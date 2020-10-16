Додано: Суб 17 жов, 2020 13:04

ковид не ковид, но то что пневмонией с осложнениями у нас в городс. больнице увеличилось больных - это 100% факт. Пациенты в основном от 45 до 70 летвчера заходил в терапевтич. отделениее все койки заполнены больными, хотя ранее всегда было заполнение на 40% и только в сезон гриппа на 70% Там в основном лежали старики кому за 75 и то по 3 дня, т.к не было денег на капельницу и лекарства у них.или вы думаете они хотят там лежать?? многие не понимают почему пневмонией заболели именно они и где ее они подхватили.кстати они не сами туда шли и их насильно никто не ложил.приехали все на скорой, сразу ренген на пневмонию и только потом всех в палату.и то иногда спрашивают - хотят ли они лечится и лечь в больницу на (вшивую) кровать.но т.к. у всех есть температура и воспаление то боятся за своё здоровье и соглашаются на эту ежедневную больничную похлебку и в палату на 6 чел. с матрасом на кровати с 90годов.