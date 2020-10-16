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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1968196919701971>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 267
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 10:26

  ЛАД написав:
В Украине за последние сутки подтвердили 6410 новых случаев коронавирусной болезни.
....
За все время от болезни умерли 5 517 человек (+109).

Больше всего новых случаев в Одесской (+506), Харьковской (+472), Днепропетровской (+464) областях и Киеве (+598).

https://news.rbc.ua/rus/accidents/novyy-antirekord-ukraine-sutki-6410-novyh-1602914165.html
freeze, поздравляю, сегодня вы нас обогнали. А вот Киев не удалось.


Спасибо, конечно. Но тут мой вклад достаточно скромен, у нас тут много борцов за права человека, их надо поздравлять, они старались, а я-то что :mrgreen:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 10:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Вряд ли уход на пенсию учителей заметно изменил бы демографию такого населенного пункта - их слишком мало для этого.
Да и отъезд молодёжи (если это не заграницу) не влияет на обеспечение пенсионеров - пенсионный фонд у нас общегосударственный.


На прикладі вчителів загальна проблема.
Як не дивно, молоді простіше виїхати за кордон, бо мігруючи всередині країни важче забезпечити хоча би арендну плату за житло. По крайній мірі молодому вчителю практично не реально переїжджати в погоні за вакансією. Тому молодь зараз частіше виїжджає зразу в благополучну країну та ще і з програмами підтримки молоді.
Якби хтось мислив стратегічно з числа керівництва, то мав би розуміти, що на перспективу зіткнемося з колосальними проблемами. Щось таке озвучив Шмигаль про пенсії через 15 років, але можемо отримати ще швидше повний колапс.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 11:46

  yama написав: вот всех молодых аспирантов с которыми я общался очень удручал этот факт что старперы с приличной пенсией (научными званиями) и паркинсоном продолжают учить учить учить не освобождая место молодым преподавателям , хорошо можно предположить что они обладают какими-то сокровенными тайными знаниями , но вопрос почему за всю свою 30-40 летнюю карьеру они не передали эти знания потомкам ( что как бы нормально) . Хотя часто как раз наоборот они остановились в своем научном развитии и уже не занимаются самообразованием и беспросветно отстают. Допустим научные сотрудники имеют какой-то бесценный по какой-то причине не передаваемый опыт , но вот учителя средней школы могли бы быть и сразу после ВУЗа ибо что бы преподавать школьную программу супер мега знаний не нужно,даже я могу после своего вуза еще пару лет заочно формально поучиться в Университете на преподавателя и преподавать профильный предмет в школе, хотя оно мне на..г не нужно .
Это я к чему что в 70 надо уже выходить на пенсию и максимум давать одну лекцию почета раз в месяц ... мол сегодня у вас встреча с легендой !

как говорила одна моя преподаватель: чем меньше вы знаете, тем "дороже" я стОю на рынке труда.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 12:09

  wild.tomcat написав:тяжко так сходу оцінити, що там удручає молодих аспірантів, але ви спробуйте в них вияснити, чи вони таки справді збиралися йти викладати. на той рівень грошового забезпечення який є. не кажучи вже про те, що щоб відповідати статусу закладу слід мати певний власний науковий рівень і звання.
і якщо з вузами ще куди не йшло, то в школу просто не йдуть молоді кадри. йдуть куди завгодно але тільки не в школу. зп не сприяє. тому там в такий кількості є вчителі пенсійного віку. виженете ви їх на пенсію і що? хто тоді залишиться? там і так дефіцит кадрів.

Так все преподы в госВУЗах не живут только на одну зп, можно подумать вы не в курсе?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 12:17

  freeze написав:
  ЛАД написав:
В Украине за последние сутки подтвердили 6410 новых случаев коронавирусной болезни.
....
За все время от болезни умерли 5 517 человек (+109).

Больше всего новых случаев в Одесской (+506), Харьковской (+472), Днепропетровской (+464) областях и Киеве (+598).

https://news.rbc.ua/rus/accidents/novyy-antirekord-ukraine-sutki-6410-novyh-1602914165.html
freeze, поздравляю, сегодня вы нас обогнали. А вот Киев не удалось.


