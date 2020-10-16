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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 жов, 2020 13:09
Вкладчик1234 написав:
Скоро будут писать, что даже в ДТП человек умер от короны.
Типа корона ему подняла температуру, притупила сознание, затуманила разум - человек потерял контроль над авто и попал в ДТП. Но не от того, что от него остался один фарш - а от короны
Так и будет, если до короны наличие скорых и врачей было в норме и его собрали бы по частям, то теперь он столкнется 1) наличие машины на доставку в больницу 2) наличие бригады собирателей по частям 3) безналичие в палате на выздоровление возможности встретиться с вирусом
чем больше всяких больных с короной, тем меньше вероятность выжить на каждом из перечисленных шагов к выздоровлению
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stm
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Додано: Суб 17 жов, 2020 13:15
stm написав: Вкладчик1234 написав:
Скоро будут писать, что даже в ДТП человек умер от короны.
Типа корона ему подняла температуру, притупила сознание, затуманила разум - человек потерял контроль над авто и попал в ДТП. Но не от того, что от него остался один фарш - а от короны
Так и будет, если до короны наличие скорых и врачей было в норме и его собрали бы по частям, то теперь он столкнется 1) наличие машины на доставку в больницу 2) наличие бригады собирателей по частям 3) безналичие в палате на выздоровление возможности встретиться с вирусом
чем больше всяких больных с короной, тем меньше вероятность выжить на каждом из перечисленных шагов к выздоровлению
В таком случае, даже пешеход после ДТП на переходе может умереть от короны. Почему?
Потому что все уехали на корону, и ему не хватило ни скорых, ни врачей. Поэтому умер не от потери крови, - а от короны!
А журналисты так и напишут: "люди умирают от короны прямо на улице, не дождавшись скорой помощи"
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Суб 17 жов, 2020 13:24, всього редагувалось 1 раз.
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 17 жов, 2020 13:24
кстати скорая сегодня - это типа такси.
приезжает к больному домой, спрашивает что болит.
предлагает проехать в больницу на обследование.
пациент или соглашается или отказывается и ему сделали обезбал. укол и попросили подписать отказную
далее если опять плохо, то берем такси и сами едим в приёмный покой.
да еще не забудем взять деньги на лечение и лекарства.
минимум в сутки надо на капельницу и уколу 500грн. это если типа температура или заболел живот от переедания.
а если более серьёзная болезнь то тогда.... полный пипец.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 17 жов, 2020 13:32
Вкладчик1234 написав:
От "гриппа со вкусом свинины" тоже вакцину так и не нашли.
Но промо-кампания закончилась - и всем стало на*рать
А как бабло пилилось - аж гай шумел. Круто в Германии выделили деньги на миллионы вакцин, а потом ещё раз выделили деньги на их утилизацию. PROFIT!
Одни производят, другие сразу грузят на утилизацию. Все заняты, ВВП растёт
Да и про "грипп со вкусом курицы" тоже как-то забыли. Всех вылечили? Куда этот вирус подевался?
Испытания биологического оружия. Нам хотят внушить, что вот, прям природа придумала вирус, который убивает исключительно стариков, а появился он путём съедания китайцем летучей мыши.
С каждым новым испытанием оружие совершенствуется. Вирус следующей версии будет более совершенен. Предыдущие версии брали за основу вирус гриппа, текущий вирус взял за основу коронавирус летучих мышей. Следующий - посмотрим.
У соседей работают над другим направлением. Боевое химическое оружие испытали на самом популярном местном ютуб-блогере. Неудачно
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Додано: Суб 17 жов, 2020 13:32
Игорь Алексеевич написав:
кстати скорая сегодня - это типа такси.
приезжает к больному домой, спрашивает что болит.
предлагает проехать в больницу на обследование.
пациент или соглашается или отказывается и ему сделали обезбал. укол и попросили подписать отказную
далее если опять плохо, то берем такси и сами едим в приёмный покой.
да еще не забудем взять деньги на лечение и лекарства.
минимум в сутки надо на капельницу и уколу 500грн. это если типа температура или заболел живот от переедания.
а если более серьёзная болезнь то тогда.... полный пипец.
Но "легко отделаться" в любом случае не получится.
Если пациент решит сэкономить и умереть сразу - то попадёт в руки похоронной мафии, а там тоже расценки "рыночные"
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 17 жов, 2020 13:35
Тем, кто в глаза не видел штангу и гантели, всё кажется, что химия всех сгубила. Вы хоть разберитесь, что такое химия.
