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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1965196619671968>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 267
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:13

  ЛАД написав:
  Ой+ написав:...
Так як студентів стало суттєво менше, то і потреба у викладачах також знизилась.

А студентов стало заметно меньше?


За 5 років на 200 тис. А якщо ще розібратись де навчаються, то виявиться, що значна к-ть пішла в коледжі I-II акредитації, щоб обминути ЗНО, зараз коледжі ще і активно відкривають бакалавратури і сумарно наростили к-ть студентів.
https://mon.gov.ua/storage/app/media/za ... d-2020.pdf стор. 10.
А з 2007/2008 вдвічі https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/ ... 2-2020.pdf стор. 22
III-IV акредитації (університети, академії) втратили ще більше, залишаючись виключно з магістратурою, в яку поступає третина випускників бакалавратури, без конкуренції з боку коледжів.
Це ще і демографічні провали початку 0-их, виїзд за кордон, загальне падіння престижу.
Карантини в усьому світі вдарили по університетам і значна частина цих закладів, більша ніж летальність, не переживе.
В школах як в яких % пенсіонерів, але в цілому 16% вчителів. А ще є маса випускників ЗВО, які не мають де працювати по фаху.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:27

  Starikan написав:
  safonovstanislav написав: Если по-нормальному, в ближайшие пару месяцев, людям от 60 лет, лучше сидеть в добровольной самоизоляции. А всем остальным можно жить своей обычной жизнью.
И сколько можно кошмарить садики, школы и университеты? При том, что их ученики и студенты не умирают от коронавируса от слова совсем. Отправить учителей-пенсионеров в отпуск, а остальные пусть бы учили

Вы представляете, каков процент пенсионеров среди учителей и преподавателей вузов?

Во всяком случае, средний возраст сотрудников нашего НИИ, многие из которых преподают, заметно больше 60 лет (и это с учетом аспирантов, а без них, я думаю, за 70). Практически в каждом отделе есть сотрудники 80+.

Думаю, в вузах то же самое.
Так что "остальных" просто не хватит.

вот всех молодых аспирантов с которыми я общался очень удручал этот факт что старперы с приличной пенсией (научными званиями) и паркинсоном продолжают учить учить учить не освобождая место молодым преподавателям , хорошо можно предположить что они обладают какими-то сокровенными тайными знаниями , но вопрос почему за всю свою 30-40 летнюю карьеру они не передали эти знания потомкам ( что как бы нормально) . Хотя часто как раз наоборот они остановились в своем научном развитии и уже не занимаются самообразованием и беспросветно отстают. Допустим научные сотрудники имеют какой-то бесценный по какой-то причине не передаваемый опыт , но вот учителя средней школы могли бы быть и сразу после ВУЗа ибо что бы преподавать школьную программу супер мега знаний не нужно,даже я могу после своего вуза еще пару лет заочно формально поучиться в Университете на преподавателя и преподавать профильный предмет в школе, хотя оно мне на..г не нужно .
Это я к чему что в 70 надо уже выходить на пенсию и максимум давать одну лекцию почета раз в месяц ... мол сегодня у вас встреча с легендой !
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:даже я могу после своего вуза еще пару лет заочно формально поучиться в Университете на преподавателя и преподавать профильный предмет в школе, хотя оно мне на..г не нужно .
Это я к чему что в 70 надо уже выходить на пенсию и максимум давать одну лекцию почета раз в месяц ... мол сегодня у вас встреча с легендой !


По новому закону про освіту магістр навіть без педосвіти може працювати вчителем.
В Польщі, наприклад, та і багатьох інших країнах 67 років граничний вік для штатного працівника ЗВО.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:33

  Вкладчик1234 написав:Зображення

Коронавирус! Не будь соплёй! Давай, соберись уже, докажи что ты не сезонный грипп! Этот Тищенко смеётся над тобой!

вот мне интересно в этих лекарствах на фото , которые я тоже принимаю ( кроме сумамеда) есть те вещества которые декларируются или только глюкоза кальцый и сахар или масло :lol:
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:56

Немного о карантине

На прошлой неделе в Польшу летал врач сдавать польский медицинский язык с целью релоцироваться. Но суть не в этом.
Он прилетел в Варшаву со свежим отрицательным ПЦР-тестом. Там его раз пять заставили предъявить эту справку в аэропотру, сразу же отделив от тех, кто должен будет проходить карантин в Польше. Автобус в аэропорту возил только по 10 человек за раз до терминала, причем с ПЦРом отдельно, карантинщики отдельно. На паспортном контроле заставили всех прилетевших выдерживать дистанцию по размеченным линиям.
По возвращению в Борисполь, у нас никто ничем у него даже не поинтересовался. Весь рейс запихнули в один автобус и доставили в терминал. Очередь на паспортный контроль, как обычно, - плотно друг за другом, погранцам пофиг.
ХЗ, у нас здесь точно карантин?
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Украинская система здравоохранения способна выдержать до 10 тысяч случаев коронавируса в сутки, в то время как за последние сутки в стране было выявлено почти 6 тысяч.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"10 тысяч новых случаев Covid-19 в сутки мы выдержим, по нашим расчетам система здравоохранения должна справиться", - сказал чиновник.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:14

  vitaliian написав:Украинская система здравоохранения способна выдержать до 10 тысяч случаев коронавируса в сутки, в то время как за последние сутки в стране было выявлено почти 6 тысяч.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"10 тысяч новых случаев Covid-19 в сутки мы выдержим, по нашим расчетам система здравоохранения должна справиться", - сказал чиновник.


Он хотел сказать: "даже при 10 тысячах новых случаев в день мне и другим представителям власти медицинская помощь будет оказана" :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:17

  zРадио написав:
  vitaliian написав:Украинская система здравоохранения способна выдержать до 10 тысяч случаев коронавируса в сутки, в то время как за последние сутки в стране было выявлено почти 6 тысяч.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"10 тысяч новых случаев Covid-19 в сутки мы выдержим, по нашим расчетам система здравоохранения должна справиться", - сказал чиновник.


Он хотел сказать: "даже при 10 тысячах новых случаев в день мне и другим представителям власти медицинская помощь будет оказана" :mrgreen:

Вип-палаты никто не отменял
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:26

  Ой+ написав:......
А з 2007/2008 вдвічі https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/ ... 2-2020.pdf стор. 22
III-IV акредитації (університети, академії) втратили ще більше, залишаючись виключно з магістратурою, в яку поступає третина випускників бакалавратури, без конкуренції з боку коледжів.

Насколько понял на стр.22 приведены цифры по вузам именно III-IV аккредитации.
Заметное уменьшение после 2013 связано с:
43 Дані за 2014–2018 рр. представлено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

С падением после пика 2008 надо разбираться. Не очень понятно.

А ще є маса випускників ЗВО, які не мають де працювати по фаху.

Масса выпускников вузов не хотят и не пойдут "працювати за фахом" из-за низких зарплат.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:28

  yama написав:.....
Это я к чему что в 70 надо уже выходить на пенсию и максимум давать одну лекцию почета раз в месяц ... мол сегодня у вас встреча с легендой !

Может, и надо.
Но попробуйте жить на одну пенсию. :)
ЛАД
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