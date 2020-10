Додано: Суб 17 жов, 2020 18:16

честно говоря, уже просто тошнит от правоведов-законников. какие в ж-пу законы вообще в этой стране исполняются? к чему этот базар про абстрактные ограничения свобод? у нас законы исполняются только когда применяются в пользу власть имущих. и маски в эту категорию не попадают



у человека есть совесть, или ее нет. вот и все. и это не определяется образованием, должностью, профессией.



ковид это очень хорошо показал, в очень сжатые сроки

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California