У него были проблемы с сердцем с химией, без химии. Коронавирус дал осложнения на тромбоз.
А то что он здоровый, вы ошибаетесь. Сто раз писал, что у спортсменов иммунитет слабее, потому что организм постоянно борется со стрессом в виде повреждений тканей от физ нагрузок.
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Додано: Суб 17 жов, 2020 13:39
З преси:
Влада Словенії з 13 жовтня закрила кордони для іноземних туристів.
Про це повідомляє поліція Словенії.
Так, авіакомпанії почали масово скасовувати рейси, які планували виконувати в найближчі кілька тижнів.
З початку жовтня для в’їзду в Словенію був потрібний ПЛР-тест з негативним результатом, 14-денну самоізоляцію не вимагали.
Додамо, що з початку пандемії Словенія стала першою єпропейською країною, яка офіційно оголосила про перемогу над коронавірусом (14 травня 2020 року).
Уже через кілька місяців ситуація з коронавірусом в країні погіршилася.
І що тепер скажуть на грип ковідопротивники,молдаванин і інші? Кричали-"да это грип простой!"
Дуби Ви ,це не грип , а небезпечний вірус ,як іспанка.
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Додано: Суб 17 жов, 2020 13:39
Вкладчик1234 написав: Игорь Алексеевич написав:
кстати скорая сегодня - это типа такси.
приезжает к больному домой, спрашивает что болит.
предлагает проехать в больницу на обследование.
пациент или соглашается или отказывается и ему сделали обезбал. укол и попросили подписать отказную
далее если опять плохо, то берем такси и сами едим в приёмный покой.
да еще не забудем взять деньги на лечение и лекарства.
минимум в сутки надо на капельницу и уколу 500грн. это если типа температура или заболел живот от переедания.
а если более серьёзная болезнь то тогда.... полный пипец.
Но "легко отделаться" в любом случае не получится.
Если пациент решит сэкономить и умереть сразу - то попадёт в руки похоронной мафии, а там тоже расценки "рыночные"
сейчас приезжают и забирают всех на экспертизу, а далее или родственники хоронят или отказываются и как собаку зарывают.
разговаривал со знакомыми врачами. пошла тенденция когда умирают старики в больнице, то родственники не хотят забирать тело. говорят нет денег на похороны.
и тогда в пакет и в яму. деньги с пенсии за 2 мес. или с гордск. бюджета
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 17 жов, 2020 13:47
9 гор больница г. Запорожье
всё терапевтическое отделение заполнено пациентами с пневмонией. врачи ходят в костюмах инопланетян. видел это собственными глазами.
реанимация на 70% лежат с короной.
в четверг в 19.00 в срочном порядке освобождали др. отделения. звонили родственникам, что бы срочно в течении часа забирали ходячих с гастрохирургич. отделения, а лежачих перевозили в др. отделения. с пятницы всё это отделение переведено на прием короновирусных.
поэтому не советую посещать на данный момент 9 больницу, туда везут и кладут больных с короной.
спросил там у знакомых врачей - у вас всё серьёзно с короной. ответ ДА, очень серьёзно и если ещё вчера они сами были оптимистами, то сейчас от увиденного в реанимации они стали более аккуратными в своих высказываниях и прогнозах по короне. P.S
забрал отца с 9-ой больницы. позвонили вечером и сказали срочно забрать в течении часа. приехал через час уже всех лежачих вывезли больных на др. этаж и подготовили полностью отделения для приема коронных. ходячих срочно выписывали домой. хотя утром было всё спокойно и никто ничего не знал.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Суб 17 жов, 2020 14:02, всього редагувалось 2 разів.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Суб 17 жов, 2020 13:55
beee написав:
Сто раз писал, что у спортсменов иммунитет слабее, потому что организм постоянно борется со стрессом в виде повреждений тканей от физ нагрузок.
Імунітет у спортсменів високої кваліфікації знижаються в періоди найбільших навантажень катастрофічно.
vladus17 написав:
Факт в том что молодой здоровый мужик загнулся от вашего обычного гриппа.
Від грипу та ускладнень спортсмени високої кваліфікації вмирають частіше за не спортсменів.
Найшвидші коні в світі - англійські верхові, але хворіють вони теж тяжко і складно, вимагають добротного харчування, на відміну від зачуханого колгоспного коня.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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