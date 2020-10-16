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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1967196819691970> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 267 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 267 Додано: Суб 17 жов, 2020 08:40 freeze написав: Пенсионер написав: Может строгость карантина не так уж и коррелирует с уровнем распространения заболевания? Может строгость карантина не так уж и коррелирует с уровнем распространения заболевания?

По вашему вопросу уже были проведены широкомасштабные испытания в Китае, Тайване и Гонконге, доказано на огромном массиве данных, что уровень заболеваемости находится в явной зависимости от строгости карантина и в принципе достаточно понятно как довести уровень заболеваемости до ноля. Но поскольку таких дисциплинированных наций на Земле мало, то везде пытаются балансировать между желанием и возможностями. По вашему вопросу уже были проведены широкомасштабные испытания в Китае, Тайване и Гонконге, доказано на огромном массиве данных, что уровень заболеваемости находится в явной зависимости от строгости карантина и в принципе достаточно понятно как довести уровень заболеваемости до ноля. Но поскольку таких дисциплинированных наций на Земле мало, то везде пытаются балансировать между желанием и возможностями.

Возможно. Но для всеобщего эффекта нужно в мировом масштабе сделать двухмесячный полный локдаун с полным запретом всего и вся. Неделю на подготовку запасов провизии и тушим свет по всей планете Земля. Запаиваем все входные двери, на улицах расстрельные команды в полной защитной экипировке и никого больше. Иначе волнами будет возвращаться, полумеры только немного сдерживают распространение, но не искореняют. И все это при смертности в районе 1 % имеет ли уж такой смысл? Возможно. Но для всеобщего эффекта нужно в мировом масштабе сделать двухмесячный полный локдаун с полным запретом всего и вся. Неделю на подготовку запасов провизии и тушим свет по всей планете Земля. Запаиваем все входные двери, на улицах расстрельные команды в полной защитной экипировке и никого больше. Иначе волнами будет возвращаться, полумеры только немного сдерживают распространение, но не искореняют. И все это при смертности в районе 1 % имеет ли уж такой смысл? Пенсионер

Повідомлень: 1814 З нами з: 13.10.08 Подякував: 53 раз. Подякували: 217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 08:55 Пенсионер написав: И все это при смертности в районе 1 % имеет ли уж такой смысл? И все это при смертности в районе 1 % имеет ли уж такой смысл?



Каждый должен сам решать - Китай, Юж.Корея, Гонконг, Тайвань - избрали путь полного искорения, в принципе успешно, периодически отстреливают единичные случаи в основном ввозные из-за рубежа, у них всё работает, никаких ограничений, в масках они и раньше любили часто ходить.

Европейские страны и в Америках - избрали путь балансирования, другой путь развития, другая философия. Каждый должен сам решать - Китай, Юж.Корея, Гонконг, Тайвань - избрали путь полного искорения, в принципе успешно, периодически отстреливают единичные случаи в основном ввозные из-за рубежа, у них всё работает, никаких ограничений, в масках они и раньше любили часто ходить.Европейские страны и в Америках - избрали путь балансирования, другой путь развития, другая философия. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18739 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4503 раз. Подякували: 7221 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 09:41

розвитку епідемії COVID-19 в Україні в період

16–23 жовтня 2020 р.

«Прогноз РГ-24»



ВИСНОВКИ

1. За останній тиждень темпи поширення інфекції в Україні зменшилися (рис.5,15) – це може пояснюватися додатковим вихідним днем, що традиційно призводить до зменшення даних офіційної статистики. Спостережувана кількість нових випадків на день по Україні в цілому була суттєво меншою за середню прогнозну. Про сильну затримку в надходженні офіційної статистику свідчить також зменшення кількості одужалих порівняно з попереднім тижнем. Тому зменшення темпів поширення епідемії цього тижня значною мірою слід розглядати як результат технічних затримок. Середньотижневе значення репродуктивного числа зменшилось (із застереженням щодо можливих технічних причин) на 6% і на цей момент становить 1.09 та має незначну тенденцію до зменшення (рис.15). Прогнозоване середнє значення кількості нових інфікованих на 16.10.2020 р. становить 6250 випадків і 105 летальних випадків на день. Докладніше прогноз представлено в таблиці 10.

