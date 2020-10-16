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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1971197219731974 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 269 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 33 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 10 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 269 Додано: Суб 17 жов, 2020 17:06 antey1969 написав: Информация по Стужуку была выложена мной со ссылкой на открытые источники.

Там было:

1) Диагноз - Ковид.

2) Позднее обращение и то, что пациент, по его собственным словам, относился ранее к заболеванию несерьезно.

3) Требование врача лечь в больницу.

4) Отказ от своевременной госпитализации.

5) Факт смерти.

Вопрос к уважаемому и, слава богу, хорошо себя чувствующему юристу:

Что из вышеуказанного является "недостоверной информацией о событиях"? Информация по Стужуку была выложена мной со ссылкой на открытые источники.Там было:1) Диагноз - Ковид.2) Позднее обращение и то, что пациент, по его собственным словам, относился ранее к заболеванию несерьезно.3) Требование врача лечь в больницу.4) Отказ от своевременной госпитализации.5) Факт смерти.Вопрос к уважаемому и, слава богу, хорошо себя чувствующему юристу:Что из вышеуказанного является "недостоверной информацией о событиях"?

Всё, если Вы лично не сопровождали Стужука от Турции, где он заразился на отдыхе, до кладбища. Юристам надо доказательная база ))) Всё, если Вы лично не сопровождали Стужука от Турции, где он заразился на отдыхе, до кладбища. Юристам надо доказательная база ))) stm

Повідомлень: 2591 З нами з: 04.03.15 Подякував: 68 раз. Подякували: 461 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 17:20 antey1969 написав: Вопрос к уважаемому и, слава богу, хорошо себя чувствующему юристу:

Что из вышеуказанного является "недостоверной информацией о событиях"? Вопрос к уважаемому и, слава богу, хорошо себя чувствующему юристу:Что из вышеуказанного является "недостоверной информацией о событиях"?

Информация неполная, и, поэтому, недостоверная.

Еще раз посмотрите на его ноги с варикозным расширением вен на обоих на крайней фотографии с тремя детьми:

https://24smi.org/celebrity/136627-dmitrii-stuzhuk.html



А потом наберите в Гугле "флотация варикозного тромба", которая известна мне по двум эпизодам из жизни.



В одном случае человек прожил всю жизнь с варикозом на обеих ногах, который не оперировал, и умер по иной причине.

В другом случае с варикозом на одной ноге тромб оторвался и начал двигаться по вене, но, к счастью, прошел немного и застрял в ней. Появилось чувство жжения в области этого тромба, что позволило обнаружить его отрыв и удалить вену вместе с ним.

После этого хирург сказал пациенту, что тому повезло, так как если бы тромб не застрял в вене и добрался до легких, то мог бы вызвать закупорку легочной артерии со смертельным исходом.

Кстати, делали рентгенографию легких и искали другие тромбы. Информация неполная, и, поэтому, недостоверная.Еще раз посмотрите нана крайней фотографии с тремя детьми:А потом наберите в Гугле, которая известна мне по двум эпизодам из жизни.В одном случае человек прожил всю жизнь с варикозом на обеих ногах, который не оперировал, и умер по иной причине.В другом случае с варикозом на одной ноге тромб оторвался и начал двигаться по вене, но, к счастью, прошел немного и застрял в ней. Появилось чувство жжения в области этого тромба, что позволило обнаружить его отрыв и удалить вену вместе с ним.После этого хирург сказал пациенту, что тому повезло, так как если бы тромб не застрял в вене и добрался до легких, то мог бы вызвать закупорку легочной артерии со смертельным исходом.Кстати, делали рентгенографию легких и искали другие тромбы. Igneus Повідомлень: 740 З нами з: 29.08.18 Подякував: 310 раз. Подякували: 375 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 17:30 Igneus

То есть, факты по указанным выше пяти пунктам Вы не оспариваете?

Точное слово с Вашей стороны должно было быть "неполная", а не "недостоверная".

Вы же юрист.

Да, действительно, можно сказать, что ковидные больные умирают зачастую именно от тромбозов. Никто с этим не спорит, так оно и есть. antey1969 1

Повідомлень: 10018 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1202 раз. Подякували: 2793 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 17:33 freeze написав: Igneus написав: огда зачем Вами и вашими сторонниками распространяется недостоверная информация о событиях, участниками которых ни Вы, ни они, не являются, например, о смерти Дмитрия Стужука. огда зачем Вами и вашими сторонниками распространяется недостоверная информация о событиях, участниками которых ни Вы, ни они, не являются, например, о смерти Дмитрия Стужука.



Я без понятия кто такой Дмитрий Стужук, только здесь на ветке прочитал. И ни слова о нем не высказался, Вы что-то путаете.



Igneus написав: Откройте статью 60 Конституции Украины, в которой не только установлено, что никто не обязан исполнять явно преступные распоряжения и приказы, но также содержится предупреждение, что за их принятие и исполнение наступает юридическая ответственность. Откройте статью 60 Конституции Украины, в которой не только установлено, что никто не обязан исполнять явно преступные распоряжения и приказы, но также содержится предупреждение, что за их принятие и исполнение наступает юридическая ответственность.

Уверен, что если каждый гражданин в государстве будет самолично определять, что является преступным в действиях государственных органов и что он может не выполнять, то наступит анархия и развал государства.

Кстати сейчас действуют все распоряжения Кабмина, которые тут многим не нравятся. И поданы законопроекты об ответственности за неношение масок в общественных местах и ряд других. Вы тоже призываете не выполнять эти Законы, если они будут проголосованы, что скорее всего и произойдёт ? Я без понятия кто такой Дмитрий Стужук, только здесь на ветке прочитал. И ни слова о нем не высказался, Вы что-то путаете.Уверен, что если каждый гражданин в государстве будет самолично определять, что является преступным в действиях государственных органов и что он может не выполнять, то наступит анархия и развал государства.Кстати сейчас действуют все распоряжения Кабмина, которые тут многим не нравятся. И поданы законопроекты об ответственности за неношение масок в общественных местах и ряд других. Вы тоже призываете не выполнять эти Законы, если они будут проголосованы, что скорее всего и произойдёт ?

16 января 2014 года Рада тоже приняла законы. Их тоже надо было выполнять? Вы слишком сакрализируете власти. Мы же не на России живем. 16 января 2014 года Рада тоже приняла законы. Их тоже надо было выполнять? Вы слишком сакрализируете власти. Мы же не на России живем. Пенсионер

Повідомлень: 1815 З нами з: 13.10.08 Подякував: 53 раз. Подякували: 218 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1971197219731974 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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vovan_prm П'ят 16 жов, 2020 22:05