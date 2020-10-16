yama написав:

вот всех молодых аспирантов с которыми я общался очень удручал этот факт что старперы с приличной пенсией (научными званиями) и паркинсоном продолжают учить учить учить не освобождая место молодым преподавателям , хорошо можно предположить что они обладают какими-то сокровенными тайными знаниями , но вопрос почему за всю свою 30-40 летнюю карьеру они не передали эти знания потомкам ( что как бы нормально) . Хотя часто как раз наоборот они остановились в своем научном развитии и уже не занимаются самообразованием и беспросветно отстают. Допустим научные сотрудники, но вот учителя средней школы могли бы быть и сразу после ВУЗа ибо что бы преподавать школьную программу супер мега знаний не нужно,даже я могу после своего вуза еще пару лет заочно формально поучиться в Университете на преподавателя и преподавать профильный предмет в школе, хотя оно мне на..г не нужно .Это я к чему что в 70 надо уже выходить на пенсию и максимум давать одну лекцию почета раз в месяц ... мол сегодня у вас встреча с легендой !