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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1968196919701971

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 267
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 12:36

  vladus17 написав:Факт в том что молодой здоровый мужик загнулся от вашего обычного гриппа.

Факт в том, что под оригинальным постом о смерти в каментах уточнили, что у "молодого здорового мужика 35лет, атлета, спорстмена и т.д." - было хроническое заболевание сердца. Но умер от короны, ясен пень
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 12:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:"спортсмен", "атлет", БЛОГГЕР
По-моему, тут всё понятно. Нужно было есть что-то кроме химии

Кстати там писалось что у него ,,сердце не выдержало,, как это интересно? Изза недостачи кислорода или высокой темпаратуры наверное?
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 12:38

  vladus17 написав:
  vetka написав:
  vladus17 написав:Спортсмен-атлет 35 лет :shock:

В Киеве от коронавируса умер известный блогер Дмитрий Стужук
https://kiev.informator.ua/2020/10/16/v ... j-stuzhuk/

и что? каждый день люди мрут. Да и кто вообще этот блогер?

Факт в том что молодой здоровый мужик загнулся от вашего обычного гриппа.

Ну на счет здоровый - я бы поспорила , у него ж вроде сердце было изношено от стероидов и прочей х.ерни. Так и дети умирают от ковида, чего именно этого блогерра тут вспомнили?
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 12:39

  Вкладчик1234 написав:
  vetka написав:
  vladus17 написав:Спортсмен-атлет 35 лет :shock:

В Киеве от коронавируса умер известный блогер Дмитрий Стужук
https://kiev.informator.ua/2020/10/16/v ... j-stuzhuk/

и что? каждый день люди мрут. Да и кто вообще этот блогер?

"спортсмен", "атлет", БЛОГГЕР
По-моему, тут всё понятно. Нужно было есть что-то кроме химии

аааа, тогда понятно - это из серии в советское время Юрий Гагарин :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 12:41

  vladus17 написав:
  vetka написав:
  vladus17 написав:Спортсмен-атлет 35 лет :shock:

В Киеве от коронавируса умер известный блогер Дмитрий Стужук
https://kiev.informator.ua/2020/10/16/v ... j-stuzhuk/

и что? каждый день люди мрут. Да и кто вообще этот блогер?

Факт в том что молодой здоровый мужик загнулся от вашего обычного гриппа.

36-летний Олег Тудан тоже умер от "нашего обычного" коронавируса?
https://www.youtube.com/watch?v=MWKCcsGBVd4
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 12:43

  vladus17 написав:
  Вкладчик1234 написав:"спортсмен", "атлет", БЛОГГЕР
По-моему, тут всё понятно. Нужно было есть что-то кроме химии

Кстати там писалось что у него ,,сердце не выдержало,, как это интересно? Изза недостачи кислорода или высокой темпаратуры наверное?

Выше написал.
В каментах писали, что у него было больное сердце, или типа того.
Конечно, химическое питание и меряние пиписьками в спортзале, плюс корона - дало результат.

Но это совсем не значит, что корона убила здорового бугая.

Вообще заметил, что нет ни одного "условно здорового", умершего от короны. У всех есть стандартные "факторы риска": хронические заболевания, диабет, ожирение, вредные привычки и т.д. (не говоря о всяких онкологиях и более тяжёлых случаях)
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 12:53

Скоро будут писать, что даже в ДТП человек умер от короны.
Типа корона ему подняла температуру, притупила сознание, затуманила разум - человек потерял контроль над авто и попал в ДТП. Но не от того, что от него остался один фарш - а от короны
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 12:59

От "гриппа со вкусом свинины" тоже вакцину так и не нашли.
Но промо-кампания закончилась - и всем стало на*рать :)

Да и про "грипп со вкусом курицы" тоже как-то забыли. Всех вылечили? Куда этот вирус подевался?
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