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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1974197519761977>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 269
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
33
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 269
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 18:17

  freeze написав:
  Тракторист написав:очевидно и вы не имеете "профильного образования" раз пишите что "Действующие постановления Кабмина не оспорены в Конституционном суде" - разберитесь для начала какие суды могут оспаривать решения КМУ...


То что не отменено, то действует. Можете посмотреть в существующей законодательной базе, на сайте Рады, статус действующих постановлений.

вы даже не поняли о чём я писал? речь шла о функциях КСУ и других судов...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 18:19

  Тракторист написав:
  freeze написав:
  Тракторист написав:очевидно и вы не имеете "профильного образования" раз пишите что "Действующие постановления Кабмина не оспорены в Конституционном суде" - разберитесь для начала какие суды могут оспаривать решения КМУ...


То что не отменено, то действует. Можете посмотреть в существующей законодательной базе, на сайте Рады, статус действующих постановлений.

вы даде не поняли о чём я писал? речь шла о функциях КСУ и других судов...


Так это вы не поняли о чём я писал.
Прочитайте по буквам.
То что не отменено, то действует. Можете посмотреть в существующей законодательной базе, на сайте Рады, статус действующих постановлений.
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 18:20

  adeges написав:да не переживайте так. конечно от ковида никто не умирает. в крайнем случае, только от косоглазия

Если я не ошибаюсь, то это Вы когда-то описали случай, что проиграли свое дело в судах, в том числе, и в Верховном Суде. И что адвокат Вам сказал, что этот процесс был для Вас несправедливым.
А я тогда Вас пожалел, потому что о несправедливости и незаконности в судах знаю непонаслышке.
Но хочу добавить, что за справедливость и законность нужно бороться, и как показали, в том числе, события этого года, они не даются на "блюдечке с голубой каемочкой".
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 18:21

  freeze написав:
  Тракторист написав:
  freeze написав:То что не отменено, то действует. Можете посмотреть в существующей законодательной базе, на сайте Рады, статус действующих постановлений.

вы даде не поняли о чём я писал? речь шла о функциях КСУ и других судов...


Так это вы не поняли о чём я писал.
Прочитайте по буквам.
То что не отменено, то действует. Можете посмотреть в существующей законодательной базе, на сайте Рады, статус действующих постановлений.

от этого оно не стало соответствующим конституции...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 18:25

  Тракторист написав:
  freeze написав:
  Тракторист написав:вы даде не поняли о чём я писал? речь шла о функциях КСУ и других судов...


Так это вы не поняли о чём я писал.
Прочитайте по буквам.
То что не отменено, то действует. Можете посмотреть в существующей законодательной базе, на сайте Рады, статус действующих постановлений.

от этого оно не стало соответствующим конституции...


Действующие постановления Кабмина никто не оспорил, и насколько я знаю, не оспаривает в Конституционном суде.
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 18:29

  freeze написав:На фото не видно тромбоблефита, собственно который и вызывает образование тромбов, видно банальное расширение вен, характерное для большинства профессионально занимающихся спортом. У меня жена долгое время борется с тромоблефитом, и даже прошла через операцию по удалению вены на одной ноге.
Я вам скажу, что у этого спортсмена отличные ноги по сравнению с тромбофлебитчиками.

У хорошо знакомого мне пациента не было тромбофлебита и он надеялся, как и его родитель, прожить с простым варикозом без операции, тем более, что у него он был на одной ноге, а у родителя на обеих.
Тромб оторвался даже в условиях простого варикоза, без тромбофлебита, в районе коленного сустава из-за работы за компьютером и вредной привычки держать одну ногу на другой. А его родитель компьютерами не пользовался.
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 18:34

  freeze написав:Действующие постановления Кабмина никто не оспорил, и насколько я знаю, не оспаривает в Конституционном суде.

постановы КМУ оспариваються в других судебных инстанциях Украины, а КСУ лишь констатировал, что эти постановы нарушают конституцию Украина, а 60-я статья этой самой конституции говорит что "Никто не обязан исполнять явно преступные распоряжения или приказы."

кстати в цивилизованной стране после такого вывода конституционного суда премьер-министр как минимум подал бы в отставку, а прокуратура бы возбудила уголовное дело, но не в стране третьего мира...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 18:36

  Igneus написав:
  freeze написав:На фото не видно тромбоблефита, собственно который и вызывает образование тромбов, видно банальное расширение вен, характерное для большинства профессионально занимающихся спортом. У меня жена долгое время борется с тромоблефитом, и даже прошла через операцию по удалению вены на одной ноге.
Я вам скажу, что у этого спортсмена отличные ноги по сравнению с тромбофлебитчиками.

У хорошо знакомого мне пациента не было тромбофлебита и он надеялся, как и его родитель, прожить с простым варикозом без операции, тем более, что у него он был на одной ноге, а у родителя на обеих.
Тромб оторвался даже в условиях простого варикоза, без тромбофлебита, в районе коленного сустава из-за работы за компьютером и вредной привычки держать одну ногу на другой. А его родитель компьютерами не пользовался.


Привычка держать нога на ногу - одна из самых идиотских привычек людей, она может вызвать образование тромбов и у совершенно здоровых людей. Обычно такое происходит у злостных геймеров, заигравшихся в таком положении на полдня, и передавившими себе вену на ноге.
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freeze
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 18:36

  Igneus написав:
  antey1969 написав:Igneus
То есть, факты по указанным выше пяти пунктам Вы не оспариваете?
Точное слово с Вашей стороны должно было быть "неполная", а не "недостоверная".
Вы же юрист.
Да, действительно, можно сказать, что ковидные больные умирают зачастую именно от тромбозов. Никто с этим не спорит, так оно и есть.

antey1969
Фактом является смерть - это я не оспариваю.
А вот "диагноз" я оспариваю, так как это не еще не факт, а оценочное суждение. Оно станет фактом после судебно-медицинской экспертизы, когда будет установлено, что если это тромб, то откуда он оторвался.
Еще раз, судя по его ногам, у него запущенная варикозная болезнь обоих, и тромб, если он причина смерти, мог оторваться оттуда, не имея никакого отношения к COVID.

Диагноз - Ковид и это факт, так как диагноз устанавливает лечащий врач. В данном случае на основании положительного ПЦР-теста, КТ и анализов. Так что нет оснований отрицать, что пациент был болен Ковидом, не правда ли? Для того, чтобы утверждать обратное, Вам понадобилось бы предъявить в суде отрицательный ПЦР или факты мошенничества при получении положительного результата ПЦР-теста. А сопутствующих заболеваний никто не отменял, уверен, все это отражено в истории болезни.
Так вот, Вы путаете в данном случае понятия "диагноз" и "причина смерти".
Это второй фейл(либо игра понятиями) с Вашей стороны.
Последняя инстанция в данном случае паталогоанатом. С его заключением мы, к сожалению, ознакомиться не имеем возможности. Оторвавшийся тромб тоже мог послужить причиной смерти пациента, отвергать эту версию нельзя, как и считать ее основной и единственно возможной.
Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 17 жов, 2020 18:47, всього редагувалось 3 разів.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 18:37

  Тракторист написав:КСУ лишь констатировал, что эти постановы нарушают конституцию Украина,


Не выдумывайте, КС не рассматривал действующие постановления Кабмина.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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