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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 269
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
33
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 269
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 17:06

  antey1969 написав:Информация по Стужуку была выложена мной со ссылкой на открытые источники.
Там было:
1) Диагноз - Ковид.
2) Позднее обращение и то, что пациент, по его собственным словам, относился ранее к заболеванию несерьезно.
3) Требование врача лечь в больницу.
4) Отказ от своевременной госпитализации.
5) Факт смерти.
Вопрос к уважаемому и, слава богу, хорошо себя чувствующему юристу:
Что из вышеуказанного является "недостоверной информацией о событиях"?

Всё, если Вы лично не сопровождали Стужука от Турции, где он заразился на отдыхе, до кладбища. Юристам надо доказательная база )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 17:20

  antey1969 написав:Вопрос к уважаемому и, слава богу, хорошо себя чувствующему юристу:
Что из вышеуказанного является "недостоверной информацией о событиях"?

Информация неполная, и, поэтому, недостоверная.
Еще раз посмотрите на его ноги с варикозным расширением вен на обоих на крайней фотографии с тремя детьми:
https://24smi.org/celebrity/136627-dmitrii-stuzhuk.html

А потом наберите в Гугле "флотация варикозного тромба", которая известна мне по двум эпизодам из жизни.

В одном случае человек прожил всю жизнь с варикозом на обеих ногах, который не оперировал, и умер по иной причине.
В другом случае с варикозом на одной ноге тромб оторвался и начал двигаться по вене, но, к счастью, прошел немного и застрял в ней. Появилось чувство жжения в области этого тромба, что позволило обнаружить его отрыв и удалить вену вместе с ним.
После этого хирург сказал пациенту, что тому повезло, так как если бы тромб не застрял в вене и добрался до легких, то мог бы вызвать закупорку легочной артерии со смертельным исходом.
Кстати, делали рентгенографию легких и искали другие тромбы.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 17:30

Igneus
То есть, факты по указанным выше пяти пунктам Вы не оспариваете?
Точное слово с Вашей стороны должно было быть "неполная", а не "недостоверная".
Вы же юрист.
Да, действительно, можно сказать, что ковидные больные умирают зачастую именно от тромбозов. Никто с этим не спорит, так оно и есть.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 17:33

  freeze написав:
  Igneus написав:огда зачем Вами и вашими сторонниками распространяется недостоверная информация о событиях, участниками которых ни Вы, ни они, не являются, например, о смерти Дмитрия Стужука.


Я без понятия кто такой Дмитрий Стужук, только здесь на ветке прочитал. И ни слова о нем не высказался, Вы что-то путаете.

  Igneus написав:Откройте статью 60 Конституции Украины, в которой не только установлено, что никто не обязан исполнять явно преступные распоряжения и приказы, но также содержится предупреждение, что за их принятие и исполнение наступает юридическая ответственность.

Уверен, что если каждый гражданин в государстве будет самолично определять, что является преступным в действиях государственных органов и что он может не выполнять, то наступит анархия и развал государства.
Кстати сейчас действуют все распоряжения Кабмина, которые тут многим не нравятся. И поданы законопроекты об ответственности за неношение масок в общественных местах и ряд других. Вы тоже призываете не выполнять эти Законы, если они будут проголосованы, что скорее всего и произойдёт ?

16 января 2014 года Рада тоже приняла законы. Их тоже надо было выполнять? Вы слишком сакрализируете власти. Мы же не на России живем.
Пенсионер
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 17:38

  freeze написав:Уверен, что если каждый гражданин в государстве будет самолично определять, что является преступным в действиях государственных органов и что он может не выполнять, то наступит анархия и развал государства.
Кстати сейчас действуют все распоряжения Кабмина, которые тут многим не нравятся. И поданы законопроекты об ответственности за неношение масок в общественных местах и ряд других. Вы тоже призываете не выполнять эти Законы, если они будут проголосованы, что скорее всего и произойдёт ?

