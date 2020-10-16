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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1970197119721973 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 268 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 33 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 268 Додано: Суб 17 жов, 2020 14:37 Igneus написав: А вы оба побывали лично на всех похоронах во всех областях и удостоверились, что умершие ушли из жизни именно от коронавируса? А вы оба побывали лично на всех похоронах во всех областях и удостоверились, что умершие ушли из жизни именно от коронавируса?



Вы шутник, конечно, для этого есть специально обученные люди: врачи-инфекционисты и патологоанатомы.



Igneus написав: Кстати, вам обоим не следует приуменьшать свой вклад в систематическом распространении, по крайней мере, если не более, недостоверной и непроверенной информации, что прямо нарушает право на получение именно такой информации. Кстати, вам обоим не следует приуменьшать свой вклад в систематическом распространении, по крайней мере, если не более, недостоверной и непроверенной информации, что прямо нарушает право на получение именно такой информации.



Все претензии направьте к врачам и министерству здравоохранения, публикующим в ежедневном режиме по-вашему недостоверную информацию. А здесь на ветке просто собирается сгусток официальной информации от органов власти.



Igneus написав: Наконец, разве вы оба не считаете кощунственным состязание между собой на количестве смертей людей, даже если предположить, что они умерли от коронавируса? Наконец, разве вы оба не считаете кощунственным состязание между собой на количестве смертей людей, даже если предположить, что они умерли от коронавируса?



Состязание ? Вы случаем не заболели ? Наблюдается горькая ирония, что Ваши сторонники с призывами не выполнять решения кабмина, комиссий по чрезвычайным ситуациям в областях побеждают. Вы шутник, конечно, для этого есть специально обученные люди: врачи-инфекционисты и патологоанатомы.Все претензии направьте к врачам и министерству здравоохранения, публикующим в ежедневном режиме по-вашему недостоверную информацию. А здесь на ветке просто собирается сгусток официальной информации от органов власти.Состязание ? Вы случаем не заболели ? Наблюдается горькая ирония, что Ваши сторонники с призывами не выполнять решения кабмина, комиссий по чрезвычайным ситуациям в областях побеждают. Востаннє редагувалось freeze в Суб 17 жов, 2020 14:42, всього редагувалось 2 разів. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18746 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4503 раз. Подякували: 7222 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 14:41 Вкладчик1234 написав: В таком случае, даже пешеход после ДТП на переходе может умереть от короны. Почему?

Потому что все уехали на корону, и ему не хватило ни скорых, ни врачей. Поэтому умер не от потери крови, - а от короны!



А журналисты так и напишут: "люди умирают от короны прямо на улице, не дождавшись скорой помощи" В таком случае, даже пешеход после ДТП на переходе может умереть от короны. Почему?Потому что все уехали на корону, и ему не хватило ни скорых, ни врачей. Поэтому умер не от потери крови, - а от короны!А журналисты так и напишут: "люди умирают от короны прямо на улице, не дождавшись скорой помощи"



Вы всё совершенно правильно начали, но почему-то сделали виновными не коронавирус, а людей, лежащих в реанимациях, бригады скорой помощи, которым якобы нечего делать и они развозят коронавирусников по больницам, и почему-то журналистов.



