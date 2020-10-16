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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1964196519661967 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 267 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 267 Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:13 ЛАД написав: Ой+ написав: ...

Так як студентів стало суттєво менше, то і потреба у викладачах також знизилась. ...Так як студентів стало суттєво менше, то і потреба у викладачах також знизилась.

А студентов стало заметно меньше? А студентов стало заметно меньше?



За 5 років на 200 тис. А якщо ще розібратись де навчаються, то виявиться, що значна к-ть пішла в коледжі I-II акредитації, щоб обминути ЗНО, зараз коледжі ще і активно відкривають бакалавратури і сумарно наростили к-ть студентів.

https://mon.gov.ua/storage/app/media/za ... d-2020.pdf стор. 10.

А з 2007/2008 вдвічі https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/ ... 2-2020.pdf стор. 22

III-IV акредитації (університети, академії) втратили ще більше, залишаючись виключно з магістратурою, в яку поступає третина випускників бакалавратури, без конкуренції з боку коледжів.

Це ще і демографічні провали початку 0-их, виїзд за кордон, загальне падіння престижу.

Карантини в усьому світі вдарили по університетам і значна частина цих закладів, більша ніж летальність, не переживе.

В школах як в яких % пенсіонерів, але в цілому 16% вчителів. А ще є маса випускників ЗВО, які не мають де працювати по фаху. За 5 років на 200 тис. А якщо ще розібратись де навчаються, то виявиться, що значна к-ть пішла в коледжі I-II акредитації, щоб обминути ЗНО, зараз коледжі ще і активно відкривають бакалавратури і сумарно наростили к-ть студентів.стор. 10.А з 2007/2008 вдвічістор. 22III-IV акредитації (університети, академії) втратили ще більше, залишаючись виключно з магістратурою, в яку поступає третина випускників бакалавратури, без конкуренції з боку коледжів.Це ще і демографічні провали початку 0-их, виїзд за кордон, загальне падіння престижу.Карантини в усьому світі вдарили по університетам і значна частина цих закладів, більша ніж летальність, не переживе.В школах як в яких % пенсіонерів, але в цілому 16% вчителів. А ще є маса випускників ЗВО, які не мають де працювати по фаху. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3742 З нами з: 19.04.12 Подякував: 52 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:27 Starikan написав: safonovstanislav написав: Если по-нормальному, в ближайшие пару месяцев, людям от 60 лет, лучше сидеть в добровольной самоизоляции. А всем остальным можно жить своей обычной жизнью.

И сколько можно кошмарить садики, школы и университеты? При том, что их ученики и студенты не умирают от коронавируса от слова совсем. Отправить учителей-пенсионеров в отпуск, а остальные пусть бы учили Если по-нормальному, в ближайшие пару месяцев, людям от 60 лет, лучше сидеть в добровольной самоизоляции. А всем остальным можно жить своей обычной жизнью.И сколько можно кошмарить садики, школы и университеты? При том, что их ученики и студенты не умирают от коронавируса от слова совсем. Отправить учителей-пенсионеров в отпуск, а остальные пусть бы учили

Вы представляете, каков процент пенсионеров среди учителей и преподавателей вузов?



Во всяком случае, средний возраст сотрудников нашего НИИ, многие из которых преподают, заметно больше 60 лет (и это с учетом аспирантов, а без них, я думаю, за 70). Практически в каждом отделе есть сотрудники 80+.



Думаю, в вузах то же самое.

Так что "остальных" просто не хватит. Вы представляете, каков процент пенсионеров среди учителей и преподавателей вузов?Во всяком случае, средний возраст сотрудников нашего НИИ, многие из которых преподают, заметно больше 60 лет (и это с учетом аспирантов, а без них, я думаю, за 70). Практически в каждом отделе есть сотрудники 80+.Думаю, в вузах то же самое.Так что "остальных" просто не хватит.

