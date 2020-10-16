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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1971197219731974> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 269 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 33 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 10 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 269 Додано: Суб 17 жов, 2020 14:41 Вкладчик1234 написав: В таком случае, даже пешеход после ДТП на переходе может умереть от короны. Почему?

Потому что все уехали на корону, и ему не хватило ни скорых, ни врачей. Поэтому умер не от потери крови, - а от короны!



А журналисты так и напишут: "люди умирают от короны прямо на улице, не дождавшись скорой помощи" В таком случае, даже пешеход после ДТП на переходе может умереть от короны. Почему?Потому что все уехали на корону, и ему не хватило ни скорых, ни врачей. Поэтому умер не от потери крови, - а от короны!А журналисты так и напишут: "люди умирают от короны прямо на улице, не дождавшись скорой помощи"



Вы всё совершенно правильно начали, но почему-то сделали виновными не коронавирус, а людей, лежащих в реанимациях, бригады скорой помощи, которым якобы нечего делать и они развозят коронавирусников по больницам, и почему-то журналистов.



А так если добавить мой абзац свыше, то Вы всё правильно написали, перспективы пока нерадужные. Вы всё совершенно правильно начали, но почему-то сделали виновными не коронавирус, а людей, лежащих в реанимациях, бригады скорой помощи, которым якобы нечего делать и они развозят коронавирусников по больницам, и почему-то журналистов.А так если добавить мой абзац свыше, то Вы всё правильно написали, перспективы пока нерадужные. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18747 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4504 раз. Подякували: 7222 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 15:16 Re: Эпидемия коронавируса в мире Центр по контролю и профилактике заболеваний китайского города Цзясин объявил стоимость вакцины от COVID-19 под названием CoronaVac, разработанной китайской фармацевтической компанией Sinovac. Цена одной дозы вакцины составит 29,75 долл. Всего необходимо получить две дозы с интервалом в 28 дней, т.е. курс вакцинации каждого человека будет стоить примерно 60 долларов. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18747 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4504 раз. Подякували: 7222 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 15:16 Re: Эпидемия коронавируса в мире montagvide написав: 6. У середньому по Україні кількість ПЛР-тестів, витрачених на одне нове виявлення, суттєво не змінилася за тиждень. Середнє значення за останній тиждень – 5.6 тесту на нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 17.9%. Цей показник дуже різний для регіонів України, найгірший показник у Житомирській, Полтавській та Тернопільській областях – менше 3-х тестів на одне виявлення, або 34-40% виявлення, при тому, що до загальної кількості тестів входять як повторні тестування, так і тестування при одужанні. 6. У середньому по Україні кількість ПЛР-тестів, витрачених на одне нове виявлення, суттєво не змінилася за тиждень. Середнє значення за останній тиждень – 5.6 тесту на нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 17.9%. Цей показник дуже різний для регіонів України, найгірший показник у Житомирській, Полтавській та Тернопільській областях – менше 3-х тестів на одне виявлення, або 34-40% виявлення, що і треба було зрозуміти, якщо людину тестують повторно то вона нічим не віділяється у іншу групу статистики ніж коли проходить тест вперше , відповідно ф_і_г_н_я повна вся статистика. Коли одну і ту ж людину в теорії можуть протестувати тричі позитив \ позитив \ негатив - а для статистики це буде як три різних людини . Мдя ... я здогадувався що все погано , із статистикою, але не настільки ... що і треба було зрозуміти, якщо людину тестують повторно то вона нічим не віділяється у іншу групу статистики ніж коли проходить тест вперше ,Коли одну і ту ж людину в теорії можуть протестувати тричі позитив \ позитив \ негатив - а для статистики це буде як три різних людини . Мдя ... я здогадувався що все погано , із статистикою, але не настільки ... як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти ! yama Повідомлень: 2831 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5474 раз. Подякували: 585 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 15:27 yama написав: montagvide написав: 6. У середньому по Україні кількість ПЛР-тестів, витрачених на одне нове виявлення, суттєво не змінилася за тиждень. Середнє значення за останній тиждень – 5.6 тесту на нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 17.9%. Цей показник дуже різний для регіонів України, найгірший показник у Житомирській, Полтавській та Тернопільській областях – менше 3-х тестів на одне виявлення, або 34-40% виявлення, при тому, що до загальної кількості тестів входять як повторні тестування, так і тестування при одужанні. 6. У середньому по Україні кількість ПЛР-тестів, витрачених на одне нове виявлення, суттєво не змінилася за тиждень. Середнє значення за останній тиждень – 5.6 тесту на нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 17.9%. Цей показник дуже різний для регіонів України, найгірший показник у Житомирській, Полтавській та Тернопільській областях – менше 3-х тестів на одне виявлення, або 34-40% виявлення, що і треба було зрозуміти, якщо людину тестують повторно то вона нічим не віділяється у іншу групу статистики ніж коли проходить тест вперше , відповідно ф_і_г_н_я повна вся статистика. Коли одну і ту ж людину в теорії можуть протестувати тричі позитив \ позитив \ негатив - а для статистики це буде як три різних людини . Мдя ... я здогадувався що все погано , із статистикою, але не настільки ... що і треба було зрозуміти, якщо людину тестують повторно то вона нічим не віділяється у іншу групу статистики ніж коли проходить тест вперше ,Коли одну і ту ж людину в теорії можуть протестувати тричі позитив \ позитив \ негатив - а для статистики це буде як три різних людини . Мдя ... я здогадувався що все погано , із статистикою, але не настільки ...