2. Спостережувана летальність (частка летальних випадків серед нових хворих, зведена до дати реєстрації хвороби) лишається в діапазоні 1.5 – 2%, демонструючи повільне зниження (рис.1). Частка інфікованих, які потребують госпіталізації, на цей момент становить близько 15% і повільно знижується (рис.11).

3. Летальність серед інфікованих медичних працівників становить 0.85%, що вдвічі менше, ніж у середньому по Україні, хоча відсоток госпіталізованих приблизно рівний. Низьку летальність серед медичних працівників можна пояснити більшим охопленням тестуванням і малою кількістю людей поважного віку. Для медичних працівників найвищу летальність (таблиці 5, мали випадки з цукровим діабетом (10% серед 365-ти випадків усього), у віковій категорії 60-80 років летальність при цукровому діабеті склала 13.8%. Наступними за небезпечністю є хронічні неврологічні чи нейром’язові захворювання (летальність 6.7% у середньому та 10.6% для категорії 60-80 років), захворювання печінки (летальність 6.2% у середньому та 10.9% для категорії 60-80 років) і захворювання нирок летальність 5.5% у середньому та 10.4% для категорії 60-80 років).

4. Частка неповнолітніх хворих і частка хворих поважного віку залишаються стабільними (рис.4).

5. Кількість людей, які одужують, за останній тиждень знизилася (рис.5), що свідчить про аномально високі затримки в надходженні статистичної інформації через додатковий вихідний день цього тижня.

6. У середньому по Україні кількість ПЛР-тестів, витрачених на одне нове виявлення, суттєво не змінилася за тиждень. Середнє значення за останній тиждень – 5.6 тесту на нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 17.9%. Цей показник дуже різний для регіонів України, найгірший показник у Житомирській, Полтавській та Тернопільській областях – менше 3-х тестів на одне виявлення, або 34-40% виявлення, при тому, що до загальної кількості тестів входять як повторні тестування, так і тестування при одужанні. Такі показники свідчать, що тестування використовується як інструмент не стримування поширення інфекції, а лише діагностики кількості захворювань.



Матеріали опублікували: Прес-служба НАН України Прогнозрозвитку епідемії COVID-19 в Україні в період16–23 жовтня 2020 р.«Прогноз РГ-24»1. За останній тиждень темпи поширення інфекції в Україні зменшилися (рис.5,15) – це може пояснюватися додатковим вихідним днем, що традиційно призводить до зменшення даних офіційної статистики. Спостережувана кількість нових випадків на день по Україні в цілому була суттєво меншою за середню прогнозну. Про сильну затримку в надходженні офіційної статистику свідчить також зменшення кількості одужалих порівняно з попереднім тижнем. Тому зменшення темпів поширення епідемії цього тижня значною мірою слід розглядати як результат технічних затримок. Середньотижневе значення репродуктивного числа зменшилось (із застереженням щодо можливих технічних причин) на 6% і на цей момент становить 1.09 та має незначну тенденцію до зменшення (рис.15). Прогнозоване середнє значення кількості нових інфікованих на 16.10.2020 р. становить 6250 випадків і 105 летальних випадків на день. Докладніше прогноз представлено в таблиці 10.2. Спостережувана летальність (частка летальних випадків серед нових хворих, зведена до дати реєстрації хвороби) лишається в діапазоні 1.5 – 2%, демонструючи повільне зниження (рис.1). Частка інфікованих, які потребують госпіталізації, на цей момент становить близько 15% і повільно знижується (рис.11).3. Летальність серед інфікованих медичних працівників становить 0.85%, що вдвічі менше, ніж у середньому по Україні, хоча відсоток госпіталізованих приблизно рівний. Низьку летальність серед медичних працівників можна пояснити більшим охопленням тестуванням і малою кількістю людей поважного віку. Для медичних працівників найвищу летальність (таблиці 5,мали випадки з цукровим діабетом (10% серед 365-ти випадків усього), у віковій категорії 60-80 років летальність при цукровому діабеті склала 13.8%. Наступними за небезпечністю є хронічні неврологічні чи нейром’язові захворювання (летальність 6.7% у середньому та 10.6% для категорії 60-80 років), захворювання печінки (летальність 6.2% у середньому та 10.9% для категорії 60-80 років) і захворювання нирок летальність 5.5% у середньому та 10.4% для категорії 60-80 років).4. Частка неповнолітніх хворих і частка хворих поважного віку залишаються стабільними (рис.4).5.6. У середньому по Україні кількість ПЛР-тестів, витрачених на одне нове виявлення, суттєво не змінилася за тиждень. Середнє значення за останній тиждень – 5.6 тесту на нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 17.9%. Цей показник дуже різний для регіонів України, найгірший показник у Житомирській, Полтавській та Тернопільській областях – менше 3-х тестів на одне виявлення, або 34-40% виявлення, при тому, що до загальної кількості тестів входять як повторні тестування, так і тестування при одужанні.Матеріали опублікували: Прес-служба НАН України montagvide