вот всех молодых аспирантов с которыми я общался очень удручал этот факт что старперы с приличной пенсией (научными званиями) и паркинсоном продолжают учить учить учить не освобождая место молодым преподавателям , хорошо можно предположить что они обладают какими-то сокровенными тайными знаниями , но вопрос почему за всю свою 30-40 летнюю карьеру они не передали эти знания потомкам ( что как бы нормально) . Хотя часто как раз наоборот они остановились в своем научном развитии и уже не занимаются самообразованием и беспросветно отстают. Допустим научные сотрудники имеют какой-то бесценный по какой-то причине не передаваемый опыт , но вот учителя средней школы могли бы быть и сразу после ВУЗа ибо что бы преподавать школьную программу супер мега знаний не нужно,даже я могу после своего вуза еще пару лет заочно формально поучиться в Университете на преподавателя и преподавать профильный предмет в школе, хотя оно мне на..г не нужно .

Это я к чему что в 70 надо уже выходить на пенсию и максимум давать одну лекцию почета раз в месяц ... мол сегодня у вас встреча с легендой ! вот всех молодых аспирантов с которыми я общался очень удручал этот факт что старперы с приличной пенсией (научными званиями) и паркинсоном продолжают учить учить учить не освобождая место молодым преподавателям , хорошо можно предположить что они обладают какими-то сокровенными тайными знаниями , но вопрос почему за всю свою 30-40 летнюю карьеру они не передали эти знания потомкам ( что как бы нормально) . Хотя часто как раз наоборот они остановились в своем научном развитии и уже не занимаются самообразованием и беспросветно отстают. Допустим научные сотрудники имеют какой-то бесценный по какой-то причине не передаваемый опыт , но вот учителя средней школы могли бы быть и сразу после ВУЗа ибо что бы преподавать школьную программу супер мега знаний не нужно,даже я могу после своего вуза еще пару лет заочно формально поучиться в Университете на преподавателя и преподавать профильный предмет в школе, хотя оно мне на..г не нужно .Это я к чему что в 70 надо уже выходить на пенсию и максимум давать одну лекцию почета раз в месяц ... мол сегодня у вас встреча с легендой ! як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти ! yama Повідомлень: 2824 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5452 раз. Подякували: 584 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:31 Re: Эпидемия коронавируса в мире yama написав: даже я могу после своего вуза еще пару лет заочно формально поучиться в Университете на преподавателя и преподавать профильный предмет в школе, хотя оно мне на..г не нужно .

Это я к чему что в 70 надо уже выходить на пенсию и максимум давать одну лекцию почета раз в месяц ... мол сегодня у вас встреча с легендой ! даже я могу после своего вуза еще пару лет заочно формально поучиться в Университете на преподавателя и преподавать профильный предмет в школе, хотя оно мне на..г не нужно .Это я к чему что в 70 надо уже выходить на пенсию и максимум давать одну лекцию почета раз в месяц ... мол сегодня у вас встреча с легендой !



По новому закону про освіту магістр навіть без педосвіти може працювати вчителем.

В Польщі, наприклад, та і багатьох інших країнах 67 років граничний вік для штатного працівника ЗВО. По новому закону про освіту магістр навіть без педосвіти може працювати вчителем.В Польщі, наприклад, та і багатьох інших країнах 67 років граничний вік для штатного працівника ЗВО. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3742 З нами з: 19.04.12 Подякував: 52 раз. Подякували: 462 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:33 Вкладчик1234 написав:



Коронавирус! Не будь соплёй! Давай, соберись уже, докажи что ты не сезонный грипп! Этот Тищенко смеётся над тобой! Коронавирус! Не будь соплёй! Давай, соберись уже, докажи что ты не сезонный грипп! Этот Тищенко смеётся над тобой!

вот мне интересно в этих лекарствах на фото , которые я тоже принимаю ( кроме сумамеда) есть те вещества которые декларируются или только глюкоза кальцый и сахар или масло вот мне интересно в этих лекарствах на фото , которые я тоже принимаю ( кроме сумамеда) есть те вещества которые декларируются или только глюкоза кальцый и сахар или масло як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти ! yama Повідомлень: 2824 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5452 раз. Подякували: 584 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1964196519661967 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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