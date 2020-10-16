antey1969 написав:Время офигительных историй до тех, пор пока не коснется лично или "Легкие" больные с пневмониями должны лечиться дома(С)... Допис, поширений Dima Stuzhuk 14 Жов 2020 р. о 11:22 PDT
Качок с проблемами в сердце. "Быть спортивным - модно" - реклама в метро. Рядом реклама "спортивного питания". Накачка "кубиков" на животе ничего общего со здоровьем не имеет.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Вы не поверите. но при такой температуре и короне у нас семейные врачи назначают тоже только эти витамины даже без антибиотика и ещё тёплый чаек рекомендуют дней 10 пить и если всё как и было сдавать повторный тест.
А чего тут не верить? Нормальный набор при слабой форме ковида.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
antey1969 написав:На прошлой неделе в Польшу летал врач сдавать польский медицинский язык с целью релоцироваться. Но суть не в этом. Он прилетел в Варшаву со свежим отрицательным ПЦР-тестом. Там его раз пять заставили предъявить эту справку в аэропотру, сразу же отделив от тех, кто должен будет проходить карантин в Польше. Автобус в аэропорту возил только по 10 человек за раз до терминала, причем с ПЦРом отдельно, карантинщики отдельно. На паспортном контроле заставили всех прилетевших выдерживать дистанцию по размеченным линиям. По возвращению в Борисполь, у нас никто ничем у него даже не поинтересовался. Весь рейс запихнули в один автобус и доставили в терминал. Очередь на паспортный контроль, как обычно, - плотно друг за другом, погранцам пофиг. ХЗ, у нас здесь точно карантин?
Однако это не мешает организованным полякам обогнать безлаберных украинцев как по количеству заболевших так и по летальным случаям в последние дни. Может строгость карантина не так уж и коррелирует с уровнем распространения заболевания?
yama написав: вот всех молодых аспирантов с которыми я общался очень удручал этот факт что старперы с приличной пенсией (научными званиями) и паркинсоном продолжают учить учить учить не освобождая место молодым преподавателям , хорошо можно предположить что они обладают какими-то сокровенными тайными знаниями , но вопрос почему за всю свою 30-40 летнюю карьеру они не передали эти знания потомкам ( что как бы нормально).
Тут есть нюанс - старички зачастую обладают сокровенными тайными СВЯЗЯМИ (и авторитетом), помогающими обеспечить научные группы и тех же аспирантов научной работой путем получения грантов.
Это я к чему что в 70 надо уже выходить на пенсию и максимум давать одну лекцию почета раз в месяц ... мол сегодня у вас встреча с легендой !
А с этим совершенно согласен, поэтому, заработав стаж 50 лет, я решил с Нового года не продлевать контракт.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
safonovstanislav написав: Если по-нормальному, в ближайшие пару месяцев, людям от 60 лет, лучше сидеть в добровольной самоизоляции. А всем остальным можно жить своей обычной жизнью. И сколько можно кошмарить садики, школы и университеты? При том, что их ученики и студенты не умирают от коронавируса от слова совсем. Отправить учителей-пенсионеров в отпуск, а остальные пусть бы учили
Вы представляете, каков процент пенсионеров среди учителей и преподавателей вузов?
Во всяком случае, средний возраст сотрудников нашего НИИ, многие из которых преподают, заметно больше 60 лет (и это с учетом аспирантов, а без них, я думаю, за 70). Практически в каждом отделе есть сотрудники 80+.
Думаю, в вузах то же самое. Так что "остальных" просто не хватит.
вот всех молодых аспирантов с которыми я общался очень удручал этот факт что старперы с приличной пенсией (научными званиями) и паркинсоном продолжают учить учить учить не освобождая место молодым преподавателям , хорошо можно предположить что они обладают какими-то сокровенными тайными знаниями , но вопрос почему за всю свою 30-40 летнюю карьеру они не передали эти знания потомкам ( что как бы нормально) . Хотя часто как раз наоборот они остановились в своем научном развитии и уже не занимаются самообразованием и беспросветно отстают. Допустим научные сотрудники имеют какой-то бесценный по какой-то причине не передаваемый опыт , но вот учителя средней школы могли бы быть и сразу после ВУЗа ибо что бы преподавать школьную программу супер мега знаний не нужно,даже я могу после своего вуза еще пару лет заочно формально поучиться в Университете на преподавателя и преподавать профильный предмет в школе, хотя оно мне на..г не нужно . Это я к чему что в 70 надо уже выходить на пенсию и максимум давать одну лекцию почета раз в месяц ... мол сегодня у вас встреча с легендой !
тяжко так сходу оцінити, що там удручає молодих аспірантів, але ви спробуйте в них вияснити, чи вони таки справді збиралися йти викладати. на той рівень грошового забезпечення який є. не кажучи вже про те, що щоб відповідати статусу закладу слід мати певний власний науковий рівень і звання. і якщо з вузами ще куди не йшло, то в школу просто не йдуть молоді кадри. йдуть куди завгодно але тільки не в школу. зп не сприяє. тому там в такий кількості є вчителі пенсійного віку. виженете ви їх на пенсію і що? хто тоді залишиться? там і так дефіцит кадрів.
Одна из самых серьезных мер заключается в закрытии всех кафе, баров и ресторанов.
Также власти страны запретили продажу алкоголя после 20:00 и любительский спорт, который не позволяет соблюдать участникам социальную дистанцию в 1,5 м. Дома разрешено принимать не более трех человек в день, а публичные встречи и мероприятия не допускают присутствия более 30 человек. Кроме того, правительство настоятельно рекомендует и намерено сделать обязательным ношение защитных масок во всех закрытых общественных помещениях для людей в возрасте от 13 лет.
Власти Бельгии приняли решение с 19 октября ввести в стране комендантский час... "Ближайшие недели будут тяжелыми. Мы находимся на четвертом уровне тревоги. Будет введен комендантский час с 00:00 до 05:00 утра" .... удаленная работа с 19 октября станет обязательной, за исключением мест, где это невозможно. "... приняли решение сократить разрешенные "близкие контакты" с трех до одного. Под близким контактом понимается взаимодействие с другим человеком на расстоянии менее 1,5 м без маски. Дома бельгийцам разрешено принимать не более четырех человек при условии, что это будут одни и те же люди в течение двух недель. Магазины могут работать, однако продажа алкоголя запрещена с 20:00 по местному времени.
В Италии новый рекорд за всё время - 10010 новых случаев в сутки. Общее число инфицированных с начала эпидемии в стране достигло 391 611, из которых вылечились 247 872 человека, умерли 36 427 граждан. Будем брать пример с Италии?
yama написав:вот мне интересно в этих лекарствах на фото , которые я тоже принимаю ( кроме сумамеда) есть те вещества которые декларируются или только глюкоза кальцый и сахар или масло
По сути это же дешевые БАДы, что витамин С, что витамин Д как субстанции в производстве достаточно дешевые, не говоря уже о цинке. Есть смысл фальсифицировать дорогие субстанции, максимум средней ценовой группы. Кстати сумамед (280 грн) в виде украинского азитромицина (50 грн) достаточно недорог и действует очень неплохо, проверено.
Пенсионер написав:Может строгость карантина не так уж и коррелирует с уровнем распространения заболевания?
По вашему вопросу уже были проведены широкомасштабные испытания в Китае, Тайване и Гонконге, доказано на огромном массиве данных, что уровень заболеваемости находится в явной зависимости от строгости карантина и в принципе достаточно понятно как довести уровень заболеваемости до ноля. Но поскольку таких дисциплинированных наций на Земле мало, то везде пытаются балансировать между желанием и возможностями.