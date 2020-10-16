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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 19731974197519761977> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 269 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 33 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 10 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 269 Додано: Суб 17 жов, 2020 17:56 antey1969 написав: Igneus

То есть, факты по указанным выше пяти пунктам Вы не оспариваете?

Точное слово с Вашей стороны должно было быть "неполная", а не "недостоверная".

Вы же юрист.

Да, действительно, можно сказать, что ковидные больные умирают зачастую именно от тромбозов. Никто с этим не спорит, так оно и есть. То есть, факты по указанным выше пяти пунктам Вы не оспариваете?Точное слово с Вашей стороны должно было быть "неполная", а не "недостоверная".Вы же юрист.Да, действительно, можно сказать, что ковидные больные умирают зачастую именно от тромбозов. Никто с этим не спорит, так оно и есть.

antey1969

Фактом является смерть - это я не оспариваю.

А вот "диагноз" я оспариваю, так как это не еще не факт, а оценочное суждение. Оно станет фактом после судебно-медицинской экспертизы, когда будет установлено, что если это тромб, то откуда он оторвался.

Еще раз, судя по его ногам, у него запущенная варикозная болезнь обоих, и тромб, если он причина смерти, мог оторваться оттуда, не имея никакого отношения к COVID. Фактом является смерть - это я не оспариваю.А вот "диагноз" я оспариваю, так как это не еще не, а. Оно станет фактом после судебно-медицинской экспертизы, когда будет установлено, что если это тромб, то откуда он оторвался.Еще раз, судя по его ногам, у него запущенная варикозная болезнь обоих, и тромб, если он причина смерти, мог оторваться оттуда, не имея никакого отношения к COVID. Igneus Повідомлень: 745 З нами з: 29.08.18 Подякував: 311 раз. Подякували: 375 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 17:58 Тракторист написав: freeze написав: Кстати сейчас действуют все распоряжения Кабмина, которые тут многим не нравятся. И поданы законопроекты об ответственности за неношение масок в общественных местах и ряд других. Вы тоже призываете не выполнять эти Законы, если они будут проголосованы, что скорее всего и произойдёт ? Кстати сейчас действуют все распоряжения Кабмина, которые тут многим не нравятся. И поданы законопроекты об ответственности за неношение масок в общественных местах и ряд других. Вы тоже призываете не выполнять эти Законы, если они будут проголосованы, что скорее всего и произойдёт ?

если в стране не будет введён соответствующий правовой режим все эти законы так или иначе нарушают конституцию и могут не исполняться... если в стране не будет введён соответствующий правовой режим все эти законы так или иначе нарушают конституцию и могут не исполняться...



Вы персонально не можете понимать, что нарушает Конституцию, а что нет, в силу отсутствия соответствующего профильного образования. Действующие постановления Кабмина не оспорены в Конституционном суде, следовательно они действуют.

Насколько я помню, КС выдал свой вердикт по уже отмененному самим же Кабмином постановлению. Вы персонально не можете понимать, что нарушает Конституцию, а что нет, в силу отсутствия соответствующего профильного образования. Действующие постановления Кабмина не оспорены в Конституционном суде, следовательно они действуют.Насколько я помню, КС выдал свой вердикт по уже отмененному самим же Кабмином постановлению. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18757 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4504 раз. Подякували: 7223 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 17:59 freeze написав: Igneus написав: Кстати, когда в марте полиция не пускала меня в трамвай, я предлагал составить протокол в ответ на их угрозу о 17 000 гривен, но получил отказ. То есть знали о неконституционности и не решились, тем более, что я ехал в судебное заседание и даже показал повестку. Кстати, когда в марте полиция не пускала меня в трамвай, я предлагал составить протокол в ответ на их угрозу о 17 000 гривен, но получил отказ. То есть знали о неконституционности и не решились, тем более, что я ехал в судебное заседание и даже показал повестку.



Я думаю, что в знак уважения к старикам, обычно составляющим большинство пассажиров трамвая, можно одеть маску даже без принятия всяких постановлений и законов. Я думаю, что в знак уважения к старикам, обычно составляющим большинство пассажиров трамвая, можно одеть маску даже без принятия всяких постановлений и законов.

