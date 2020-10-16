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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1974197519761977> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 269 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 33 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 10 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 269 Додано: Суб 17 жов, 2020 18:17 freeze написав: Тракторист написав: очевидно и вы не имеете "профильного образования" раз пишите что "Действующие постановления Кабмина не оспорены в Конституционном суде" - разберитесь для начала какие суды могут оспаривать решения КМУ... очевидно и вы не имеете "профильного образования" раз пишите что "Действующие постановления Кабмина не оспорены в Конституционном суде" - разберитесь для начала какие суды могут оспаривать решения КМУ...



То что не отменено, то действует. Можете посмотреть в существующей законодательной базе, на сайте Рады, статус действующих постановлений. То что не отменено, то действует. Можете посмотреть в существующей законодательной базе, на сайте Рады, статус действующих постановлений.

вы даже не поняли о чём я писал? речь шла о функциях КСУ и других судов... вы даже не поняли о чём я писал? речь шла о функциях КСУ и других судов... мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ... Тракторист

Повідомлень: 5070 З нами з: 06.08.08 Подякував: 266 раз. Подякували: 807 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 18:19 Тракторист написав: freeze написав: Тракторист написав: очевидно и вы не имеете "профильного образования" раз пишите что "Действующие постановления Кабмина не оспорены в Конституционном суде" - разберитесь для начала какие суды могут оспаривать решения КМУ... очевидно и вы не имеете "профильного образования" раз пишите что "Действующие постановления Кабмина не оспорены в Конституционном суде" - разберитесь для начала какие суды могут оспаривать решения КМУ...



То что не отменено, то действует. Можете посмотреть в существующей законодательной базе, на сайте Рады, статус действующих постановлений. То что не отменено, то действует. Можете посмотреть в существующей законодательной базе, на сайте Рады, статус действующих постановлений.

вы даде не поняли о чём я писал? речь шла о функциях КСУ и других судов... вы даде не поняли о чём я писал? речь шла о функциях КСУ и других судов...



Так это вы не поняли о чём я писал.

Прочитайте по буквам.

То что не отменено, то действует. Можете посмотреть в существующей законодательной базе, на сайте Рады, статус действующих постановлений. Так это вы не поняли о чём я писал.Прочитайте по буквам.То что не отменено, то действует. Можете посмотреть в существующей законодательной базе, на сайте Рады, статус действующих постановлений. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18757 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4504 раз. Подякували: 7223 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 18:20 adeges написав: да не переживайте так. конечно от ковида никто не умирает. в крайнем случае, только от косоглазия да не переживайте так. конечно от ковида никто не умирает. в крайнем случае, только от косоглазия

Если я не ошибаюсь, то это Вы когда-то описали случай, что проиграли свое дело в судах, в том числе, и в Верховном Суде. И что адвокат Вам сказал, что этот процесс был для Вас несправедливым.

А я тогда Вас пожалел, потому что о несправедливости и незаконности в судах знаю непонаслышке.

Но хочу добавить, что за справедливость и законность нужно бороться, и как показали, в том числе, события этого года, они не даются на "блюдечке с голубой каемочкой". Если я не ошибаюсь, то это Вы когда-то описали случай, что проиграли свое дело в судах, в том числе, и в Верховном Суде. И что адвокат Вам сказал, что этот процесс был для Вас несправедливым.А я тогда Вас пожалел, потому что о несправедливости и незаконности в судах знаю непонаслышке.Но хочу добавить, что за справедливость и законность нужно бороться, и как показали, в том числе, события этого года, они не даются на "блюдечке с голубой каемочкой". Igneus Повідомлень: 745 З нами з: 29.08.18 Подякував: 311 раз. Подякували: 375 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 18:21 freeze написав: Тракторист написав: freeze написав: То что не отменено, то действует. Можете посмотреть в существующей законодательной базе, на сайте Рады, статус действующих постановлений. То что не отменено, то действует. Можете посмотреть в существующей законодательной базе, на сайте Рады, статус действующих постановлений.