Речь идёт об общем количестве тестов, а не о количестве заболевших.

Неужели вы реально уверены, что вокруг одни идиоты ? Речь идёт об общем количестве тестов, а не о количестве заболевших.Неужели вы реально уверены, что вокруг одни идиоты ? Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18747 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4504 раз. Подякували: 7222 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 15:50 freeze написав: yama написав: montagvide написав: 6. У середньому по Україні кількість ПЛР-тестів, витрачених на одне нове виявлення, суттєво не змінилася за тиждень. Середнє значення за останній тиждень – 5.6 тесту на нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 17.9%. Цей показник дуже різний для регіонів України, найгірший показник у Житомирській, Полтавській та Тернопільській областях – менше 3-х тестів на одне виявлення, або 34-40% виявлення, при тому, що до загальної кількості тестів входять як повторні тестування, так і тестування при одужанні. 6. У середньому по Україні кількість ПЛР-тестів, витрачених на одне нове виявлення, суттєво не змінилася за тиждень. Середнє значення за останній тиждень – 5.6 тесту на нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 17.9%. Цей показник дуже різний для регіонів України, найгірший показник у Житомирській, Полтавській та Тернопільській областях – менше 3-х тестів на одне виявлення, або 34-40% виявлення, що і треба було зрозуміти, якщо людину тестують повторно то вона нічим не віділяється у іншу групу статистики ніж коли проходить тест вперше , відповідно ф_і_г_н_я повна вся статистика. Коли одну і ту ж людину в теорії можуть протестувати тричі позитив \ позитив \ негатив - а для статистики це буде як три різних людини . Мдя ... я здогадувався що все погано , із статистикою, але не настільки ... що і треба було зрозуміти, якщо людину тестують повторно то вона нічим не віділяється у іншу групу статистики ніж коли проходить тест вперше ,Коли одну і ту ж людину в теорії можуть протестувати тричі позитив \ позитив \ негатив - а для статистики це буде як три різних людини . Мдя ... я здогадувався що все погано , із статистикою, але не настільки ...



Речь идёт об общем количестве тестов, а не о количестве заболевших.

Неужели вы реально уверены, что вокруг одни идиоты ? Речь идёт об общем количестве тестов, а не о количестве заболевших.Неужели вы реально уверены, что вокруг одни идиоты ?

может я идиот ? прошу объяснить на пальцах что я не так написал ? может я идиот ?прошу объяснить на пальцах что я не так написал ? як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти ! yama Повідомлень: 2831 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5474 раз. Подякували: 585 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 15:59 yama написав: freeze написав: yama написав: що і треба було зрозуміти, якщо людину тестують повторно то вона нічим не віділяється у іншу групу статистики ніж коли проходить тест вперше , відповідно ф_і_г_н_я повна вся статистика. Коли одну і ту ж людину в теорії можуть протестувати тричі позитив \ позитив \ негатив - а для статистики це буде як три різних людини . Мдя ... я здогадувався що все погано , із статистикою, але не настільки ... що і треба було зрозуміти, якщо людину тестують повторно то вона нічим не віділяється у іншу групу статистики ніж коли проходить тест вперше ,Коли одну і ту ж людину в теорії можуть протестувати тричі позитив \ позитив \ негатив - а для статистики це буде як три різних людини . Мдя ... я здогадувався що все погано , із статистикою, але не настільки ...



Речь идёт об общем количестве тестов, а не о количестве заболевших.

Неужели вы реально уверены, что вокруг одни идиоты ? Речь идёт об общем количестве тестов, а не о количестве заболевших.Неужели вы реально уверены, что вокруг одни идиоты ?

