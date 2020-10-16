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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:55
antey1969 написав:
Время офигительных историй до тех, пор пока не коснется лично или "Легкие" больные с пневмониями должны лечиться дома(С)...
Допис, поширений Dima Stuzhuk 14 Жов 2020 р. о 11:22 PDT
Качок с проблемами в сердце.
"Быть спортивным - модно" - реклама в метро.
Рядом реклама "спортивного питания".
Накачка "кубиков" на животе ничего общего со здоровьем не имеет.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:01
Ratatui написав: freeze написав:
Забавные лекарства пьёт - витамин С, витамин Д, цинк и антибиотик слабенький.
Вы не поверите. но при такой температуре и короне у нас семейные врачи назначают тоже только эти витамины даже без антибиотика и ещё тёплый чаек рекомендуют дней 10 пить и если всё как и было сдавать повторный тест.
А чего тут не верить? Нормальный набор при слабой форме ковида.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:08
antey1969 написав:
На прошлой неделе в Польшу летал врач сдавать польский медицинский язык с целью релоцироваться. Но суть не в этом.
Он прилетел в Варшаву со свежим отрицательным ПЦР-тестом. Там его раз пять заставили предъявить эту справку в аэропотру, сразу же отделив от тех, кто должен будет проходить карантин в Польше. Автобус в аэропорту возил только по 10 человек за раз до терминала, причем с ПЦРом отдельно, карантинщики отдельно. На паспортном контроле заставили всех прилетевших выдерживать дистанцию по размеченным линиям.
По возвращению в Борисполь, у нас никто ничем у него даже не поинтересовался. Весь рейс запихнули в один автобус и доставили в терминал. Очередь на паспортный контроль, как обычно, - плотно друг за другом, погранцам пофиг.
ХЗ, у нас здесь точно карантин?
Однако это не мешает организованным полякам обогнать безлаберных украинцев как по количеству заболевших так и по летальным случаям в последние дни. Может строгость карантина не так уж и коррелирует с уровнем распространения заболевания?
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:08
yama написав:
вот всех молодых аспирантов с которыми я общался очень удручал этот факт что старперы с приличной пенсией (научными званиями) и паркинсоном продолжают учить учить учить не освобождая место молодым преподавателям , хорошо можно предположить что они обладают какими-то сокровенными тайными знаниями , но вопрос почему за всю свою 30-40 летнюю карьеру они не передали эти знания потомкам ( что как бы нормально).
Тут есть нюанс - старички зачастую обладают сокровенными тайными СВЯЗЯМИ (и авторитетом), помогающими обеспечить научные группы и тех же аспирантов научной работой путем получения грантов.
Это я к чему что в 70 надо уже выходить на пенсию и максимум давать одну лекцию почета раз в месяц ... мол сегодня у вас встреча с легендой !
А с этим совершенно согласен, поэтому, заработав стаж 50 лет, я решил с Нового года не продлевать контракт.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:11
ЛАД написав: yama написав:
.....
Это я к чему что в 70 надо уже выходить на пенсию и максимум давать одну лекцию почета раз в месяц ... мол сегодня у вас встреча с легендой !
Может, и надо.
Но попробуйте жить на одну пенсию.
на одну пенсию жить нельзя, в лучшем случае можно выживать...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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