Повідомлень: 43 З нами з: 14.12.17 Подякував: 8 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 09:42 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: С падением после пика 2008 надо разбираться. Не очень понятно.



А ще є маса випускників ЗВО, які не мають де працювати по фаху.



Масса выпускников вузов не хотят и не пойдут "працювати за фахом" из-за низких зарплат. С падением после пика 2008 надо разбираться. Не очень понятно.Масса выпускников вузов не хотят и не пойдут "працювати за фахом" из-за низких зарплат.



У 2008 на денній формі навчались студенти 1986-1991 р.н., а по цим рокам народжуваність була більш ніж вдвічі вища за теперішню. Доходило до 85% школярів поступали далі, за Кучми-2 масово відкривали нові заклади, нові спеціальності, щоб як казав мін.освіти Кремінь зняти проблему безробіття серед молоді. Заочників було в декілька разів більше ніж зараз, бо здобути освіту стало легше і ближче, а багато людей мали таку вимогу по роботі.

Щодо молоді на роботі вчителя, то дійсно оплата залежить від стажу і від категорії, яка теж залежить від стажу. Тому молодому педагогу світить на голій ставці до 5 тис., але в багатьох депресивних населених пунктах і цьому би раді, але можливості нема. В той же час вчителі-пенсіонери в цих самих сільських школах і малих містечках нікуди не вступаються, отримуючи вже по +10 тис. тільки зарплати. Наступний етап молоді вимушені десь підриватись, щоб вижити. Наступний етап в такому населеному пункті стає ще менше дітей. Ще наступніший етап - хто буде дійсно забезпечувати пенсіонерів через 10-15 років? У 2008 на денній формі навчались студенти 1986-1991 р.н., а по цим рокам народжуваність була більш ніж вдвічі вища за теперішню. Доходило до 85% школярів поступали далі, за Кучми-2 масово відкривали нові заклади, нові спеціальності, щоб як казав мін.освіти Кремінь зняти проблему безробіття серед молоді. Заочників було в декілька разів більше ніж зараз, бо здобути освіту стало легше і ближче, а багато людей мали таку вимогу по роботі.Щодо молоді на роботі вчителя, то дійсно оплата залежить від стажу і від категорії, яка теж залежить від стажу. Тому молодому педагогу світить на голій ставці до 5 тис., але в багатьох депресивних населених пунктах і цьому би раді, але можливості нема. В той же час вчителі-пенсіонери в цих самих сільських школах і малих містечках нікуди не вступаються, отримуючи вже по +10 тис. тільки зарплати. Наступний етап молоді вимушені десь підриватись, щоб вижити. Наступний етап в такому населеному пункті стає ще менше дітей. Ще наступніший етап - хто буде дійсно забезпечувати пенсіонерів через 10-15 років? Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3745 З нами з: 19.04.12 Подякував: 52 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 09:43 В Украине за последние сутки подтвердили 6410 новых случаев коронавирусной болезни.

