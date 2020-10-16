RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1964196519661967

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 267
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:13

  ЛАД написав:
  Ой+ написав:...
Так як студентів стало суттєво менше, то і потреба у викладачах також знизилась.

А студентов стало заметно меньше?


За 5 років на 200 тис. А якщо ще розібратись де навчаються, то виявиться, що значна к-ть пішла в коледжі I-II акредитації, щоб обминути ЗНО, зараз коледжі ще і активно відкривають бакалавратури і сумарно наростили к-ть студентів.
https://mon.gov.ua/storage/app/media/za ... d-2020.pdf стор. 10.
А з 2007/2008 вдвічі https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/ ... 2-2020.pdf стор. 22
III-IV акредитації (університети, академії) втратили ще більше, залишаючись виключно з магістратурою, в яку поступає третина випускників бакалавратури, без конкуренції з боку коледжів.
Це ще і демографічні провали початку 0-их, виїзд за кордон, загальне падіння престижу.
Карантини в усьому світі вдарили по університетам і значна частина цих закладів, більша ніж летальність, не переживе.
В школах як в яких % пенсіонерів, але в цілому 16% вчителів. А ще є маса випускників ЗВО, які не мають де працювати по фаху.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3742
З нами з: 19.04.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 462 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:27

  Starikan написав:
  safonovstanislav написав: Если по-нормальному, в ближайшие пару месяцев, людям от 60 лет, лучше сидеть в добровольной самоизоляции. А всем остальным можно жить своей обычной жизнью.
И сколько можно кошмарить садики, школы и университеты? При том, что их ученики и студенты не умирают от коронавируса от слова совсем. Отправить учителей-пенсионеров в отпуск, а остальные пусть бы учили

Вы представляете, каков процент пенсионеров среди учителей и преподавателей вузов?

Во всяком случае, средний возраст сотрудников нашего НИИ, многие из которых преподают, заметно больше 60 лет (и это с учетом аспирантов, а без них, я думаю, за 70). Практически в каждом отделе есть сотрудники 80+.

Думаю, в вузах то же самое.
Так что "остальных" просто не хватит.

вот всех молодых аспирантов с которыми я общался очень удручал этот факт что старперы с приличной пенсией (научными званиями) и паркинсоном продолжают учить учить учить не освобождая место молодым преподавателям , хорошо можно предположить что они обладают какими-то сокровенными тайными знаниями , но вопрос почему за всю свою 30-40 летнюю карьеру они не передали эти знания потомкам ( что как бы нормально) . Хотя часто как раз наоборот они остановились в своем научном развитии и уже не занимаются самообразованием и беспросветно отстают. Допустим научные сотрудники имеют какой-то бесценный по какой-то причине не передаваемый опыт , но вот учителя средней школы могли бы быть и сразу после ВУЗа ибо что бы преподавать школьную программу супер мега знаний не нужно,даже я могу после своего вуза еще пару лет заочно формально поучиться в Университете на преподавателя и преподавать профильный предмет в школе, хотя оно мне на..г не нужно .
Это я к чему что в 70 надо уже выходить на пенсию и максимум давать одну лекцию почета раз в месяц ... мол сегодня у вас встреча с легендой !
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
yama
 
Повідомлень: 2824
З нами з: 12.08.17
Подякував: 5452 раз.
Подякували: 584 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:даже я могу после своего вуза еще пару лет заочно формально поучиться в Университете на преподавателя и преподавать профильный предмет в школе, хотя оно мне на..г не нужно .
Это я к чему что в 70 надо уже выходить на пенсию и максимум давать одну лекцию почета раз в месяц ... мол сегодня у вас встреча с легендой !


По новому закону про освіту магістр навіть без педосвіти може працювати вчителем.
В Польщі, наприклад, та і багатьох інших країнах 67 років граничний вік для штатного працівника ЗВО.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3742
З нами з: 19.04.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 462 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:33

  Вкладчик1234 написав:Зображення

Коронавирус! Не будь соплёй! Давай, соберись уже, докажи что ты не сезонный грипп! Этот Тищенко смеётся над тобой!

вот мне интересно в этих лекарствах на фото , которые я тоже принимаю ( кроме сумамеда) есть те вещества которые декларируются или только глюкоза кальцый и сахар или масло :lol:
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
yama
 
Повідомлень: 2824
З нами з: 12.08.17
Подякував: 5452 раз.
Подякували: 584 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1964196519661967
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ой+, холява, yama і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 723, 724, 725
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7249 1661962
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 жов, 2020 16:04
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17321)
16.10.2020 21:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.