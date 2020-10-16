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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1967196819691970

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 267
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 10:26

  ЛАД написав:
В Украине за последние сутки подтвердили 6410 новых случаев коронавирусной болезни.
....
За все время от болезни умерли 5 517 человек (+109).

Больше всего новых случаев в Одесской (+506), Харьковской (+472), Днепропетровской (+464) областях и Киеве (+598).

https://news.rbc.ua/rus/accidents/novyy-antirekord-ukraine-sutki-6410-novyh-1602914165.html
freeze, поздравляю, сегодня вы нас обогнали. А вот Киев не удалось.


Спасибо, конечно. Но тут мой вклад достаточно скромен, у нас тут много борцов за права человека, их надо поздравлять, они старались, а я-то что :mrgreen:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 10:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Вряд ли уход на пенсию учителей заметно изменил бы демографию такого населенного пункта - их слишком мало для этого.
Да и отъезд молодёжи (если это не заграницу) не влияет на обеспечение пенсионеров - пенсионный фонд у нас общегосударственный.


На прикладі вчителів загальна проблема.
Як не дивно, молоді простіше виїхати за кордон, бо мігруючи всередині країни важче забезпечити хоча би арендну плату за житло. По крайній мірі молодому вчителю практично не реально переїжджати в погоні за вакансією. Тому молодь зараз частіше виїжджає зразу в благополучну країну та ще і з програмами підтримки молоді.
Якби хтось мислив стратегічно з числа керівництва, то мав би розуміти, що на перспективу зіткнемося з колосальними проблемами. Щось таке озвучив Шмигаль про пенсії через 15 років, але можемо отримати ще швидше повний колапс.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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