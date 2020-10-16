Пенсионер написав:Может строгость карантина не так уж и коррелирует с уровнем распространения заболевания?
По вашему вопросу уже были проведены широкомасштабные испытания в Китае, Тайване и Гонконге, доказано на огромном массиве данных, что уровень заболеваемости находится в явной зависимости от строгости карантина и в принципе достаточно понятно как довести уровень заболеваемости до ноля. Но поскольку таких дисциплинированных наций на Земле мало, то везде пытаются балансировать между желанием и возможностями.
Возможно. Но для всеобщего эффекта нужно в мировом масштабе сделать двухмесячный полный локдаун с полным запретом всего и вся. Неделю на подготовку запасов провизии и тушим свет по всей планете Земля. Запаиваем все входные двери, на улицах расстрельные команды в полной защитной экипировке и никого больше. Иначе волнами будет возвращаться, полумеры только немного сдерживают распространение, но не искореняют. И все это при смертности в районе 1 % имеет ли уж такой смысл?
Пенсионер написав:И все это при смертности в районе 1 % имеет ли уж такой смысл?
Каждый должен сам решать - Китай, Юж.Корея, Гонконг, Тайвань - избрали путь полного искорения, в принципе успешно, периодически отстреливают единичные случаи в основном ввозные из-за рубежа, у них всё работает, никаких ограничений, в масках они и раньше любили часто ходить. Европейские страны и в Америках - избрали путь балансирования, другой путь развития, другая философия.
Прогноз розвитку епідемії COVID-19 в Україні в період 16–23 жовтня 2020 р. «Прогноз РГ-24»
ВИСНОВКИ 1. За останній тиждень темпи поширення інфекції в Україні зменшилися (рис.5,15) – це може пояснюватися додатковим вихідним днем, що традиційно призводить до зменшення даних офіційної статистики. Спостережувана кількість нових випадків на день по Україні в цілому була суттєво меншою за середню прогнозну. Про сильну затримку в надходженні офіційної статистику свідчить також зменшення кількості одужалих порівняно з попереднім тижнем. Тому зменшення темпів поширення епідемії цього тижня значною мірою слід розглядати як результат технічних затримок. Середньотижневе значення репродуктивного числа зменшилось (із застереженням щодо можливих технічних причин) на 6% і на цей момент становить 1.09 та має незначну тенденцію до зменшення (рис.15). Прогнозоване середнє значення кількості нових інфікованих на 16.10.2020 р. становить 6250 випадків і 105 летальних випадків на день. Докладніше прогноз представлено в таблиці 10. 2. Спостережувана летальність (частка летальних випадків серед нових хворих, зведена до дати реєстрації хвороби) лишається в діапазоні 1.5 – 2%, демонструючи повільне зниження (рис.1). Частка інфікованих, які потребують госпіталізації, на цей момент становить близько 15% і повільно знижується (рис.11). 3. Летальність серед інфікованих медичних працівників становить 0.85%, що вдвічі менше, ніж у середньому по Україні, хоча відсоток госпіталізованих приблизно рівний. Низьку летальність серед медичних працівників можна пояснити більшим охопленням тестуванням і малою кількістю людей поважного віку. Для медичних працівників найвищу летальність (таблиці 5, мали випадки з цукровим діабетом (10% серед 365-ти випадків усього), у віковій категорії 60-80 років летальність при цукровому діабеті склала 13.8%. Наступними за небезпечністю є хронічні неврологічні чи нейром’язові захворювання (летальність 6.7% у середньому та 10.6% для категорії 60-80 років), захворювання печінки (летальність 6.2% у середньому та 10.9% для категорії 60-80 років) і захворювання нирок летальність 5.5% у середньому та 10.4% для категорії 60-80 років). 4. Частка неповнолітніх хворих і частка хворих поважного віку залишаються стабільними (рис.4). 5. Кількість людей, які одужують, за останній тиждень знизилася (рис.5), що свідчить про аномально високі затримки в надходженні статистичної інформації через додатковий вихідний день цього тижня. 6. У середньому по Україні кількість ПЛР-тестів, витрачених на одне нове виявлення, суттєво не змінилася за тиждень. Середнє значення за останній тиждень – 5.6 тесту на нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 17.9%. Цей показник дуже різний для регіонів України, найгірший показник у Житомирській, Полтавській та Тернопільській областях – менше 3-х тестів на одне виявлення, або 34-40% виявлення, при тому, що до загальної кількості тестів входять як повторні тестування, так і тестування при одужанні. Такі показники свідчать, що тестування використовується як інструмент не стримування поширення інфекції, а лише діагностики кількості захворювань.
ЛАД написав:С падением после пика 2008 надо разбираться. Не очень понятно.
