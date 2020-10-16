Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1967196819691970 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 267 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 267 Додано: Суб 17 жов, 2020 10:26 ЛАД написав: В Украине за последние сутки подтвердили 6410 новых случаев коронавирусной болезни.

....

За все время от болезни умерли 5 517 человек (+109).



Больше всего новых случаев в Одесской (+506), Харьковской (+472), Днепропетровской (+464) областях и Киеве (+598).

https://news.rbc.ua/rus/accidents/novyy-antirekord-ukraine-sutki-6410-novyh-1602914165.html

freeze, поздравляю, сегодня вы нас обогнали. А вот Киев не удалось. , поздравляю, сегодня вы нас обогнали. А вот Киев не удалось.



Спасибо, конечно. Но тут мой вклад достаточно скромен, у нас тут много борцов за права человека, их надо поздравлять, они старались, а я-то что Спасибо, конечно. Но тут мой вклад достаточно скромен, у нас тут много борцов за права человека, их надо поздравлять, они старались, а я-то что Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18739 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4503 раз. Подякували: 7221 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 10:39 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Вряд ли уход на пенсию учителей заметно изменил бы демографию такого населенного пункта - их слишком мало для этого.

Да и отъезд молодёжи (если это не заграницу) не влияет на обеспечение пенсионеров - пенсионный фонд у нас общегосударственный. Вряд ли уход на пенсию учителей заметно изменил бы демографию такого населенного пункта - их слишком мало для этого.Да и отъезд молодёжи (если это не заграницу) не влияет на обеспечение пенсионеров - пенсионный фонд у нас общегосударственный.



На прикладі вчителів загальна проблема.

Як не дивно, молоді простіше виїхати за кордон, бо мігруючи всередині країни важче забезпечити хоча би арендну плату за житло. По крайній мірі молодому вчителю практично не реально переїжджати в погоні за вакансією. Тому молодь зараз частіше виїжджає зразу в благополучну країну та ще і з програмами підтримки молоді.

Якби хтось мислив стратегічно з числа керівництва, то мав би розуміти, що на перспективу зіткнемося з колосальними проблемами. Щось таке озвучив Шмигаль про пенсії через 15 років, але можемо отримати ще швидше повний колапс. На прикладі вчителів загальна проблема.Як не дивно, молоді простіше виїхати за кордон, бо мігруючи всередині країни важче забезпечити хоча би арендну плату за житло. По крайній мірі молодому вчителю практично не реально переїжджати в погоні за вакансією. Тому молодь зараз частіше виїжджає зразу в благополучну країну та ще і з програмами підтримки молоді.Якби хтось мислив стратегічно з числа керівництва, то мав би розуміти, що на перспективу зіткнемося з колосальними проблемами. Щось таке озвучив Шмигаль про пенсії через 15 років, але можемо отримати ще швидше повний колапс. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3745 З нами з: 19.04.12 Подякував: 52 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1967196819691970 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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vovan_prm П'ят 16 жов, 2020 22:05