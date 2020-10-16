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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1971197219731974>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 269
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
33
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 269
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 14:41

  Вкладчик1234 написав:В таком случае, даже пешеход после ДТП на переходе может умереть от короны. Почему?
Потому что все уехали на корону, и ему не хватило ни скорых, ни врачей. Поэтому умер не от потери крови, - а от короны!

А журналисты так и напишут: "люди умирают от короны прямо на улице, не дождавшись скорой помощи"


Вы всё совершенно правильно начали, но почему-то сделали виновными не коронавирус, а людей, лежащих в реанимациях, бригады скорой помощи, которым якобы нечего делать и они развозят коронавирусников по больницам, и почему-то журналистов.

А так если добавить мой абзац свыше, то Вы всё правильно написали, перспективы пока нерадужные.
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 15:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Центр по контролю и профилактике заболеваний китайского города Цзясин объявил стоимость вакцины от COVID-19 под названием CoronaVac, разработанной китайской фармацевтической компанией Sinovac. Цена одной дозы вакцины составит 29,75 долл. Всего необходимо получить две дозы с интервалом в 28 дней, т.е. курс вакцинации каждого человека будет стоить примерно 60 долларов.
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 15:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  montagvide написав:6. У середньому по Україні кількість ПЛР-тестів, витрачених на одне нове виявлення, суттєво не змінилася за тиждень. Середнє значення за останній тиждень – 5.6 тесту на нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 17.9%. Цей показник дуже різний для регіонів України, найгірший показник у Житомирській, Полтавській та Тернопільській областях – менше 3-х тестів на одне виявлення, або 34-40% виявлення, при тому, що до загальної кількості тестів входять як повторні тестування, так і тестування при одужанні.
що і треба було зрозуміти, якщо людину тестують повторно то вона нічим не віділяється у іншу групу статистики ніж коли проходить тест вперше , відповідно ф_і_г_н_я повна вся статистика. Коли одну і ту ж людину в теорії можуть протестувати тричі позитив \ позитив \ негатив - а для статистики це буде як три різних людини . Мдя ... я здогадувався що все погано , із статистикою, але не настільки ...
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 15:27

  yama написав:
  montagvide написав:6. У середньому по Україні кількість ПЛР-тестів, витрачених на одне нове виявлення, суттєво не змінилася за тиждень. Середнє значення за останній тиждень – 5.6 тесту на нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 17.9%. Цей показник дуже різний для регіонів України, найгірший показник у Житомирській, Полтавській та Тернопільській областях – менше 3-х тестів на одне виявлення, або 34-40% виявлення, при тому, що до загальної кількості тестів входять як повторні тестування, так і тестування при одужанні.
що і треба було зрозуміти, якщо людину тестують повторно то вона нічим не віділяється у іншу групу статистики ніж коли проходить тест вперше , відповідно ф_і_г_н_я повна вся статистика. Коли одну і ту ж людину в теорії можуть протестувати тричі позитив \ позитив \ негатив - а для статистики це буде як три різних людини . Мдя ... я здогадувався що все погано , із статистикою, але не настільки ...


Речь идёт об общем количестве тестов, а не о количестве заболевших.
Неужели вы реально уверены, что вокруг одни идиоты ? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 15:50

  freeze написав:
  yama написав:
  montagvide написав:6. У середньому по Україні кількість ПЛР-тестів, витрачених на одне нове виявлення, суттєво не змінилася за тиждень. Середнє значення за останній тиждень – 5.6 тесту на нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 17.9%. Цей показник дуже різний для регіонів України, найгірший показник у Житомирській, Полтавській та Тернопільській областях – менше 3-х тестів на одне виявлення, або 34-40% виявлення, при тому, що до загальної кількості тестів входять як повторні тестування, так і тестування при одужанні.
що і треба було зрозуміти, якщо людину тестують повторно то вона нічим не віділяється у іншу групу статистики ніж коли проходить тест вперше , відповідно ф_і_г_н_я повна вся статистика. Коли одну і ту ж людину в теорії можуть протестувати тричі позитив \ позитив \ негатив - а для статистики це буде як три різних людини . Мдя ... я здогадувався що все погано , із статистикою, але не настільки ...


Речь идёт об общем количестве тестов, а не о количестве заболевших.
Неужели вы реально уверены, что вокруг одни идиоты ? :mrgreen:

может я идиот ? :) прошу объяснить на пальцах что я не так написал ?
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 15:59

  yama написав:
  freeze написав:
  yama написав: що і треба було зрозуміти, якщо людину тестують повторно то вона нічим не віділяється у іншу групу статистики ніж коли проходить тест вперше , відповідно ф_і_г_н_я повна вся статистика. Коли одну і ту ж людину в теорії можуть протестувати тричі позитив \ позитив \ негатив - а для статистики це буде як три різних людини . Мдя ... я здогадувався що все погано , із статистикою, але не настільки ...


