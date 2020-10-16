Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:27

Starikan написав: safonovstanislav написав: Если по-нормальному, в ближайшие пару месяцев, людям от 60 лет, лучше сидеть в добровольной самоизоляции. А всем остальным можно жить своей обычной жизнью.

И сколько можно кошмарить садики, школы и университеты? При том, что их ученики и студенты не умирают от коронавируса от слова совсем. Отправить учителей-пенсионеров в отпуск, а остальные пусть бы учили Если по-нормальному, в ближайшие пару месяцев, людям от 60 лет, лучше сидеть в добровольной самоизоляции. А всем остальным можно жить своей обычной жизнью.И сколько можно кошмарить садики, школы и университеты? При том, что их ученики и студенты не умирают от коронавируса от слова совсем. Отправить учителей-пенсионеров в отпуск, а остальные пусть бы учили

Вы представляете, каков процент пенсионеров среди учителей и преподавателей вузов?



Во всяком случае, средний возраст сотрудников нашего НИИ, многие из которых преподают, заметно больше 60 лет (и это с учетом аспирантов, а без них, я думаю, за 70). Практически в каждом отделе есть сотрудники 80+.



Думаю, в вузах то же самое.

Так что "остальных" просто не хватит. Вы представляете, каков процент пенсионеров среди учителей и преподавателей вузов?Во всяком случае, средний возраст сотрудников нашего НИИ, многие из которых преподают, заметно больше 60 лет (и это с учетом аспирантов, а без них, я думаю, за 70). Практически в каждом отделе есть сотрудники 80+.Думаю, в вузах то же самое.Так что "остальных" просто не хватит.

вот всех молодых аспирантов с которыми я общался очень удручал этот факт что старперы с приличной пенсией (научными званиями) и паркинсоном продолжают учить учить учить не освобождая место молодым преподавателям , хорошо можно предположить что они обладают какими-то сокровенными тайными знаниями , но вопрос почему за всю свою 30-40 летнюю карьеру они не передали эти знания потомкам ( что как бы нормально) . Хотя часто как раз наоборот они остановились в своем научном развитии и уже не занимаются самообразованием и беспросветно отстают. Допустим научные сотрудники имеют какой-то бесценный по какой-то причине не передаваемый опыт , но вот учителя средней школы могли бы быть и сразу после ВУЗа ибо что бы преподавать школьную программу супер мега знаний не нужно,даже я могу после своего вуза еще пару лет заочно формально поучиться в Университете на преподавателя и преподавать профильный предмет в школе, хотя оно мне на..г не нужно .Это я к чему что в 70 надо уже выходить на пенсию и максимум давать одну лекцию почета раз в месяц ... мол сегодня у вас встреча с легендой !