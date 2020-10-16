Факт в том, что под оригинальным постом о смерти в каментах уточнили, что у "молодого здорового мужика 35лет, атлета, спорстмена и т.д." - было хроническое заболевание сердца. Но умер от короны, ясен пень
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Додано: Суб 17 жов, 2020 12:36
Факт в том, что под оригинальным постом о смерти в каментах уточнили, что у "молодого здорового мужика 35лет, атлета, спорстмена и т.д." - было хроническое заболевание сердца. Но умер от короны, ясен пень
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Додано: Суб 17 жов, 2020 12:37
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Кстати там писалось что у него ,,сердце не выдержало,, как это интересно? Изза недостачи кислорода или высокой темпаратуры наверное?
Life is good.
Додано: Суб 17 жов, 2020 12:38
Ну на счет здоровый - я бы поспорила , у него ж вроде сердце было изношено от стероидов и прочей х.ерни. Так и дети умирают от ковида, чего именно этого блогерра тут вспомнили?
Додано: Суб 17 жов, 2020 12:39
аааа, тогда понятно - это из серии в советское время Юрий Гагарин
Додано: Суб 17 жов, 2020 12:41
36-летний Олег Тудан тоже умер от "нашего обычного" коронавируса?
Додано: Суб 17 жов, 2020 12:43
Выше написал.
В каментах писали, что у него было больное сердце, или типа того.
Конечно, химическое питание и меряние пиписьками в спортзале, плюс корона - дало результат.
Но это совсем не значит, что корона убила здорового бугая.
Вообще заметил, что нет ни одного "условно здорового", умершего от короны. У всех есть стандартные "факторы риска": хронические заболевания, диабет, ожирение, вредные привычки и т.д. (не говоря о всяких онкологиях и более тяжёлых случаях)
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Додано: Суб 17 жов, 2020 12:53
Скоро будут писать, что даже в ДТП человек умер от короны.
Типа корона ему подняла температуру, притупила сознание, затуманила разум - человек потерял контроль над авто и попал в ДТП. Но не от того, что от него остался один фарш - а от короны
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Додано: Суб 17 жов, 2020 12:59
От "гриппа со вкусом свинины" тоже вакцину так и не нашли.
Но промо-кампания закончилась - и всем стало на*рать
А как бабло пилилось - аж гай шумел. Круто в Германии выделили деньги на миллионы вакцин, а потом ещё раз выделили деньги на их утилизацию. PROFIT!
Одни производят, другие сразу грузят на утилизацию. Все заняты, ВВП растёт
Да и про "грипп со вкусом курицы" тоже как-то забыли. Всех вылечили? Куда этот вирус подевался?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 17 жов, 2020 13:05, всього редагувалось 2 разів.
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Додано: Суб 17 жов, 2020 13:01
Всё просто в этом мире - сглазили обоих
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Додано: Суб 17 жов, 2020 13:04
ковид не ковид, но то что пневмонией с осложнениями у нас в городс. больнице увеличилось больных - это 100% факт. Пациенты в основном от 45 до 70 лет
вчера заходил в терапевтич. отделениее все койки заполнены больными, хотя ранее всегда было заполнение на 40% и только в сезон гриппа на 70% Там в основном лежали старики кому за 75 и то по 3 дня, т.к не было денег на капельницу и лекарства у них.
или вы думаете они хотят там лежать?? многие не понимают почему пневмонией заболели именно они и где ее они подхватили.
кстати они не сами туда шли и их насильно никто не ложил.
приехали все на скорой, сразу ренген на пневмонию и только потом всех в палату.
и то иногда спрашивают - хотят ли они лечится и лечь в больницу на (вшивую) кровать.
но т.к. у всех есть температура и воспаление то боятся за своё здоровье и соглашаются на эту ежедневную больничную похлебку и в палату на 6 чел. с матрасом на кровати с 90годов.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 17 жов, 2020 13:14, всього редагувалось 2 разів.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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