Додано: Суб 17 жов, 2020 13:24

кстати скорая сегодня - это типа такси.

приезжает к больному домой, спрашивает что болит.

предлагает проехать в больницу на обследование.

пациент или соглашается или отказывается и ему сделали обезбал. укол и попросили подписать отказную

далее если опять плохо, то берем такси и сами едим в приёмный покой.

да еще не забудем взять деньги на лечение и лекарства.

минимум в сутки надо на капельницу и уколу 500грн. это если типа температура или заболел живот от переедания.

а если более серьёзная болезнь то тогда.... полный пипец.

Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.