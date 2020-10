Додано: Суб 17 жов, 2020 17:38

Igneus написав: antey1969 написав: Вопрос к уважаемому и, слава богу, хорошо себя чувствующему юристу:

Что из вышеуказанного является "недостоверной информацией о событиях"? Вопрос к уважаемому и, слава богу, хорошо себя чувствующему юристу:Что из вышеуказанного является "недостоверной информацией о событиях"?

Информация неполная, и, поэтому, недостоверная.

Еще раз посмотрите на его ноги с варикозным расширением вен на обоих на крайней фотографии с тремя детьми:

https://24smi.org/celebrity/136627-dmitrii-stuzhuk.html



А потом наберите в Гугле "флотация варикозного тромба", которая известна мне по двум эпизодам из жизни.



В одном случае человек прожил всю жизнь с варикозом на обеих ногах, который не оперировал, и умер по иной причине.

В другом случае с варикозом на одной ноге тромб оторвался и начал двигаться по вене, но, к счастью, прошел немного и застрял в ней. Появилось чувство жжения в области этого тромба, что позволило обнаружить его отрыв и удалить вену вместе с ним.

После этого хирург сказал пациенту, что тому повезло, так как если бы тромб не застрял в вене и добрался до легких, то мог бы вызвать закупорку легочной артерии со смертельным исходом.

Кстати, делали рентгенографию легких и искали другие тромбы. Информация неполная, и, поэтому, недостоверная.Еще раз посмотрите нана крайней фотографии с тремя детьми:А потом наберите в Гугле, которая известна мне по двум эпизодам из жизни.В одном случае человек прожил всю жизнь с варикозом на обеих ногах, который не оперировал, и умер по иной причине.В другом случае с варикозом на одной ноге тромб оторвался и начал двигаться по вене, но, к счастью, прошел немного и застрял в ней. Появилось чувство жжения в области этого тромба, что позволило обнаружить его отрыв и удалить вену вместе с ним.После этого хирург сказал пациенту, что тому повезло, так как если бы тромб не застрял в вене и добрался до легких, то мог бы вызвать закупорку легочной артерии со смертельным исходом.Кстати, делали рентгенографию легких и искали другие тромбы.



да не переживайте так. конечно от ковида никто не умирает. в крайнем случае, только от косоглазия да не переживайте так. конечно от ковида никто не умирает. в крайнем случае, только от косоглазия

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California