....

За все время от болезни умерли 5 517 человек (+109).



Больше всего новых случаев в Одесской (+506), Харьковской (+472), Днепропетровской (+464) областях и Киеве (+598).

https://news.rbc.ua/rus/accidents/novyy-antirekord-ukraine-sutki-6410-novyh-1602914165.html

freeze, поздравляю, сегодня вы нас обогнали. А вот Киев не удалось. , поздравляю, сегодня вы нас обогнали. А вот Киев не удалось. ЛАД 2 Повідомлень: 17385 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4564 раз. Подякували: 4246 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 09:54 Ой+ написав: .... Наступний етап молоді вимушені десь підриватись, щоб вижити. Наступний етап в такому населеному пункті стає ще менше дітей. Ще наступніший етап - хто буде дійсно забезпечувати пенсіонерів через 10-15 років? .... Наступний етап молоді вимушені десь підриватись, щоб вижити. Наступний етап в такому населеному пункті стає ще менше дітей. Ще наступніший етап - хто буде дійсно забезпечувати пенсіонерів через 10-15 років?

Спасибо за ответ.

Но вот описанное в цитате...

Вряд ли уход на пенсию учителей заметно изменил бы демографию такого населенного пункта - их слишком мало для этого.

Да и отъезд молодёжи (если это не заграницу) не влияет на обеспечение пенсионеров - пенсионный фонд у нас общегосударственный. Спасибо за ответ.Но вот описанное в цитате...Вряд ли уход на пенсию учителей заметно изменил бы демографию такого населенного пункта - их слишком мало для этого.Да и отъезд молодёжи (если это не заграницу) не влияет на обеспечение пенсионеров - пенсионный фонд у нас общегосударственный. ЛАД 2 Повідомлень: 17385 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4564 раз. Подякували: 4246 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 09:57 Американская компания Pfizer, которая занимается разработкой вакцины от коронавируса, рассчитывает подвести итог части испытаний и узнать, эффективен ли созданный препарат, к концу октября. Использование вакцины может начаться в конце ноября или в декабре.

https://www.rbc.ua/rus/news/kompaniya-razrabotchik-vaktsiny-koronavirusa-1602891791.html ЛАД 2 Повідомлень: 17385 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4564 раз. Подякували: 4246 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 10:17 Sinbad777 написав: Мир продолжает бить рекорды каждый день. Уже уверенно за 400 тыс. Впрочем более детально этот вопрос наверняка разберет форумчанин Фрииз. Мир продолжает бить рекорды каждый день. Уже уверенно за 400 тыс. Впрочем более детально этот вопрос наверняка разберет форумчанин Фрииз.



Да, конечно цифры пошли уже забойные.

+ 413 000 новых случаев за сутки и кривая заболеваемости неуклонно лезет вверх.



Основые тенденции и антирекорды.



Индия ослабевает. Но США опять уверенно пошли вверх, + 71 700, до их июльских рекордных цифр осталось совсем немного. Трампу не везет, совсем скоро выборы, а демократы неустанно тычут бедолаге Трампу, что он хаотично и бессмысленно и главное безрезультатно действует в ходе этой эпидемии. Кто бы мог подумать, что в череде нескольких других факторов, маленький вирус поможет свалить с должности целого президента США, что с достаточной долей вероятности и произойдёт по данным многочисленных независимых опросов )))



По Европе. Как бы у нас показатели растут, но надо признать, что у наших европейских соседей, всё растёт еще быстрее. И Украина, занимавшая в августе и в сентябре часто положение в ТОП-3 по основным показателям, ушла из ТОПов вниз. По новым случаям за сутки Украина даже покинула ТОП-10 европейских стран, хотя была и второй когда-то.