может я идиот ? прошу объяснить на пальцах что я не так написал ? может я идиот ?прошу объяснить на пальцах что я не так написал ?



Человек трижды подряд сдавший положительный анализ на КОВИД являет для статистики три человека. Откуда вы это взяли? Вы сами сдавали тест безымянно и инкогнито? Человек трижды подряд сдавший положительный анализ на КОВИД являет для статистики три человека. Откуда вы это взяли? Вы сами сдавали тест безымянно и инкогнито? Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18747 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4504 раз. Подякували: 7222 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 16:14 freeze написав: ....

Igneus написав: Наконец, разве вы оба не считаете кощунственным состязание между собой на количестве смертей людей, даже если предположить, что они умерли от коронавируса? Наконец, разве вы оба не считаете кощунственным состязание между собой на количестве смертей людей, даже если предположить, что они умерли от коронавируса?



Состязание ? Вы случаем не заболели ? ... ....Состязание ? Вы случаем не заболели ? ...

freeze, Вы слишком много написали в ответ персонажу. Он не заболел, но его пост заслуживает очень короткого ответа:



Я бы ещё добавил только одно слово - "полный". , Вы слишком много написали в ответ персонажу. Он не заболел, но его пост заслуживает очень короткого ответа:Я бы ещё добавил только одно слово - "полный". ЛАД 2 Повідомлень: 17386 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4564 раз. Подякували: 4246 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 16:33 freeze написав: Вы шутник, конечно, для этого есть специально обученные люди: врачи-инфекционисты и патологоанатомы. Вы шутник, конечно, для этого есть специально обученные люди: врачи-инфекционисты и патологоанатомы.

Тогда зачем Вами и вашими сторонниками распространяется недостоверная информация о событиях, участниками которых ни Вы, ни они, не являются, например, о смерти Дмитрия Стужука.



Во-первых, его жена заявила о наличии у него проблем с сердечно-сосудистой системой.



Во-вторых, между супругами, которые кстати оба имеют юридическое образование, возник семейный конфликт, который вел к бракоразводному процессу после достижения младшей дочерью однолетнего возраста.

При этом не так страшен развод, как раздел имущества и определение места проживания детей. Я имел несчастье по просьбе друзей поучаствовать в двух таких семейных спорах и больше уже не хочу.



В-третьих, посмотрите на фотографии его ног с варикозным расширением вен на обеих. Достаточно оторваться варикозному тромбу, что нередко бывает при такой патологии, и он вызовет тромбоэмболию в легких со смертельным исходом без всяких коронавирусов.

https://24smi.org/celebrity/136627-dmitrii-stuzhuk.html



freeze написав: Все претензии направьте к врачам и министерству здравоохранения, публикующим в ежедневном режиме по-вашему недостоверную информацию. А здесь на ветке просто собирается сгусток официальной информации от органов власти. Все претензии направьте к врачам и министерству здравоохранения, публикующим в ежедневном режиме по-вашему недостоверную информацию. А здесь на ветке просто собирается сгусток официальной информации от органов власти.

Не нужно переводить претензии на власть, поскольку Ваш и мой жизненный опыт еще со времен СССР подсказывает, что к властям нужно относиться скептически. Тогда нас тоже уверяли, что в СССР построен развитой социализм, а Мозамбик уверенно идет по некапиталистическому пути развития, а чем это закончилось - Вы и сами знаете, а по Мозамбику даже лучше меня.

freeze написав: Состязание ? Вы случаем не заболели ? Наблюдается горькая ирония, что Ваши сторонники с призывами не выполнять решения кабмина, комиссий по чрезвычайным ситуациям в областях побеждают. Состязание ? Вы случаем не заболели ? Наблюдается горькая ирония, что Ваши сторонники с призывами не выполнять решения кабмина, комиссий по чрезвычайным ситуациям в областях побеждают.

Откройте статью 60 Конституции Украины, в которой не только установлено, что никто не обязан исполнять явно преступные распоряжения и приказы, но также содержится предупреждение, что за их принятие и исполнение наступает юридическая ответственность.

Конституционный Суд Украины четко разъяснил процедуру принятия подобных актов - в условиях чрезвычайного положения ЗАКОНОМ, принятым Верховным Советом Украины, и Вы, как мне показалось, даже с этим согласились.



