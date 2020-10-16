Ой+ написав:... Так як студентів стало суттєво менше, то і потреба у викладачах також знизилась.
А студентов стало заметно меньше?
За 5 років на 200 тис. А якщо ще розібратись де навчаються, то виявиться, що значна к-ть пішла в коледжі I-II акредитації, щоб обминути ЗНО, зараз коледжі ще і активно відкривають бакалавратури і сумарно наростили к-ть студентів. https://mon.gov.ua/storage/app/media/za ... d-2020.pdf стор. 10. А з 2007/2008 вдвічі https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/ ... 2-2020.pdf стор. 22 III-IV акредитації (університети, академії) втратили ще більше, залишаючись виключно з магістратурою, в яку поступає третина випускників бакалавратури, без конкуренції з боку коледжів. Це ще і демографічні провали початку 0-их, виїзд за кордон, загальне падіння престижу. Карантини в усьому світі вдарили по університетам і значна частина цих закладів, більша ніж летальність, не переживе. В школах як в яких % пенсіонерів, але в цілому 16% вчителів. А ще є маса випускників ЗВО, які не мають де працювати по фаху.
safonovstanislav написав: Если по-нормальному, в ближайшие пару месяцев, людям от 60 лет, лучше сидеть в добровольной самоизоляции. А всем остальным можно жить своей обычной жизнью. И сколько можно кошмарить садики, школы и университеты? При том, что их ученики и студенты не умирают от коронавируса от слова совсем. Отправить учителей-пенсионеров в отпуск, а остальные пусть бы учили
Вы представляете, каков процент пенсионеров среди учителей и преподавателей вузов?
Во всяком случае, средний возраст сотрудников нашего НИИ, многие из которых преподают, заметно больше 60 лет (и это с учетом аспирантов, а без них, я думаю, за 70). Практически в каждом отделе есть сотрудники 80+.
Думаю, в вузах то же самое. Так что "остальных" просто не хватит.
вот всех молодых аспирантов с которыми я общался очень удручал этот факт что старперы с приличной пенсией (научными званиями) и паркинсоном продолжают учить учить учить не освобождая место молодым преподавателям , хорошо можно предположить что они обладают какими-то сокровенными тайными знаниями , но вопрос почему за всю свою 30-40 летнюю карьеру они не передали эти знания потомкам ( что как бы нормально) . Хотя часто как раз наоборот они остановились в своем научном развитии и уже не занимаются самообразованием и беспросветно отстают. Допустим научные сотрудники имеют какой-то бесценный по какой-то причине не передаваемый опыт , но вот учителя средней школы могли бы быть и сразу после ВУЗа ибо что бы преподавать школьную программу супер мега знаний не нужно,даже я могу после своего вуза еще пару лет заочно формально поучиться в Университете на преподавателя и преподавать профильный предмет в школе, хотя оно мне на..г не нужно . Это я к чему что в 70 надо уже выходить на пенсию и максимум давать одну лекцию почета раз в месяц ... мол сегодня у вас встреча с легендой !
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
yama написав:даже я могу после своего вуза еще пару лет заочно формально поучиться в Университете на преподавателя и преподавать профильный предмет в школе, хотя оно мне на..г не нужно . Это я к чему что в 70 надо уже выходить на пенсию и максимум давать одну лекцию почета раз в месяц ... мол сегодня у вас встреча с легендой !
По новому закону про освіту магістр навіть без педосвіти може працювати вчителем. В Польщі, наприклад, та і багатьох інших країнах 67 років граничний вік для штатного працівника ЗВО.
На прошлой неделе в Польшу летал врач сдавать польский медицинский язык с целью релоцироваться. Но суть не в этом. Он прилетел в Варшаву со свежим отрицательным ПЦР-тестом. Там его раз пять заставили предъявить эту справку в аэропотру, сразу же отделив от тех, кто должен будет проходить карантин в Польше. Автобус в аэропорту возил только по 10 человек за раз до терминала, причем с ПЦРом отдельно, карантинщики отдельно. На паспортном контроле заставили всех прилетевших выдерживать дистанцию по размеченным линиям. По возвращению в Борисполь, у нас никто ничем у него даже не поинтересовался. Весь рейс запихнули в один автобус и доставили в терминал. Очередь на паспортный контроль, как обычно, - плотно друг за другом, погранцам пофиг. ХЗ, у нас здесь точно карантин?
Ой+ написав:...... А з 2007/2008 вдвічі https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/ ... 2-2020.pdf стор. 22 III-IV акредитації (університети, академії) втратили ще більше, залишаючись виключно з магістратурою, в яку поступає третина випускників бакалавратури, без конкуренції з боку коледжів.
Насколько понял на стр.22 приведены цифры по вузам именно III-IV аккредитации. Заметное уменьшение после 2013 связано с:
43 Дані за 2014–2018 рр. представлено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
С падением после пика 2008 надо разбираться. Не очень понятно.
А ще є маса випускників ЗВО, які не мають де працювати по фаху.
Масса выпускников вузов не хотят и не пойдут "працювати за фахом" из-за низких зарплат.