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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 жов, 2020 10:26
Спасибо, конечно. Но тут мой вклад достаточно скромен, у нас тут много борцов за права человека, их надо поздравлять, они старались, а я-то что
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Суб 17 жов, 2020 10:39
ЛАД написав:
Вряд ли уход на пенсию учителей заметно изменил бы демографию такого населенного пункта - их слишком мало для этого.
Да и отъезд молодёжи (если это не заграницу) не влияет на обеспечение пенсионеров - пенсионный фонд у нас общегосударственный.
На прикладі вчителів загальна проблема.
Як не дивно, молоді простіше виїхати за кордон, бо мігруючи всередині країни важче забезпечити хоча би арендну плату за житло. По крайній мірі молодому вчителю практично не реально переїжджати в погоні за вакансією. Тому молодь зараз частіше виїжджає зразу в благополучну країну та ще і з програмами підтримки молоді.
Якби хтось мислив стратегічно з числа керівництва, то мав би розуміти, що на перспективу зіткнемося з колосальними проблемами. Щось таке озвучив Шмигаль про пенсії через 15 років, але можемо отримати ще швидше повний колапс.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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