские сады работают", — сообщил Терехов.

Он также отметил, что ночные клубы и развлекательные зоны в ТРЦ закроют, спортклубы продолжат работать с "жестким соблюдением дистанции между посетителями", а транспорт продолжит работу в полном объеме с контролем масочного режима.

Позже в мэрии сообщили, что каникулы будут длиться две недели: с 19 по 30 октября.

Скриншот: facebook.com/igor.terehov.kh
Скриншот: facebook.com/igor.terehov.kh
При этом всего час назад, на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (КТЭБ и ЧС), Терехов сообщил, что досрочных каникул не будет.

https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a1136150-peredumal-terekhov-soobshchil-chto-shkoly-kharkova-vse-taki-ukhodjat-na-dosrochnye-kanikuly
Политики уже просто не знают что и как делать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:05

  Волгарь написав:
В фашистській Росії майже три сотні офіційних мерців за четвер. Цікаво скільки насправді?

Людоедская логика заокеанского корреспондента. Но если пересчитать украинские данные по Covid на российский масштаб (с наличным населением в 4.6 раз меньше), то 6000 случаев в день превратятся в 27 600, а 100 смертей за день в 460 против сегодняшних 15 150 и 232-х в РФ.
И то и другое, конечно, очень печально.

Коцабчик, вот не надо здесь песенки о 232 зажмурившихся. Нормально у вас считает тол ко Москва и Питер. Да и то, в том же Питере 6 месяцев к ряду избыточная смертность от +20 до 57% , а в эти же месяцы ковидных смертей в этом городе у вас подавали вдвое меньше. И это города!!!! А в Сибири или в Дагестане вообще никто особо ничего не считает. "Сдох Максим, ну и *** с ним".
И это, не в 4.6 коцабов больше. Не звездиТе
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:07

  ЛАД написав:Политики уже просто не знают что и как делать.

А политики из космоса к нам приплыли.
Или вы их выбрали ? Явно выбрали
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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