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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 19731974197519761977>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 269
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
33
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 269
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 17:56

  antey1969 написав:Igneus
То есть, факты по указанным выше пяти пунктам Вы не оспариваете?
Точное слово с Вашей стороны должно было быть "неполная", а не "недостоверная".
Вы же юрист.
Да, действительно, можно сказать, что ковидные больные умирают зачастую именно от тромбозов. Никто с этим не спорит, так оно и есть.

antey1969
Фактом является смерть - это я не оспариваю.
А вот "диагноз" я оспариваю, так как это не еще не факт, а оценочное суждение. Оно станет фактом после судебно-медицинской экспертизы, когда будет установлено, что если это тромб, то откуда он оторвался.
Еще раз, судя по его ногам, у него запущенная варикозная болезнь обоих, и тромб, если он причина смерти, мог оторваться оттуда, не имея никакого отношения к COVID.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 17:58

  Тракторист написав:
  freeze написав:Кстати сейчас действуют все распоряжения Кабмина, которые тут многим не нравятся. И поданы законопроекты об ответственности за неношение масок в общественных местах и ряд других. Вы тоже призываете не выполнять эти Законы, если они будут проголосованы, что скорее всего и произойдёт ?

если в стране не будет введён соответствующий правовой режим все эти законы так или иначе нарушают конституцию и могут не исполняться... ;)


Вы персонально не можете понимать, что нарушает Конституцию, а что нет, в силу отсутствия соответствующего профильного образования. Действующие постановления Кабмина не оспорены в Конституционном суде, следовательно они действуют.
Насколько я помню, КС выдал свой вердикт по уже отмененному самим же Кабмином постановлению.
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 17:59

  freeze написав:
  Igneus написав:Кстати, когда в марте полиция не пускала меня в трамвай, я предлагал составить протокол в ответ на их угрозу о 17 000 гривен, но получил отказ. То есть знали о неконституционности и не решились, тем более, что я ехал в судебное заседание и даже показал повестку.


Я думаю, что в знак уважения к старикам, обычно составляющим большинство пассажиров трамвая, можно одеть маску даже без принятия всяких постановлений и законов.

а может быть наша власть сначала проявит уважение к народу и начнёт действовать в соответствии с законодательством?... ;)
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 18:02

  freeze написав:
  Igneus написав:Кстати, когда в марте полиция не пускала меня в трамвай, я предлагал составить протокол в ответ на их угрозу о 17 000 гривен, но получил отказ. То есть знали о неконституционности и не решились, тем более, что я ехал в судебное заседание и даже показал повестку.


Я думаю, что в знак уважения к старикам, обычно составляющим большинство пассажиров трамвая, можно одеть маску даже без принятия всяких постановлений и законов.

В Киеве в марте в наземный общественный транспорт пускали лишь по спецпропускам, как когда-то в СССР отоваривали в спецмагазинах по чекам. Ну Вы же помните, если в Мозамбике побывали.
А поэтому не только старикам, но и мне даже при наличии удостоверения на льготный проезд и судебной повестки места в нем не было.
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 18:03

  Igneus написав:Еще раз, судя по его ногам, у него запущенная варикозная болезнь обоих, и тромб, если он причина смерти, мог оторваться оттуда, не имея никакого отношения к COVID.


На фото не видно тромбоблефита, собственно который и вызывает образование тромбов, видно банальное расширение вен, характерное для большинства профессионально занимающихся спортом. У меня жена долгое время борется с тромоблефитом, и даже прошла через операцию по удалению вены на одной ноге.
Я вам скажу, что у этого спортсмена отличные ноги по сравнению с тромбофлебитчиками.
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 18:07

  freeze написав:
  Тракторист написав:
  freeze написав:Кстати сейчас действуют все распоряжения Кабмина, которые тут многим не нравятся. И поданы законопроекты об ответственности за неношение масок в общественных местах и ряд других. Вы тоже призываете не выполнять эти Законы, если они будут проголосованы, что скорее всего и произойдёт ?

если в стране не будет введён соответствующий правовой режим все эти законы так или иначе нарушают конституцию и могут не исполняться... ;)


Вы персонально не можете понимать, что нарушает Конституцию, а что нет, в силу отсутствия соответствующего профильного образования. Действующие постановления Кабмина не оспорены в Конституционном суде, следовательно они действуют.
Насколько я помню, КС выдал свой вердикт по уже отмененному самим же Кабмином постановлению.

очевидно и вы не имеете "профильного образования" раз пишите что "Действующие постановления Кабмина не оспорены в Конституционном суде" - разберитесь для начала какие суды могут оспаривать решения КМУ... ;)
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 18:10

  Тракторист написав:очевидно и вы не имеете "профильного образования" раз пишите что "Действующие постановления Кабмина не оспорены в Конституционном суде" - разберитесь для начала какие суды могут оспаривать решения КМУ...


То что не отменено, то действует. Можете посмотреть в существующей законодательной базе, на сайте Рады, статус действующих постановлений.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 17 жов, 2020 18:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 18:13

  Тракторист написав:
  freeze написав:
Вы персонально не можете понимать, что нарушает Конституцию, а что нет, в силу отсутствия соответствующего профильного образования. Действующие постановления Кабмина не оспорены в Конституционном суде, следовательно они действуют.
Насколько я помню, КС выдал свой вердикт по уже отмененному самим же Кабмином постановлению.

очевидно и вы не имеете "профильного образования" раз пишите что "Действующие постановления Кабмина не оспорены в Конституционном суде" - разберитесь для начала какие суды могут оспаривать решения КМУ... ;)


Наш Наполеон Коронавируса разбирается во всем . даже в квантовых нейронах нейтринных процессов . такой он гений .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 18:15

  moldashavanin написав:Наш Наполеон Коронавируса разбирается во всем . даже в квантовых нейронах нейтринных процессов . такой он гений .


А по теме, кроме своих однотипных высеров, связать что-то можешь )))
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 18:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

честно говоря, уже просто тошнит от правоведов-законников. какие в ж-пу законы вообще в этой стране исполняются? к чему этот базар про абстрактные ограничения свобод? у нас законы исполняются только когда применяются в пользу власть имущих. и маски в эту категорию не попадают

у человека есть совесть, или ее нет. вот и все. и это не определяется образованием, должностью, профессией.

ковид это очень хорошо показал, в очень сжатые сроки
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