RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1966196719681969

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 267
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 08:40

  freeze написав:
  Пенсионер написав:Может строгость карантина не так уж и коррелирует с уровнем распространения заболевания?

По вашему вопросу уже были проведены широкомасштабные испытания в Китае, Тайване и Гонконге, доказано на огромном массиве данных, что уровень заболеваемости находится в явной зависимости от строгости карантина и в принципе достаточно понятно как довести уровень заболеваемости до ноля. Но поскольку таких дисциплинированных наций на Земле мало, то везде пытаются балансировать между желанием и возможностями.

Возможно. Но для всеобщего эффекта нужно в мировом масштабе сделать двухмесячный полный локдаун с полным запретом всего и вся. Неделю на подготовку запасов провизии и тушим свет по всей планете Земля. Запаиваем все входные двери, на улицах расстрельные команды в полной защитной экипировке и никого больше. Иначе волнами будет возвращаться, полумеры только немного сдерживают распространение, но не искореняют. И все это при смертности в районе 1 % имеет ли уж такой смысл?
Пенсионер
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1814
З нами з: 13.10.08
Подякував: 53 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 08:55

  Пенсионер написав:И все это при смертности в районе 1 % имеет ли уж такой смысл?


Каждый должен сам решать - Китай, Юж.Корея, Гонконг, Тайвань - избрали путь полного искорения, в принципе успешно, периодически отстреливают единичные случаи в основном ввозные из-за рубежа, у них всё работает, никаких ограничений, в масках они и раньше любили часто ходить.
Европейские страны и в Америках - избрали путь балансирования, другой путь развития, другая философия.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18734
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4501 раз.
Подякували: 7220 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 09:41

Прогноз
розвитку епідемії COVID-19 в Україні в період
16–23 жовтня 2020 р.
«Прогноз РГ-24»

ВИСНОВКИ
1. За останній тиждень темпи поширення інфекції в Україні зменшилися (рис.5,15) – це може пояснюватися додатковим вихідним днем, що традиційно призводить до зменшення даних офіційної статистики. Спостережувана кількість нових випадків на день по Україні в цілому була суттєво меншою за середню прогнозну. Про сильну затримку в надходженні офіційної статистику свідчить також зменшення кількості одужалих порівняно з попереднім тижнем. Тому зменшення темпів поширення епідемії цього тижня значною мірою слід розглядати як результат технічних затримок. Середньотижневе значення репродуктивного числа зменшилось (із застереженням щодо можливих технічних причин) на 6% і на цей момент становить 1.09 та має незначну тенденцію до зменшення (рис.15). Прогнозоване середнє значення кількості нових інфікованих на 16.10.2020 р. становить 6250 випадків і 105 летальних випадків на день. Докладніше прогноз представлено в таблиці 10.
2. Спостережувана летальність (частка летальних випадків серед нових хворих, зведена до дати реєстрації хвороби) лишається в діапазоні 1.5 – 2%, демонструючи повільне зниження (рис.1). Частка інфікованих, які потребують госпіталізації, на цей момент становить близько 15% і повільно знижується (рис.11).
3. Летальність серед інфікованих медичних працівників становить 0.85%, що вдвічі менше, ніж у середньому по Україні, хоча відсоток госпіталізованих приблизно рівний. Низьку летальність серед медичних працівників можна пояснити більшим охопленням тестуванням і малою кількістю людей поважного віку. Для медичних працівників найвищу летальність (таблиці 5, 8) мали випадки з цукровим діабетом (10% серед 365-ти випадків усього), у віковій категорії 60-80 років летальність при цукровому діабеті склала 13.8%. Наступними за небезпечністю є хронічні неврологічні чи нейром’язові захворювання (летальність 6.7% у середньому та 10.6% для категорії 60-80 років), захворювання печінки (летальність 6.2% у середньому та 10.9% для категорії 60-80 років) і захворювання нирок летальність 5.5% у середньому та 10.4% для категорії 60-80 років).
4. Частка неповнолітніх хворих і частка хворих поважного віку залишаються стабільними (рис.4).
5. Кількість людей, які одужують, за останній тиждень знизилася (рис.5), що свідчить про аномально високі затримки в надходженні статистичної інформації через додатковий вихідний день цього тижня.
6. У середньому по Україні кількість ПЛР-тестів, витрачених на одне нове виявлення, суттєво не змінилася за тиждень. Середнє значення за останній тиждень – 5.6 тесту на нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 17.9%. Цей показник дуже різний для регіонів України, найгірший показник у Житомирській, Полтавській та Тернопільській областях – менше 3-х тестів на одне виявлення, або 34-40% виявлення, при тому, що до загальної кількості тестів входять як повторні тестування, так і тестування при одужанні. Такі показники свідчать, що тестування використовується як інструмент не стримування поширення інфекції, а лише діагностики кількості захворювань.