а может быть наша власть сначала проявит уважение к народу и начнёт действовать в соответствии с законодательством?... а может быть наша власть сначала проявит уважение к народу и начнёт действовать в соответствии с законодательством?... мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ... Тракторист

Повідомлень: 5070 З нами з: 06.08.08 Подякував: 266 раз. Подякували: 807 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 18:02 freeze написав: Igneus написав: Кстати, когда в марте полиция не пускала меня в трамвай, я предлагал составить протокол в ответ на их угрозу о 17 000 гривен, но получил отказ. То есть знали о неконституционности и не решились, тем более, что я ехал в судебное заседание и даже показал повестку. Кстати, когда в марте полиция не пускала меня в трамвай, я предлагал составить протокол в ответ на их угрозу о 17 000 гривен, но получил отказ. То есть знали о неконституционности и не решились, тем более, что я ехал в судебное заседание и даже показал повестку.



Я думаю, что в знак уважения к старикам, обычно составляющим большинство пассажиров трамвая, можно одеть маску даже без принятия всяких постановлений и законов. Я думаю, что в знак уважения к старикам, обычно составляющим большинство пассажиров трамвая, можно одеть маску даже без принятия всяких постановлений и законов.

В Киеве в марте в наземный общественный транспорт пускали лишь по спецпропускам, как когда-то в СССР отоваривали в спецмагазинах по чекам. Ну Вы же помните, если в Мозамбике побывали.

А поэтому не только старикам, но и мне даже при наличии удостоверения на льготный проезд и судебной повестки места в нем не было. В Киеве в марте в наземный общественный транспорт пускали лишь по, как когда-то в СССР отоваривали в спецмагазинах по чекам. Ну Вы же помните, если в Мозамбике побывали.А поэтому не только старикам, но и мне даже при наличии удостоверения на льготный проезд и судебной повестки места в нем не было. Igneus Повідомлень: 745 З нами з: 29.08.18 Подякував: 311 раз. Подякували: 375 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 18:03 Igneus написав: Еще раз, судя по его ногам, у него запущенная варикозная болезнь обоих, и тромб, если он причина смерти, мог оторваться оттуда, не имея никакого отношения к COVID. Еще раз, судя по его ногам, у него запущенная варикозная болезнь обоих, и тромб, если он причина смерти, мог оторваться оттуда, не имея никакого отношения к COVID.



На фото не видно тромбоблефита, собственно который и вызывает образование тромбов, видно банальное расширение вен, характерное для большинства профессионально занимающихся спортом. У меня жена долгое время борется с тромоблефитом, и даже прошла через операцию по удалению вены на одной ноге.

Я вам скажу, что у этого спортсмена отличные ноги по сравнению с тромбофлебитчиками. На фото не видно тромбоблефита, собственно который и вызывает образование тромбов, видно банальное расширение вен, характерное для большинства профессионально занимающихся спортом. У меня жена долгое время борется с тромоблефитом, и даже прошла через операцию по удалению вены на одной ноге.Я вам скажу, что у этого спортсмена отличные ноги по сравнению с тромбофлебитчиками. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18757 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4504 раз. Подякували: 7223 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 18:07 freeze написав: Тракторист написав: freeze написав: Кстати сейчас действуют все распоряжения Кабмина, которые тут многим не нравятся. И поданы законопроекты об ответственности за неношение масок в общественных местах и ряд других. Вы тоже призываете не выполнять эти Законы, если они будут проголосованы, что скорее всего и произойдёт ? Кстати сейчас действуют все распоряжения Кабмина, которые тут многим не нравятся. И поданы законопроекты об ответственности за неношение масок в общественных местах и ряд других. Вы тоже призываете не выполнять эти Законы, если они будут проголосованы, что скорее всего и произойдёт ?

если в стране не будет введён соответствующий правовой режим все эти законы так или иначе нарушают конституцию и могут не исполняться... если в стране не будет введён соответствующий правовой режим все эти законы так или иначе нарушают конституцию и могут не исполняться...



Вы персонально не можете понимать, что нарушает Конституцию, а что нет, в силу отсутствия соответствующего профильного образования. Действующие постановления Кабмина не оспорены в Конституционном суде, следовательно они действуют.