Новые свои максимумы обновили в Европе:

Россия + 15 150 - максимум

Чехия + 11 000 - с учётом небольшого размера цифра удивляет, а чешского премьера по его словам даже испугала, что там случилось непонятно для меня

Бельгия + 10 400 - максимум

Италия + 10 000 - максимум

Нидерланды + 8 000 - максимум

Германия + 8000 - максимум

Украина + 5992 - максимум, впрочем по сегодняшним данным и его обновили

Румыния + 4026 - максимум

Швейцария + 3 100 - максимум

Португалия + 2 600 - максимум

Словакия + 2 100 - максимум, у словаков вообще огромный прирост, за сутки 8 % от всего годового количества, навскидку возможно мировой лидер по новым случаем на количество населения

и чтобы не утомлять, много есть максимумов и в других европейских странах



По остальному миру. Как ни странно, но наблюдается факт, что почти все антирекорды сосредоточились в Европе.

Разве что

Армения + 1465 - максимум

Ливия + 1170 - максимум Да, конечно цифры пошли уже забойные.+ 413 000 новых случаев за сутки и кривая заболеваемости неуклонно лезет вверх.Основые тенденции и антирекорды.Индия ослабевает. Но США опять уверенно пошли вверх, + 71 700, до их июльских рекордных цифр осталось совсем немного. Трампу не везет, совсем скоро выборы, а демократы неустанно тычут бедолаге Трампу, что он хаотично и бессмысленно и главное безрезультатно действует в ходе этой эпидемии. Кто бы мог подумать, что в череде нескольких других факторов, маленький вирус поможет свалить с должности целого президента США, что с достаточной долей вероятности и произойдёт по данным многочисленных независимых опросов )))По Европе. Как бы у нас показатели растут, но надо признать, что у наших европейских соседей, всё растёт еще быстрее. И Украина, занимавшая в августе и в сентябре часто положение в ТОП-3 по основным показателям, ушла из ТОПов вниз. По новым случаям за сутки Украина даже покинула ТОП-10 европейских стран, хотя была и второй когда-то.Новые свои максимумы обновили в Европе:Россия + 15 150 - максимумЧехия + 11 000 - с учётом небольшого размера цифра удивляет, а чешского премьера по его словам даже испугала, что там случилось непонятно для меняБельгия + 10 400 - максимумИталия + 10 000 - максимумНидерланды + 8 000 - максимумГермания + 8000 - максимумУкраина + 5992 - максимум, впрочем по сегодняшним данным и его обновилиРумыния + 4026 - максимумШвейцария + 3 100 - максимумПортугалия + 2 600 - максимумСловакия + 2 100 - максимум, у словаков вообще огромный прирост, за сутки 8 % от всего годового количества, навскидку возможно мировой лидер по новым случаем на количество населенияи чтобы не утомлять, много есть максимумов и в других европейских странахПо остальному миру. Как ни странно, но наблюдается факт, что почти все антирекорды сосредоточились в Европе.Разве чтоАрмения + 1465 - максимумЛивия + 1170 - максимум Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18739 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4503 раз. Подякували: 7221 раз. Профіль 4 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 10:20 Ученые в Великобритании создали тест-систему, способную диагностировать тяжелые формы заражения коронавирусом.



Как пишет Respiratory Research, тест проводится по профилю пяти цитокинов в крови, отвечающих за выработку иммунных клеток.

.....

Тест позволяет определить предрасположенность к избыточной выработке цитокинов

https://m.rosbalt.ru/world/2020/10/17/1868499.html ЛАД 2 Повідомлень: 17385 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4564 раз. Подякували: 4246 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 10:23 montagvide написав: Такі показники свідчать, що тестування використовується як інструмент не стримування поширення інфекції, а лише діагностики кількості захворювань. Такі показники свідчать, що тестування використовується як інструмент не стримування поширення інфекції, а лише діагностики кількості захворювань.



Что-то наши академики задвинули в стиле Жванецкого. у тестирования нет никакой другой функции кроме диагностики. Что-то наши академики задвинули в стиле Жванецкого. у тестирования нет никакой другой функции кроме диагностики. Востаннє редагувалось freeze в Суб 17 жов, 2020 10:27, всього редагувалось 1 раз. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18739 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4503 раз. Подякували: 7221 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1967196819691970> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7252 1662351

vovan_prm П'ят 16 жов, 2020 22:05