Речь идёт об общем количестве тестов, а не о количестве заболевших.
Неужели вы реально уверены, что вокруг одни идиоты ? :mrgreen:

может я идиот ? :) прошу объяснить на пальцах что я не так написал ?


Человек трижды подряд сдавший положительный анализ на КОВИД являет для статистики три человека. Откуда вы это взяли? Вы сами сдавали тест безымянно и инкогнито?
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 16:14

  freeze написав:....
  Igneus написав:Наконец, разве вы оба не считаете кощунственным состязание между собой на количестве смертей людей, даже если предположить, что они умерли от коронавируса?


Состязание ? Вы случаем не заболели ? ...

freeze, Вы слишком много написали в ответ персонажу. Он не заболел, но его пост заслуживает очень короткого ответа:

Я бы ещё добавил только одно слово - "полный".
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 16:33

  freeze написав:Вы шутник, конечно, для этого есть специально обученные люди: врачи-инфекционисты и патологоанатомы.

Тогда зачем Вами и вашими сторонниками распространяется недостоверная информация о событиях, участниками которых ни Вы, ни они, не являются, например, о смерти Дмитрия Стужука.

Во-первых, его жена заявила о наличии у него проблем с сердечно-сосудистой системой.

Во-вторых, между супругами, которые кстати оба имеют юридическое образование, возник семейный конфликт, который вел к бракоразводному процессу после достижения младшей дочерью однолетнего возраста.
При этом не так страшен развод, как раздел имущества и определение места проживания детей. Я имел несчастье по просьбе друзей поучаствовать в двух таких семейных спорах и больше уже не хочу.

В-третьих, посмотрите на фотографии его ног с варикозным расширением вен на обеих. Достаточно оторваться варикозному тромбу, что нередко бывает при такой патологии, и он вызовет тромбоэмболию в легких со смертельным исходом без всяких коронавирусов.
https://24smi.org/celebrity/136627-dmitrii-stuzhuk.html

  freeze написав:Все претензии направьте к врачам и министерству здравоохранения, публикующим в ежедневном режиме по-вашему недостоверную информацию. А здесь на ветке просто собирается сгусток официальной информации от органов власти.

Не нужно переводить претензии на власть, поскольку Ваш и мой жизненный опыт еще со времен СССР подсказывает, что к властям нужно относиться скептически. Тогда нас тоже уверяли, что в СССР построен развитой социализм, а Мозамбик уверенно идет по некапиталистическому пути развития, а чем это закончилось - Вы и сами знаете, а по Мозамбику даже лучше меня.
  freeze написав:Состязание ? Вы случаем не заболели ? Наблюдается горькая ирония, что Ваши сторонники с призывами не выполнять решения кабмина, комиссий по чрезвычайным ситуациям в областях побеждают.

Откройте статью 60 Конституции Украины, в которой не только установлено, что никто не обязан исполнять явно преступные распоряжения и приказы, но также содержится предупреждение, что за их принятие и исполнение наступает юридическая ответственность.
Конституционный Суд Украины четко разъяснил процедуру принятия подобных актов - в условиях чрезвычайного положения ЗАКОНОМ, принятым Верховным Советом Украины, и Вы, как мне показалось, даже с этим согласились.

Наконец, я редко шучу и в добром здравии, что зафиксировано на прошлой неделе пирометром судебной охраны и допуском меня до судебного заседания коллегией судей Шестого апелляционного административного суда.
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 16:41

  Igneus написав:огда зачем Вами и вашими сторонниками распространяется недостоверная информация о событиях, участниками которых ни Вы, ни они, не являются, например, о смерти Дмитрия Стужука.


Я без понятия кто такой Дмитрий Стужук, только здесь на ветке прочитал. И ни слова о нем не высказался, Вы что-то путаете.

  Igneus написав:Откройте статью 60 Конституции Украины, в которой не только установлено, что никто не обязан исполнять явно преступные распоряжения и приказы, но также содержится предупреждение, что за их принятие и исполнение наступает юридическая ответственность.

Уверен, что если каждый гражданин в государстве будет самолично определять, что является преступным в действиях государственных органов и что он может не выполнять, то наступит анархия и развал государства.
Кстати сейчас действуют все распоряжения Кабмина, которые тут многим не нравятся. И поданы законопроекты об ответственности за неношение масок в общественных местах и ряд других. Вы тоже призываете не выполнять эти Законы, если они будут проголосованы, что скорее всего и произойдёт ?
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 16:59

Информация по Стужуку была выложена мной со ссылкой на открытые источники.
Там было:
1) Диагноз - Ковид.
2) Позднее обращение и то, что пациент, по его собственным словам, относился ранее к заболеванию несерьезно.
3) Требование лечащего врача лечь в больницу.
4) Отказ от своевременной госпитализации.
5) Факт смерти.
Вопрос к уважаемому и, слава богу, хорошо себя чувствующему юристу:
Что из вышеуказанного является "недостоверной информацией о событиях"?
antey1969
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