А так если добавить мой абзац свыше, то Вы всё правильно написали, перспективы пока нерадужные. Вы всё совершенно правильно начали, но почему-то сделали виновными не коронавирус, а людей, лежащих в реанимациях, бригады скорой помощи, которым якобы нечего делать и они развозят коронавирусников по больницам, и почему-то журналистов.А так если добавить мой абзац свыше, то Вы всё правильно написали, перспективы пока нерадужные. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18746 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4503 раз. Подякували: 7222 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 15:16 Re: Эпидемия коронавируса в мире Центр по контролю и профилактике заболеваний китайского города Цзясин объявил стоимость вакцины от COVID-19 под названием CoronaVac, разработанной китайской фармацевтической компанией Sinovac. Цена одной дозы вакцины составит 29,75 долл. Всего необходимо получить две дозы с интервалом в 28 дней, т.е. курс вакцинации каждого человека будет стоить примерно 60 долларов. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18746 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4503 раз. Подякували: 7222 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 15:16 Re: Эпидемия коронавируса в мире montagvide написав: 6. У середньому по Україні кількість ПЛР-тестів, витрачених на одне нове виявлення, суттєво не змінилася за тиждень. Середнє значення за останній тиждень – 5.6 тесту на нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 17.9%. Цей показник дуже різний для регіонів України, найгірший показник у Житомирській, Полтавській та Тернопільській областях – менше 3-х тестів на одне виявлення, або 34-40% виявлення, при тому, що до загальної кількості тестів входять як повторні тестування, так і тестування при одужанні. 6. У середньому по Україні кількість ПЛР-тестів, витрачених на одне нове виявлення, суттєво не змінилася за тиждень. Середнє значення за останній тиждень – 5.6 тесту на нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 17.9%. Цей показник дуже різний для регіонів України, найгірший показник у Житомирській, Полтавській та Тернопільській областях – менше 3-х тестів на одне виявлення, або 34-40% виявлення, що і треба було зрозуміти, якщо людину тестують повторно то вона нічим не віділяється у іншу групу статистики ніж коли проходить тест вперше , відповідно ф_і_г_н_я повна вся статистика. Коли одну і ту ж людину в теорії можуть протестувати тричі позитив \ позитив \ негатив - а для статистики це буде як три різних людини . Мдя ... я здогадувався що все погано , із статистикою, але не настільки ... що і треба було зрозуміти, якщо людину тестують повторно то вона нічим не віділяється у іншу групу статистики ніж коли проходить тест вперше ,Коли одну і ту ж людину в теорії можуть протестувати тричі позитив \ позитив \ негатив - а для статистики це буде як три різних людини . Мдя ... я здогадувався що все погано , із статистикою, але не настільки ... як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти ! yama Повідомлень: 2830 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5475 раз. Подякували: 584 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 15:27 yama написав: montagvide написав: 6. У середньому по Україні кількість ПЛР-тестів, витрачених на одне нове виявлення, суттєво не змінилася за тиждень. Середнє значення за останній тиждень – 5.6 тесту на нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 17.9%. Цей показник дуже різний для регіонів України, найгірший показник у Житомирській, Полтавській та Тернопільській областях – менше 3-х тестів на одне виявлення, або 34-40% виявлення, при тому, що до загальної кількості тестів входять як повторні тестування, так і тестування при одужанні. 6. У середньому по Україні кількість ПЛР-тестів, витрачених на одне нове виявлення, суттєво не змінилася за тиждень. Середнє значення за останній тиждень – 5.6 тесту на нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 17.9%. Цей показник дуже різний для регіонів України, найгірший показник у Житомирській, Полтавській та Тернопільській областях – менше 3-х тестів на одне виявлення, або 34-40% виявлення, що і треба було зрозуміти, якщо людину тестують повторно то вона нічим не віділяється у іншу групу статистики ніж коли проходить тест вперше , відповідно ф_і_г_н_я повна вся статистика. Коли одну і ту ж людину в теорії можуть протестувати тричі позитив \ позитив \ негатив - а для статистики це буде як три різних людини . Мдя ... я здогадувався що все погано , із статистикою, але не настільки ... що і треба було зрозуміти, якщо людину тестують повторно то вона нічим не віділяється у іншу групу статистики ніж коли проходить тест вперше ,Коли одну і ту ж людину в теорії можуть протестувати тричі позитив \ позитив \ негатив - а для статистики це буде як три різних людини . Мдя ... я здогадувався що все погано , із статистикою, але не настільки ...



Речь идёт об общем количестве тестов, а не о количестве заболевших.