Насколько я помню, КС выдал свой вердикт по уже отмененному самим же Кабмином постановлению. Вы персонально не можете понимать, что нарушает Конституцию, а что нет, в силу отсутствия соответствующего профильного образования. Действующие постановления Кабмина не оспорены в Конституционном суде, следовательно они действуют.Насколько я помню, КС выдал свой вердикт по уже отмененному самим же Кабмином постановлению.

очевидно и вы не имеете "профильного образования" раз пишите что "Действующие постановления Кабмина не оспорены в Конституционном суде" - разберитесь для начала какие суды могут оспаривать решения КМУ... очевидно и вы не имеете "профильного образования" раз пишите что "Действующие постановления Кабмина не оспорены в Конституционном суде" - разберитесь для начала какие суды могут оспаривать решения КМУ... мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ... Тракторист

Повідомлень: 5070 З нами з: 06.08.08 Подякував: 266 раз. Подякували: 807 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 18:10 Тракторист написав: очевидно и вы не имеете "профильного образования" раз пишите что "Действующие постановления Кабмина не оспорены в Конституционном суде" - разберитесь для начала какие суды могут оспаривать решения КМУ... очевидно и вы не имеете "профильного образования" раз пишите что "Действующие постановления Кабмина не оспорены в Конституционном суде" - разберитесь для начала какие суды могут оспаривать решения КМУ...



То что не отменено, то действует. Можете посмотреть в существующей законодательной базе, на сайте Рады, статус действующих постановлений. То что не отменено, то действует. Можете посмотреть в существующей законодательной базе, на сайте Рады, статус действующих постановлений. Востаннє редагувалось freeze в Суб 17 жов, 2020 18:13, всього редагувалось 1 раз. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18757 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4504 раз. Подякували: 7223 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 18:13 Тракторист написав: freeze написав:

Вы персонально не можете понимать, что нарушает Конституцию, а что нет, в силу отсутствия соответствующего профильного образования. Действующие постановления Кабмина не оспорены в Конституционном суде, следовательно они действуют.

Насколько я помню, КС выдал свой вердикт по уже отмененному самим же Кабмином постановлению. Вы персонально не можете понимать, что нарушает Конституцию, а что нет, в силу отсутствия соответствующего профильного образования. Действующие постановления Кабмина не оспорены в Конституционном суде, следовательно они действуют.Насколько я помню, КС выдал свой вердикт по уже отмененному самим же Кабмином постановлению.

очевидно и вы не имеете "профильного образования" раз пишите что "Действующие постановления Кабмина не оспорены в Конституционном суде" - разберитесь для начала какие суды могут оспаривать решения КМУ... очевидно и вы не имеете "профильного образования" раз пишите что "Действующие постановления Кабмина не оспорены в Конституционном суде" - разберитесь для начала какие суды могут оспаривать решения КМУ...



Наш Наполеон Коронавируса разбирается во всем . даже в квантовых нейронах нейтринных процессов . такой он гений . Наш Наполеон Коронавируса разбирается во всем . даже в квантовых нейронах нейтринных процессов . такой он гений . moldashavanin

Повідомлень: 699 З нами з: 22.07.11 Подякував: 256 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 18:15 moldashavanin написав: Наш Наполеон Коронавируса разбирается во всем . даже в квантовых нейронах нейтринных процессов . такой он гений . Наш Наполеон Коронавируса разбирается во всем . даже в квантовых нейронах нейтринных процессов . такой он гений .



А по теме, кроме своих однотипных высеров, связать что-то можешь ))) А по теме, кроме своих однотипных высеров, связать что-то можешь ))) Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18757 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4504 раз. Подякували: 7223 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 18:16 Re: Эпидемия коронавируса в мире честно говоря, уже просто тошнит от правоведов-законников. какие в ж-пу законы вообще в этой стране исполняются? к чему этот базар про абстрактные ограничения свобод? у нас законы исполняются только когда применяются в пользу власть имущих. и маски в эту категорию не попадают



у человека есть совесть, или ее нет. вот и все. и это не определяется образованием, должностью, профессией.



ковид это очень хорошо показал, в очень сжатые сроки It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3520 З нами з: 14.03.06 Подякував: 232 раз. Подякували: 554 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 19731974197519761977> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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