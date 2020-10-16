antey1969 написав:Информация по Стужуку была выложена мной со ссылкой на открытые источники. Там было: 1) Диагноз - Ковид. 2) Позднее обращение и то, что пациент, по его собственным словам, относился ранее к заболеванию несерьезно. 3) Требование врача лечь в больницу. 4) Отказ от своевременной госпитализации. 5) Факт смерти. Вопрос к уважаемому и, слава богу, хорошо себя чувствующему юристу: Что из вышеуказанного является "недостоверной информацией о событиях"?
Всё, если Вы лично не сопровождали Стужука от Турции, где он заразился на отдыхе, до кладбища. Юристам надо доказательная база )))
А потом наберите в Гугле "флотация варикозного тромба", которая известна мне по двум эпизодам из жизни.
В одном случае человек прожил всю жизнь с варикозом на обеих ногах, который не оперировал, и умер по иной причине. В другом случае с варикозом на одной ноге тромб оторвался и начал двигаться по вене, но, к счастью, прошел немного и застрял в ней. Появилось чувство жжения в области этого тромба, что позволило обнаружить его отрыв и удалить вену вместе с ним. После этого хирург сказал пациенту, что тому повезло, так как если бы тромб не застрял в вене и добрался до легких, то мог бы вызвать закупорку легочной артерии со смертельным исходом. Кстати, делали рентгенографию легких и искали другие тромбы.
Igneus То есть, факты по указанным выше пяти пунктам Вы не оспариваете? Точное слово с Вашей стороны должно было быть "неполная", а не "недостоверная". Вы же юрист. Да, действительно, можно сказать, что ковидные больные умирают зачастую именно от тромбозов. Никто с этим не спорит, так оно и есть.
Igneus написав:огда зачем Вами и вашими сторонниками распространяется недостоверная информация о событиях, участниками которых ни Вы, ни они, не являются, например, о смерти Дмитрия Стужука.
Я без понятия кто такой Дмитрий Стужук, только здесь на ветке прочитал. И ни слова о нем не высказался, Вы что-то путаете.
Igneus написав:Откройте статью 60 Конституции Украины, в которой не только установлено, что никто не обязан исполнять явно преступные распоряжения и приказы, но также содержится предупреждение, что за их принятие и исполнение наступает юридическая ответственность.
Уверен, что если каждый гражданин в государстве будет самолично определять, что является преступным в действиях государственных органов и что он может не выполнять, то наступит анархия и развал государства. Кстати сейчас действуют все распоряжения Кабмина, которые тут многим не нравятся. И поданы законопроекты об ответственности за неношение масок в общественных местах и ряд других. Вы тоже призываете не выполнять эти Законы, если они будут проголосованы, что скорее всего и произойдёт ?
16 января 2014 года Рада тоже приняла законы. Их тоже надо было выполнять? Вы слишком сакрализируете власти. Мы же не на России живем.
freeze написав:Уверен, что если каждый гражданин в государстве будет самолично определять, что является преступным в действиях государственных органов и что он может не выполнять, то наступит анархия и развал государства. Кстати сейчас действуют все распоряжения Кабмина, которые тут многим не нравятся. И поданы законопроекты об ответственности за неношение масок в общественных местах и ряд других. Вы тоже призываете не выполнять эти Законы, если они будут проголосованы, что скорее всего и произойдёт ?
Это уже установлено Конституционным Судом, против чего Вы уже не возражали и согласились, что нарушена процедура, а поэтому в этом случае даже не нужно быть юристом.
Административный арест и административный штраф подпадают под уголовную часть статьи 6 Конвенции и я не возражаю испытать это на себе по опыту прокурора Гурепко, которого арестовал суд.
Кстати, когда в марте полиция не пускала меня в трамвай, я предлагал составить протокол в ответ на их угрозу о 17 000 гривен, но получил отказ. То есть знали о неконституционности и не решились, тем более, что я ехал в судебное заседание и даже показал повестку.
Наконец, обратите внимание на нервозность ЛАДа в этих условиях - разве это не свидетельствует о слабости позиции?
А потом наберите в Гугле "флотация варикозного тромба", которая известна мне по двум эпизодам из жизни.
В одном случае человек прожил всю жизнь с варикозом на обеих ногах, который не оперировал, и умер по иной причине. В другом случае с варикозом на одной ноге тромб оторвался и начал двигаться по вене, но, к счастью, прошел немного и застрял в ней. Появилось чувство жжения в области этого тромба, что позволило обнаружить его отрыв и удалить вену вместе с ним. После этого хирург сказал пациенту, что тому повезло, так как если бы тромб не застрял в вене и добрался до легких, то мог бы вызвать закупорку легочной артерии со смертельным исходом. Кстати, делали рентгенографию легких и искали другие тромбы.
да не переживайте так. конечно от ковида никто не умирает. в крайнем случае, только от косоглазия
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Пенсионер написав:16 января 2014 года Рада тоже приняла законы. Их тоже надо было выполнять? Вы слишком сакрализируете власти.
Я Вам больше скажу, что все тюрьмы, в том числе и у нас и в мире заполнены сидельцами, которые нарушали законодательства своих стран, и большинство из них считает Законы неправильными, слишком жестокими и даже часто преступными. «Закон суров, но это Закон» (dura Lex, sed Lex)
Igneus написав:Кстати, когда в марте полиция не пускала меня в трамвай, я предлагал составить протокол в ответ на их угрозу о 17 000 гривен, но получил отказ. То есть знали о неконституционности и не решились, тем более, что я ехал в судебное заседание и даже показал повестку.
Я думаю, что в знак уважения к старикам, обычно составляющим большинство пассажиров трамвая, можно одеть маску даже без принятия всяких постановлений и законов.
freeze написав:Кстати сейчас действуют все распоряжения Кабмина, которые тут многим не нравятся. И поданы законопроекты об ответственности за неношение масок в общественных местах и ряд других. Вы тоже призываете не выполнять эти Законы, если они будут проголосованы, что скорее всего и произойдёт ?
если в стране не будет введён соответствующий правовой режим все эти законы так или иначе нарушают конституцию и могут не исполняться...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...