Спасибо, конечно. Но тут мой вклад достаточно скромен, у нас тут много борцов за права человека, их надо поздравлять, они старались, а я-то что :mrgreen:

А вы оба побывали лично на всех похоронах во всех областях и удостоверились, что умершие ушли из жизни именно от коронавируса?
Я, конечно, желаю вам обоим крепкого здоровья, но как лично вам удалось избежать при этом такого же заболевания?
Кстати, вам обоим не следует приуменьшать свой вклад в систематическом распространении, по крайней мере, если не более, недостоверной и непроверенной информации, что прямо нарушает право на получение именно такой информации.
Наконец, разве вы оба не считаете кощунственным состязание между собой на количестве смертей людей, даже если предположить, что они умерли от коронавируса?
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 12:20

  vetka написав:
  yama написав: вот всех молодых аспирантов с которыми я общался очень удручал этот факт что старперы с приличной пенсией (научными званиями) и паркинсоном продолжают учить учить учить не освобождая место молодым преподавателям , хорошо можно предположить что они обладают какими-то сокровенными тайными знаниями , но вопрос почему за всю свою 30-40 летнюю карьеру они не передали эти знания потомкам ( что как бы нормально) . Хотя часто как раз наоборот они остановились в своем научном развитии и уже не занимаются самообразованием и беспросветно отстают. Допустим научные сотрудники имеют какой-то бесценный по какой-то причине не передаваемый опыт , но вот учителя средней школы могли бы быть и сразу после ВУЗа ибо что бы преподавать школьную программу супер мега знаний не нужно,даже я могу после своего вуза еще пару лет заочно формально поучиться в Университете на преподавателя и преподавать профильный предмет в школе, хотя оно мне на..г не нужно .
Это я к чему что в 70 надо уже выходить на пенсию и максимум давать одну лекцию почета раз в месяц ... мол сегодня у вас встреча с легендой !

как говорила одна моя преподаватель: чем меньше вы знаете, тем "дороже" я стОю на рынке труда.

Все эти старики на должностях учителей в школах и профессоров в университетах сами же создают демпинг зарплат, т.к. готовы работать за меньшие деньги, из-за того, что имеют дополнительный доход в виде пенсии.
Если убрать оттуда всех пенсионеров, то работать там будет просто некому, а значит, чтоб привлечь специалистов, зарплаты выростут.

А весь этот гениальный бесценный опыт в сфере преподавания - это миф. Большинство преподаёт всю жизнь, и реального опыта работы в реальных сферах не имеет от слова совсем. Например, когда учился на программиста, преподы по программированию имели намного меньший уровень знаний и практических навыков, чем я, как студент, который, параллельно с учёбой, проработал по специальности меньше года. В сферу образования не пойдут работать реальные специалисты, т.к. по специальности они могут зарабатывать значительно больше денег. А бездари-теоретики, которых не возьмут в реальные проекты, т.к. их знаний и навыков недостаточно, как раз идут в преподавание, т.к., чтоб рассказывать теорию и учить базовой практике - много ума не надо.
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 12:21

Спортсмен-атлет 35 лет :shock:

В Киеве от коронавируса умер известный блогер Дмитрий Стужук
https://kiev.informator.ua/2020/10/16/v ... j-stuzhuk/
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 12:25

  vladus17 написав:Спортсмен-атлет 35 лет :shock:

В Киеве от коронавируса умер известный блогер Дмитрий Стужук
https://kiev.informator.ua/2020/10/16/v ... j-stuzhuk/

и что? каждый день люди мрут. Да и кто вообще этот блогер?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 12:32

  vetka написав:
  vladus17 написав:Спортсмен-атлет 35 лет :shock:

В Киеве от коронавируса умер известный блогер Дмитрий Стужук
https://kiev.informator.ua/2020/10/16/v ... j-stuzhuk/

и что? каждый день люди мрут. Да и кто вообще этот блогер?

"спортсмен", "атлет", БЛОГГЕР
По-моему, тут всё понятно. Нужно было есть что-то кроме химии
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 12:33

  vetka написав:
  vladus17 написав:Спортсмен-атлет 35 лет :shock:

В Киеве от коронавируса умер известный блогер Дмитрий Стужук
https://kiev.informator.ua/2020/10/16/v ... j-stuzhuk/

и что? каждый день люди мрут. Да и кто вообще этот блогер?

Факт в том что молодой здоровый мужик загнулся от вашего обычного гриппа.
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