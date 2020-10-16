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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 жов, 2020 17:56
antey1969
antey1969 написав:Igneus
То есть, факты по указанным выше пяти пунктам Вы не оспариваете?
Точное слово с Вашей стороны должно было быть "неполная", а не "недостоверная".
Вы же юрист.
Да, действительно, можно сказать, что ковидные больные умирают зачастую именно от тромбозов. Никто с этим не спорит, так оно и есть.
Фактом является смерть - это я не оспариваю.
А вот "диагноз" я оспариваю, так как это не еще не факт
, а оценочное суждение
. Оно станет фактом после судебно-медицинской экспертизы, когда будет установлено, что если это тромб, то откуда он оторвался.
Еще раз, судя по его ногам, у него запущенная варикозная болезнь обоих, и тромб, если он причина смерти, мог оторваться оттуда, не имея никакого отношения к COVID.
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Додано: Суб 17 жов, 2020 17:58
Тракторист написав: freeze написав:
Кстати сейчас действуют все распоряжения Кабмина, которые тут многим не нравятся. И поданы законопроекты об ответственности за неношение масок в общественных местах и ряд других. Вы тоже призываете не выполнять эти Законы, если они будут проголосованы, что скорее всего и произойдёт ?
если в стране не будет введён соответствующий правовой режим все эти законы так или иначе нарушают конституцию и могут не исполняться...
Вы персонально не можете понимать, что нарушает Конституцию, а что нет, в силу отсутствия соответствующего профильного образования. Действующие постановления Кабмина не оспорены в Конституционном суде, следовательно они действуют.
Насколько я помню, КС выдал свой вердикт по уже отмененному самим же Кабмином постановлению.
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Додано: Суб 17 жов, 2020 17:59
freeze написав: Igneus написав:
Кстати, когда в марте полиция не пускала меня в трамвай, я предлагал составить протокол в ответ на их угрозу о 17 000 гривен, но получил отказ. То есть знали о неконституционности и не решились, тем более, что я ехал в судебное заседание и даже показал повестку.
Я думаю, что в знак уважения к старикам, обычно составляющим большинство пассажиров трамвая, можно одеть маску даже без принятия всяких постановлений и законов.
а может быть наша власть сначала проявит уважение к народу и начнёт действовать в соответствии с законодательством?...
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Додано: Суб 17 жов, 2020 18:02
freeze написав: Igneus написав:
Кстати, когда в марте полиция не пускала меня в трамвай, я предлагал составить протокол в ответ на их угрозу о 17 000 гривен, но получил отказ. То есть знали о неконституционности и не решились, тем более, что я ехал в судебное заседание и даже показал повестку.
Я думаю, что в знак уважения к старикам, обычно составляющим большинство пассажиров трамвая, можно одеть маску даже без принятия всяких постановлений и законов.
В Киеве в марте в наземный общественный транспорт пускали лишь по спецпропускам
, как когда-то в СССР отоваривали в спецмагазинах по чекам. Ну Вы же помните, если в Мозамбике побывали.
А поэтому не только старикам, но и мне даже при наличии удостоверения на льготный проезд и судебной повестки места в нем не было.
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Додано: Суб 17 жов, 2020 18:03
Igneus написав:
Еще раз, судя по его ногам, у него запущенная варикозная болезнь обоих, и тромб, если он причина смерти, мог оторваться оттуда, не имея никакого отношения к COVID.
На фото не видно тромбоблефита, собственно который и вызывает образование тромбов, видно банальное расширение вен, характерное для большинства профессионально занимающихся спортом. У меня жена долгое время борется с тромоблефитом, и даже прошла через операцию по удалению вены на одной ноге.
Я вам скажу, что у этого спортсмена отличные ноги по сравнению с тромбофлебитчиками.
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Додано: Суб 17 жов, 2020 18:07
freeze написав: Тракторист написав: freeze написав:
Кстати сейчас действуют все распоряжения Кабмина, которые тут многим не нравятся. И поданы законопроекты об ответственности за неношение масок в общественных местах и ряд других. Вы тоже призываете не выполнять эти Законы, если они будут проголосованы, что скорее всего и произойдёт ?
если в стране не будет введён соответствующий правовой режим все эти законы так или иначе нарушают конституцию и могут не исполняться...
Вы персонально не можете понимать, что нарушает Конституцию, а что нет, в силу отсутствия соответствующего профильного образования. Действующие постановления Кабмина не оспорены в Конституционном суде, следовательно они действуют.
Насколько я помню, КС выдал свой вердикт по уже отмененному самим же Кабмином постановлению.
очевидно и вы не имеете "профильного образования" раз пишите что "Действующие постановления Кабмина не оспорены в Конституционном суде" - разберитесь для начала какие суды могут оспаривать решения КМУ...
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Додано: Суб 17 жов, 2020 18:10
Тракторист написав:
очевидно и вы не имеете "профильного образования" раз пишите что "Действующие постановления Кабмина не оспорены в Конституционном суде" - разберитесь для начала какие суды могут оспаривать решения КМУ...
То что не отменено, то действует. Можете посмотреть в существующей законодательной базе, на сайте Рады, статус действующих постановлений.
Востаннє редагувалось freeze
в Суб 17 жов, 2020 18:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 17 жов, 2020 18:13
Тракторист написав: freeze написав:
Вы персонально не можете понимать, что нарушает Конституцию, а что нет, в силу отсутствия соответствующего профильного образования. Действующие постановления Кабмина не оспорены в Конституционном суде, следовательно они действуют.
Насколько я помню, КС выдал свой вердикт по уже отмененному самим же Кабмином постановлению.
очевидно и вы не имеете "профильного образования" раз пишите что "Действующие постановления Кабмина не оспорены в Конституционном суде" - разберитесь для начала какие суды могут оспаривать решения КМУ...
Наш Наполеон Коронавируса разбирается во всем . даже в квантовых нейронах нейтринных процессов . такой он гений .
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Додано: Суб 17 жов, 2020 18:15
moldashavanin написав:
Наш Наполеон Коронавируса разбирается во всем . даже в квантовых нейронах нейтринных процессов . такой он гений .
А по теме, кроме своих однотипных высеров, связать что-то можешь )))
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Додано: Суб 17 жов, 2020 18:16
честно говоря, уже просто тошнит от правоведов-законников. какие в ж-пу законы вообще в этой стране исполняются? к чему этот базар про абстрактные ограничения свобод? у нас законы исполняются только когда применяются в пользу власть имущих. и маски в эту категорию не попадают
у человека есть совесть, или ее нет. вот и все. и это не определяется образованием, должностью, профессией.
ковид это очень хорошо показал, в очень сжатые сроки
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