Матеріали опублікували: Прес-служба НАН України
montagvide
Аватар користувача
 
Повідомлень: 43
З нами з: 14.12.17
Подякував: 8 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 09:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:С падением после пика 2008 надо разбираться. Не очень понятно.

А ще є маса випускників ЗВО, які не мають де працювати по фаху.


Масса выпускников вузов не хотят и не пойдут "працювати за фахом" из-за низких зарплат.


У 2008 на денній формі навчались студенти 1986-1991 р.н., а по цим рокам народжуваність була більш ніж вдвічі вища за теперішню. Доходило до 85% школярів поступали далі, за Кучми-2 масово відкривали нові заклади, нові спеціальності, щоб як казав мін.освіти Кремінь зняти проблему безробіття серед молоді. Заочників було в декілька разів більше ніж зараз, бо здобути освіту стало легше і ближче, а багато людей мали таку вимогу по роботі.
Щодо молоді на роботі вчителя, то дійсно оплата залежить від стажу і від категорії, яка теж залежить від стажу. Тому молодому педагогу світить на голій ставці до 5 тис., але в багатьох депресивних населених пунктах і цьому би раді, але можливості нема. В той же час вчителі-пенсіонери в цих самих сільських школах і малих містечках нікуди не вступаються, отримуючи вже по +10 тис. тільки зарплати. Наступний етап молоді вимушені десь підриватись, щоб вижити. Наступний етап в такому населеному пункті стає ще менше дітей. Ще наступніший етап - хто буде дійсно забезпечувати пенсіонерів через 10-15 років?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3743
З нами з: 19.04.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 462 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 09:43

В Украине за последние сутки подтвердили 6410 новых случаев коронавирусной болезни.
....
За все время от болезни умерли 5 517 человек (+109).

Больше всего новых случаев в Одесской (+506), Харьковской (+472), Днепропетровской (+464) областях и Киеве (+598).

https://news.rbc.ua/rus/accidents/novyy-antirekord-ukraine-sutki-6410-novyh-1602914165.html
freeze, поздравляю, сегодня вы нас обогнали. А вот Киев не удалось.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17383
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4564 раз.
Подякували: 4246 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 09:54

  Ой+ написав:.... Наступний етап молоді вимушені десь підриватись, щоб вижити. Наступний етап в такому населеному пункті стає ще менше дітей. Ще наступніший етап - хто буде дійсно забезпечувати пенсіонерів через 10-15 років?

Спасибо за ответ.
Но вот описанное в цитате...
Вряд ли уход на пенсию учителей заметно изменил бы демографию такого населенного пункта - их слишком мало для этого.
Да и отъезд молодёжи (если это не заграницу) не влияет на обеспечение пенсионеров - пенсионный фонд у нас общегосударственный.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17383
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4564 раз.
Подякували: 4246 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 1966196719681969
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 724, 725, 726
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7252 1662301
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 жов, 2020 22:05
vovan_prm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (3430)
17.10.2020 09:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.