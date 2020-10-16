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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1965196619671968 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 267 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 267 Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:55 antey1969 написав: Время офигительных историй до тех, пор пока не коснется лично или "Легкие" больные с пневмониями должны лечиться дома(С)...

Допис, поширений Dima Stuzhuk 14 Жов 2020 р. о 11:22 PDT Время офигительных историй до тех, пор пока не коснется лично или "Легкие" больные с пневмониями должны лечиться дома(С)...Допис, поширений Dima Stuzhuk 14 Жов 2020 р. о 11:22 PDT

Качок с проблемами в сердце.

"Быть спортивным - модно" - реклама в метро.

Рядом реклама "спортивного питания".

Накачка "кубиков" на животе ничего общего со здоровьем не имеет. Качок с проблемами в сердце."Быть спортивным - модно" - реклама в метро.Рядом реклама "спортивного питания".Накачка "кубиков" на животе ничего общего со здоровьем не имеет. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17650 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1992 раз. Подякували: 2838 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:01 Ratatui написав: freeze написав: Забавные лекарства пьёт - витамин С, витамин Д, цинк и антибиотик слабенький. Забавные лекарства пьёт - витамин С, витамин Д, цинк и антибиотик слабенький. Вы не поверите. но при такой температуре и короне у нас семейные врачи назначают тоже только эти витамины даже без антибиотика и ещё тёплый чаек рекомендуют дней 10 пить и если всё как и было сдавать повторный тест. Вы не поверите. но при такой температуре и короне у нас семейные врачи назначают тоже только эти витамины даже без антибиотика и ещё тёплый чаек рекомендуют дней 10 пить и если всё как и было сдавать повторный тест.

А чего тут не верить? Нормальный набор при слабой форме ковида. А чего тут не верить? Нормальный набор при слабой форме ковида. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17650 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1992 раз. Подякували: 2838 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:08 antey1969 написав: На прошлой неделе в Польшу летал врач сдавать польский медицинский язык с целью релоцироваться. Но суть не в этом.

Он прилетел в Варшаву со свежим отрицательным ПЦР-тестом. Там его раз пять заставили предъявить эту справку в аэропотру, сразу же отделив от тех, кто должен будет проходить карантин в Польше. Автобус в аэропорту возил только по 10 человек за раз до терминала, причем с ПЦРом отдельно, карантинщики отдельно. На паспортном контроле заставили всех прилетевших выдерживать дистанцию по размеченным линиям.

По возвращению в Борисполь, у нас никто ничем у него даже не поинтересовался. Весь рейс запихнули в один автобус и доставили в терминал. Очередь на паспортный контроль, как обычно, - плотно друг за другом, погранцам пофиг.

ХЗ, у нас здесь точно карантин? На прошлой неделе в Польшу летал врач сдавать польский медицинский язык с целью релоцироваться. Но суть не в этом.Он прилетел в Варшаву со свежим отрицательным ПЦР-тестом. Там его раз пять заставили предъявить эту справку в аэропотру, сразу же отделив от тех, кто должен будет проходить карантин в Польше. Автобус в аэропорту возил только по 10 человек за раз до терминала, причем с ПЦРом отдельно, карантинщики отдельно. На паспортном контроле заставили всех прилетевших выдерживать дистанцию по размеченным линиям.По возвращению в Борисполь, у нас никто ничем у него даже не поинтересовался. Весь рейс запихнули в один автобус и доставили в терминал. Очередь на паспортный контроль, как обычно, - плотно друг за другом, погранцам пофиг.ХЗ, у нас здесь точно карантин?

Однако это не мешает организованным полякам обогнать безлаберных украинцев как по количеству заболевших так и по летальным случаям в последние дни. Может строгость карантина не так уж и коррелирует с уровнем распространения заболевания? Однако это не мешает организованным полякам обогнать безлаберных украинцев как по количеству заболевших так и по летальным случаям в последние дни. Может строгость карантина не так уж и коррелирует с уровнем распространения заболевания? Пенсионер

Повідомлень: 1813 З нами з: 13.10.08 Подякував: 53 раз. Подякували: 216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:08 yama написав: вот всех молодых аспирантов с которыми я общался очень удручал этот факт что старперы с приличной пенсией (научными званиями) и паркинсоном продолжают учить учить учить не освобождая место молодым преподавателям , хорошо можно предположить что они обладают какими-то сокровенными тайными знаниями , но вопрос почему за всю свою 30-40 летнюю карьеру они не передали эти знания потомкам ( что как бы нормально). вот всех молодых аспирантов с которыми я общался очень удручал этот факт что старперы с приличной пенсией (научными званиями) и паркинсоном продолжают учить учить учить не освобождая место молодым преподавателям , хорошо можно предположить что они обладают какими-то сокровенными тайными знаниями , но вопрос почему за всю свою 30-40 летнюю карьеру они не передали эти знания потомкам ( что как бы нормально).

Тут есть нюанс - старички зачастую обладают сокровенными тайными СВЯЗЯМИ (и авторитетом), помогающими обеспечить научные группы и тех же аспирантов научной работой путем получения грантов.



Это я к чему что в 70 надо уже выходить на пенсию и максимум давать одну лекцию почета раз в месяц ... мол сегодня у вас встреча с легендой !

А с этим совершенно согласен, поэтому, заработав стаж 50 лет, я решил с Нового года не продлевать контракт. Тут есть нюанс - старички зачастую обладают сокровенными тайными СВЯЗЯМИ (и авторитетом), помогающими обеспечить научные группы и тех же аспирантов научной работой путем получения грантов.А с этим совершенно согласен, поэтому, заработав стаж 50 лет, я решил с Нового года не продлевать контракт. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17650 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1992 раз. Подякували: 2838 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:11 ЛАД написав: yama написав: .....

Это я к чему что в 70 надо уже выходить на пенсию и максимум давать одну лекцию почета раз в месяц ... мол сегодня у вас встреча с легендой ! .....Это я к чему что в 70 надо уже выходить на пенсию и максимум давать одну лекцию почета раз в месяц ... мол сегодня у вас встреча с легендой !

Может, и надо.

Но попробуйте жить на одну пенсию. Может, и надо.Но попробуйте жить на одну пенсию.

на одну пенсию жить нельзя, в лучшем случае можно выживать... на одну пенсию жить нельзя, в лучшем случае можно выживать... мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ... Тракторист

Повідомлень: 5063 З нами з: 06.08.08 Подякував: 264 раз. Подякували: 806 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1965196619671968 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7252 1662082

vovan_prm П'ят 16 жов, 2020 22:05