вы даде не поняли о чём я писал? речь шла о функциях КСУ и других судов... вы даде не поняли о чём я писал? речь шла о функциях КСУ и других судов...



Так это вы не поняли о чём я писал.

Прочитайте по буквам.

То что не отменено, то действует. Можете посмотреть в существующей законодательной базе, на сайте Рады, статус действующих постановлений. Так это вы не поняли о чём я писал.Прочитайте по буквам.То что не отменено, то действует. Можете посмотреть в существующей законодательной базе, на сайте Рады, статус действующих постановлений.

от этого оно не стало соответствующим конституции... от этого оно не стало соответствующим конституции... мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ... Тракторист

Повідомлень: 5070 З нами з: 06.08.08 Подякував: 266 раз. Подякували: 807 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 18:25 Тракторист написав: freeze написав: Тракторист написав: вы даде не поняли о чём я писал? речь шла о функциях КСУ и других судов... вы даде не поняли о чём я писал? речь шла о функциях КСУ и других судов...



Так это вы не поняли о чём я писал.

Прочитайте по буквам.

То что не отменено, то действует. Можете посмотреть в существующей законодательной базе, на сайте Рады, статус действующих постановлений. Так это вы не поняли о чём я писал.Прочитайте по буквам.То что не отменено, то действует. Можете посмотреть в существующей законодательной базе, на сайте Рады, статус действующих постановлений.

от этого оно не стало соответствующим конституции... от этого оно не стало соответствующим конституции...



Действующие постановления Кабмина никто не оспорил, и насколько я знаю, не оспаривает в Конституционном суде. Действующие постановления Кабмина никто не оспорил, и насколько я знаю, не оспаривает в Конституционном суде. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18757 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4504 раз. Подякували: 7223 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 18:29 freeze написав: На фото не видно тромбоблефита, собственно который и вызывает образование тромбов, видно банальное расширение вен, характерное для большинства профессионально занимающихся спортом. У меня жена долгое время борется с тромоблефитом, и даже прошла через операцию по удалению вены на одной ноге.

Я вам скажу, что у этого спортсмена отличные ноги по сравнению с тромбофлебитчиками. На фото не видно тромбоблефита, собственно который и вызывает образование тромбов, видно банальное расширение вен, характерное для большинства профессионально занимающихся спортом. У меня жена долгое время борется с тромоблефитом, и даже прошла через операцию по удалению вены на одной ноге.Я вам скажу, что у этого спортсмена отличные ноги по сравнению с тромбофлебитчиками.

У хорошо знакомого мне пациента не было тромбофлебита и он надеялся, как и его родитель, прожить с простым варикозом без операции, тем более, что у него он был на одной ноге, а у родителя на обеих.

Тромб оторвался даже в условиях простого варикоза, без тромбофлебита, в районе коленного сустава из-за работы за компьютером и вредной привычки держать одну ногу на другой. А его родитель компьютерами не пользовался. У хорошо знакомого мне пациента не было тромбофлебита и он надеялся, как и его родитель, прожить с простым варикозом без операции, тем более, что у него он был на одной ноге, а у родителя на обеих.Тромб оторвался даже в условиях простого варикоза, без тромбофлебита, в районе коленного сустава из-за работы за компьютером и вредной привычки держать одну ногу на другой. А его родитель компьютерами не пользовался. Igneus Повідомлень: 745 З нами з: 29.08.18 Подякував: 311 раз. Подякували: 375 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 18:34 freeze написав: Действующие постановления Кабмина никто не оспорил, и насколько я знаю, не оспаривает в Конституционном суде. Действующие постановления Кабмина никто не оспорил, и насколько я знаю, не оспаривает в Конституционном суде.

постановы КМУ оспариваються в других судебных инстанциях Украины, а КСУ лишь констатировал, что эти постановы нарушают конституцию Украина, а 60-я статья этой самой конституции говорит что "Никто не обязан исполнять явно преступные распоряжения или приказы."