А ще є маса випускників ЗВО, які не мають де працювати по фаху.
Масса выпускников вузов не хотят и не пойдут "працювати за фахом" из-за низких зарплат.
У 2008 на денній формі навчались студенти 1986-1991 р.н., а по цим рокам народжуваність була більш ніж вдвічі вища за теперішню. Доходило до 85% школярів поступали далі, за Кучми-2 масово відкривали нові заклади, нові спеціальності, щоб як казав мін.освіти Кремінь зняти проблему безробіття серед молоді. Заочників було в декілька разів більше ніж зараз, бо здобути освіту стало легше і ближче, а багато людей мали таку вимогу по роботі. Щодо молоді на роботі вчителя, то дійсно оплата залежить від стажу і від категорії, яка теж залежить від стажу. Тому молодому педагогу світить на голій ставці до 5 тис., але в багатьох депресивних населених пунктах і цьому би раді, але можливості нема. В той же час вчителі-пенсіонери в цих самих сільських школах і малих містечках нікуди не вступаються, отримуючи вже по +10 тис. тільки зарплати. Наступний етап молоді вимушені десь підриватись, щоб вижити. Наступний етап в такому населеному пункті стає ще менше дітей. Ще наступніший етап - хто буде дійсно забезпечувати пенсіонерів через 10-15 років?
Ой+ написав:.... Наступний етап молоді вимушені десь підриватись, щоб вижити. Наступний етап в такому населеному пункті стає ще менше дітей. Ще наступніший етап - хто буде дійсно забезпечувати пенсіонерів через 10-15 років?
Спасибо за ответ. Но вот описанное в цитате... Вряд ли уход на пенсию учителей заметно изменил бы демографию такого населенного пункта - их слишком мало для этого. Да и отъезд молодёжи (если это не заграницу) не влияет на обеспечение пенсионеров - пенсионный фонд у нас общегосударственный.
Американская компания Pfizer, которая занимается разработкой вакцины от коронавируса, рассчитывает подвести итог части испытаний и узнать, эффективен ли созданный препарат, к концу октября. Использование вакцины может начаться в конце ноября или в декабре.
Sinbad777 написав:Мир продолжает бить рекорды каждый день. Уже уверенно за 400 тыс. Впрочем более детально этот вопрос наверняка разберет форумчанин Фрииз.
Да, конечно цифры пошли уже забойные. + 413 000 новых случаев за сутки и кривая заболеваемости неуклонно лезет вверх.
Основые тенденции и антирекорды.
Индия ослабевает. Но США опять уверенно пошли вверх, + 71 700, до их июльских рекордных цифр осталось совсем немного. Трампу не везет, совсем скоро выборы, а демократы неустанно тычут бедолаге Трампу, что он хаотично и бессмысленно и главное безрезультатно действует в ходе этой эпидемии. Кто бы мог подумать, что в череде нескольких других факторов, маленький вирус поможет свалить с должности целого президента США, что с достаточной долей вероятности и произойдёт по данным многочисленных независимых опросов )))
По Европе. Как бы у нас показатели растут, но надо признать, что у наших европейских соседей, всё растёт еще быстрее. И Украина, занимавшая в августе и в сентябре часто положение в ТОП-3 по основным показателям, ушла из ТОПов вниз. По новым случаям за сутки Украина даже покинула ТОП-10 европейских стран, хотя была и второй когда-то. Новые свои максимумы обновили в Европе: Россия + 15 150 - максимум Чехия + 11 000 - с учётом небольшого размера цифра удивляет, а чешского премьера по его словам даже испугала, что там случилось непонятно для меня Бельгия + 10 400 - максимум Италия + 10 000 - максимум Нидерланды + 8 000 - максимум Германия + 8000 - максимум Украина + 5992 - максимум, впрочем по сегодняшним данным и его обновили Румыния + 4026 - максимум Швейцария + 3 100 - максимум Португалия + 2 600 - максимум Словакия + 2 100 - максимум, у словаков вообще огромный прирост, за сутки 8 % от всего годового количества, навскидку возможно мировой лидер по новым случаем на количество населения и чтобы не утомлять, много есть максимумов и в других европейских странах
По остальному миру. Как ни странно, но наблюдается факт, что почти все антирекорды сосредоточились в Европе. Разве что Армения + 1465 - максимум Ливия + 1170 - максимум
Ученые в Великобритании создали тест-систему, способную диагностировать тяжелые формы заражения коронавирусом.
Как пишет Respiratory Research, тест проводится по профилю пяти цитокинов в крови, отвечающих за выработку иммунных клеток. ..... Тест позволяет определить предрасположенность к избыточной выработке цитокинов