Наконец, я редко шучу и в добром здравии, что зафиксировано на прошлой неделе пирометром судебной охраны и допуском меня до судебного заседания коллегией судей Шестого апелляционного административного суда. Тогда зачем Вами и вашими сторонниками распространяется недостоверная информация о событиях, участниками которых ни Вы, ни они, не являются, например, о смертиВо-первых, его жена заявила о наличии у него проблем с сердечно-сосудистой системой.Во-вторых, между супругами, которые кстати оба имеют, возник семейный конфликт, который вел к бракоразводному процессу после достижения младшей дочерью однолетнего возраста.При этом не так страшен развод, как раздел имущества и определение места проживания детей. Я имел несчастье по просьбе друзей поучаствовать в двух таких семейных спорах и больше уже не хочу.В-третьих, посмотрите на фотографии его ног сна обеих. Достаточно оторваться, что нередко бывает при такой патологии, и он вызоветсо смертельным исходом без всяких коронавирусов.Не нужно переводить претензии на власть, поскольку Ваш и мой жизненный опыт еще со времен СССР подсказывает, что к властям нужно относиться скептически. Тогда нас тоже уверяли, что в СССР построен развитой социализм, а Мозамбик уверенно идет по некапиталистическому пути развития, а чем это закончилось - Вы и сами знаете, а по Мозамбику даже лучше меня.Откройте статью 60 Конституции Украины, в которой не только установлено, что никто не обязан исполнять явно преступные распоряжения и приказы, но также содержится предупреждение, что за их принятие и исполнение наступает юридическая ответственность.Конституционный Суд Украины четко разъяснил процедуру принятия подобных актов - в условиях чрезвычайного положения ЗАКОНОМ, принятым Верховным Советом Украины, и Вы, как мне показалось, даже с этим согласились.Наконец, я редко шучу и в добром здравии, что зафиксировано на прошлой неделе пирометром судебной охраны и допуском меня до судебного заседания коллегией судей Шестого апелляционного административного суда. Igneus Повідомлень: 740 З нами з: 29.08.18 Подякував: 310 раз. Подякували: 375 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 16:41 Igneus написав: огда зачем Вами и вашими сторонниками распространяется недостоверная информация о событиях, участниками которых ни Вы, ни они, не являются, например, о смерти Дмитрия Стужука. огда зачем Вами и вашими сторонниками распространяется недостоверная информация о событиях, участниками которых ни Вы, ни они, не являются, например, о смерти Дмитрия Стужука.



Я без понятия кто такой Дмитрий Стужук, только здесь на ветке прочитал. И ни слова о нем не высказался, Вы что-то путаете.



Igneus написав: Откройте статью 60 Конституции Украины, в которой не только установлено, что никто не обязан исполнять явно преступные распоряжения и приказы, но также содержится предупреждение, что за их принятие и исполнение наступает юридическая ответственность. Откройте статью 60 Конституции Украины, в которой не только установлено, что никто не обязан исполнять явно преступные распоряжения и приказы, но также содержится предупреждение, что за их принятие и исполнение наступает юридическая ответственность.

Уверен, что если каждый гражданин в государстве будет самолично определять, что является преступным в действиях государственных органов и что он может не выполнять, то наступит анархия и развал государства.

Кстати сейчас действуют все распоряжения Кабмина, которые тут многим не нравятся. И поданы законопроекты об ответственности за неношение масок в общественных местах и ряд других. Вы тоже призываете не выполнять эти Законы, если они будут проголосованы, что скорее всего и произойдёт ? Я без понятия кто такой Дмитрий Стужук, только здесь на ветке прочитал. И ни слова о нем не высказался, Вы что-то путаете.Уверен, что если каждый гражданин в государстве будет самолично определять, что является преступным в действиях государственных органов и что он может не выполнять, то наступит анархия и развал государства.Кстати сейчас действуют все распоряжения Кабмина, которые тут многим не нравятся. И поданы законопроекты об ответственности за неношение масок в общественных местах и ряд других. Вы тоже призываете не выполнять эти Законы, если они будут проголосованы, что скорее всего и произойдёт ? Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18747 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4504 раз. Подякували: 7222 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 16:59 Информация по Стужуку была выложена мной со ссылкой на открытые источники.

Там было:

1) Диагноз - Ковид.

2) Позднее обращение и то, что пациент, по его собственным словам, относился ранее к заболеванию несерьезно.

3) Требование лечащего врача лечь в больницу.

4) Отказ от своевременной госпитализации.

5) Факт смерти.

Вопрос к уважаемому и, слава богу, хорошо себя чувствующему юристу:

Что из вышеуказанного является "недостоверной информацией о событиях"? antey1969 1

Повідомлень: 10018 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1202 раз. Подякували: 2793 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1971197219731974> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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