Неужели вы реально уверены, что вокруг одни идиоты ? Речь идёт об общем количестве тестов, а не о количестве заболевших.Неужели вы реально уверены, что вокруг одни идиоты ? Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18746 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4503 раз. Подякували: 7222 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 15:50 freeze написав: yama написав: montagvide написав: 6. У середньому по Україні кількість ПЛР-тестів, витрачених на одне нове виявлення, суттєво не змінилася за тиждень. Середнє значення за останній тиждень – 5.6 тесту на нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 17.9%. Цей показник дуже різний для регіонів України, найгірший показник у Житомирській, Полтавській та Тернопільській областях – менше 3-х тестів на одне виявлення, або 34-40% виявлення, при тому, що до загальної кількості тестів входять як повторні тестування, так і тестування при одужанні. 6. У середньому по Україні кількість ПЛР-тестів, витрачених на одне нове виявлення, суттєво не змінилася за тиждень. Середнє значення за останній тиждень – 5.6 тесту на нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 17.9%. Цей показник дуже різний для регіонів України, найгірший показник у Житомирській, Полтавській та Тернопільській областях – менше 3-х тестів на одне виявлення, або 34-40% виявлення, що і треба було зрозуміти, якщо людину тестують повторно то вона нічим не віділяється у іншу групу статистики ніж коли проходить тест вперше , відповідно ф_і_г_н_я повна вся статистика. Коли одну і ту ж людину в теорії можуть протестувати тричі позитив \ позитив \ негатив - а для статистики це буде як три різних людини . Мдя ... я здогадувався що все погано , із статистикою, але не настільки ... що і треба було зрозуміти, якщо людину тестують повторно то вона нічим не віділяється у іншу групу статистики ніж коли проходить тест вперше ,Коли одну і ту ж людину в теорії можуть протестувати тричі позитив \ позитив \ негатив - а для статистики це буде як три різних людини . Мдя ... я здогадувався що все погано , із статистикою, але не настільки ...



Речь идёт об общем количестве тестов, а не о количестве заболевших.

Неужели вы реально уверены, что вокруг одни идиоты ? Речь идёт об общем количестве тестов, а не о количестве заболевших.Неужели вы реально уверены, что вокруг одни идиоты ?

может я идиот ? прошу объяснить на пальцах что я не так написал ? может я идиот ?прошу объяснить на пальцах что я не так написал ? як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти ! yama Повідомлень: 2830 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5475 раз. Подякували: 584 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 15:59 yama написав: freeze написав: yama написав: що і треба було зрозуміти, якщо людину тестують повторно то вона нічим не віділяється у іншу групу статистики ніж коли проходить тест вперше , відповідно ф_і_г_н_я повна вся статистика. Коли одну і ту ж людину в теорії можуть протестувати тричі позитив \ позитив \ негатив - а для статистики це буде як три різних людини . Мдя ... я здогадувався що все погано , із статистикою, але не настільки ... що і треба було зрозуміти, якщо людину тестують повторно то вона нічим не віділяється у іншу групу статистики ніж коли проходить тест вперше ,Коли одну і ту ж людину в теорії можуть протестувати тричі позитив \ позитив \ негатив - а для статистики це буде як три різних людини . Мдя ... я здогадувався що все погано , із статистикою, але не настільки ...



Речь идёт об общем количестве тестов, а не о количестве заболевших.

Неужели вы реально уверены, что вокруг одни идиоты ? Речь идёт об общем количестве тестов, а не о количестве заболевших.Неужели вы реально уверены, что вокруг одни идиоты ?

может я идиот ? прошу объяснить на пальцах что я не так написал ? может я идиот ?прошу объяснить на пальцах что я не так написал ?



Человек трижды подряд сдавший положительный анализ на КОВИД являет для статистики три человека. Откуда вы это взяли? Вы сами сдавали тест безымянно и инкогнито? Человек трижды подряд сдавший положительный анализ на КОВИД являет для статистики три человека. Откуда вы это взяли? Вы сами сдавали тест безымянно и инкогнито? Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18746 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4503 раз. Подякували: 7222 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1970197119721973 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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vovan_prm П'ят 16 жов, 2020 22:05