Это уже установлено Конституционным Судом, против чего Вы уже не возражали и согласились, что нарушена процедура, а поэтому в этом случае даже не нужно быть юристом.

Если наберут юридическую силу законы, о которых Вы упомянули, то мне известен опыт по делу "Гурепко против Украины":
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_437#Text

Административный арест и административный штраф подпадают под уголовную часть статьи 6 Конвенции и я не возражаю испытать это на себе по опыту прокурора Гурепко, которого арестовал суд.

Кстати, когда в марте полиция не пускала меня в трамвай, я предлагал составить протокол в ответ на их угрозу о 17 000 гривен, но получил отказ. То есть знали о неконституционности и не решились, тем более, что я ехал в судебное заседание и даже показал повестку.

Наконец, обратите внимание на нервозность ЛАДа в этих условиях - разве это не свидетельствует о слабости позиции?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 17:38

  Igneus написав:
  antey1969 написав:Вопрос к уважаемому и, слава богу, хорошо себя чувствующему юристу:
Что из вышеуказанного является "недостоверной информацией о событиях"?

Информация неполная, и, поэтому, недостоверная.
Еще раз посмотрите на его ноги с варикозным расширением вен на обоих на крайней фотографии с тремя детьми:
https://24smi.org/celebrity/136627-dmitrii-stuzhuk.html

А потом наберите в Гугле "флотация варикозного тромба", которая известна мне по двум эпизодам из жизни.

В одном случае человек прожил всю жизнь с варикозом на обеих ногах, который не оперировал, и умер по иной причине.
В другом случае с варикозом на одной ноге тромб оторвался и начал двигаться по вене, но, к счастью, прошел немного и застрял в ней. Появилось чувство жжения в области этого тромба, что позволило обнаружить его отрыв и удалить вену вместе с ним.
После этого хирург сказал пациенту, что тому повезло, так как если бы тромб не застрял в вене и добрался до легких, то мог бы вызвать закупорку легочной артерии со смертельным исходом.
Кстати, делали рентгенографию легких и искали другие тромбы.


да не переживайте так. конечно от ковида никто не умирает. в крайнем случае, только от косоглазия
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 17:41

  vetka написав:
  vladus17 написав:Спортсмен-атлет 35 лет :shock:

В Киеве от коронавируса умер известный блогер Дмитрий Стужук
https://kiev.informator.ua/2020/10/16/v ... j-stuzhuk/

и что? каждый день люди мрут. Да и кто вообще этот блогер?

широко известный в очень узких кругах... ;)

лично я о таком никогда неслышал...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 17:45

  Пенсионер написав:16 января 2014 года Рада тоже приняла законы. Их тоже надо было выполнять? Вы слишком сакрализируете власти.


Я Вам больше скажу, что все тюрьмы, в том числе и у нас и в мире заполнены сидельцами, которые нарушали законодательства своих стран, и большинство из них считает Законы неправильными, слишком жестокими и даже часто преступными.
«Закон суров, но это Закон» (dura Lex, sed Lex)
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 17:52

  Igneus написав:Кстати, когда в марте полиция не пускала меня в трамвай, я предлагал составить протокол в ответ на их угрозу о 17 000 гривен, но получил отказ. То есть знали о неконституционности и не решились, тем более, что я ехал в судебное заседание и даже показал повестку.


Я думаю, что в знак уважения к старикам, обычно составляющим большинство пассажиров трамвая, можно одеть маску даже без принятия всяких постановлений и законов.
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 17:52

  freeze написав:Кстати сейчас действуют все распоряжения Кабмина, которые тут многим не нравятся. И поданы законопроекты об ответственности за неношение масок в общественных местах и ряд других. Вы тоже призываете не выполнять эти Законы, если они будут проголосованы, что скорее всего и произойдёт ?

если в стране не будет введён соответствующий правовой режим все эти законы так или иначе нарушают конституцию и могут не исполняться... ;)
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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