кстати в цивилизованной стране после такого вывода конституционного суда премьер-министр как минимум подал бы в отставку, а прокуратура бы возбудила уголовное дело, но не в стране третьего мира... постановы КМУ оспариваються в других судебных инстанциях Украины, а КСУ лишь констатировал, что эти постановы нарушают конституцию Украина, а 60-я статья этой самой конституции говорит что "Никто не обязан исполнять явно преступные распоряжения или приказы."кстати в цивилизованной стране после такого вывода конституционного суда премьер-министр как минимум подал бы в отставку, а прокуратура бы возбудила уголовное дело, но не в стране третьего мира... мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ... Тракторист

Повідомлень: 5070 З нами з: 06.08.08 Подякував: 266 раз. Подякували: 807 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 18:36 Igneus написав: freeze написав: На фото не видно тромбоблефита, собственно который и вызывает образование тромбов, видно банальное расширение вен, характерное для большинства профессионально занимающихся спортом. У меня жена долгое время борется с тромоблефитом, и даже прошла через операцию по удалению вены на одной ноге.

Я вам скажу, что у этого спортсмена отличные ноги по сравнению с тромбофлебитчиками. На фото не видно тромбоблефита, собственно который и вызывает образование тромбов, видно банальное расширение вен, характерное для большинства профессионально занимающихся спортом. У меня жена долгое время борется с тромоблефитом, и даже прошла через операцию по удалению вены на одной ноге.Я вам скажу, что у этого спортсмена отличные ноги по сравнению с тромбофлебитчиками.

У хорошо знакомого мне пациента не было тромбофлебита и он надеялся, как и его родитель, прожить с простым варикозом без операции, тем более, что у него он был на одной ноге, а у родителя на обеих.

Тромб оторвался даже в условиях простого варикоза, без тромбофлебита, в районе коленного сустава из-за работы за компьютером и вредной привычки держать одну ногу на другой. А его родитель компьютерами не пользовался. У хорошо знакомого мне пациента не было тромбофлебита и он надеялся, как и его родитель, прожить с простым варикозом без операции, тем более, что у него он был на одной ноге, а у родителя на обеих.Тромб оторвался даже в условиях простого варикоза, без тромбофлебита, в районе коленного сустава из-за работы за компьютером и вредной привычки держать одну ногу на другой. А его родитель компьютерами не пользовался.



Привычка держать нога на ногу - одна из самых идиотских привычек людей, она может вызвать образование тромбов и у совершенно здоровых людей. Обычно такое происходит у злостных геймеров, заигравшихся в таком положении на полдня, и передавившими себе вену на ноге. Привычка держать нога на ногу - одна из самых идиотских привычек людей, она может вызвать образование тромбов и у совершенно здоровых людей. Обычно такое происходит у злостных геймеров, заигравшихся в таком положении на полдня, и передавившими себе вену на ноге. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18757 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4504 раз. Подякували: 7223 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 18:36 Igneus написав: antey1969 написав: Igneus

То есть, факты по указанным выше пяти пунктам Вы не оспариваете?

Точное слово с Вашей стороны должно было быть "неполная", а не "недостоверная".

Вы же юрист.

Да, действительно, можно сказать, что ковидные больные умирают зачастую именно от тромбозов. Никто с этим не спорит, так оно и есть. То есть, факты по указанным выше пяти пунктам Вы не оспариваете?Точное слово с Вашей стороны должно было быть "неполная", а не "недостоверная".Вы же юрист.Да, действительно, можно сказать, что ковидные больные умирают зачастую именно от тромбозов. Никто с этим не спорит, так оно и есть.

antey1969

Фактом является смерть - это я не оспариваю.

А вот "диагноз" я оспариваю, так как это не еще не факт, а оценочное суждение. Оно станет фактом после судебно-медицинской экспертизы, когда будет установлено, что если это тромб, то откуда он оторвался.

Еще раз, судя по его ногам, у него запущенная варикозная болезнь обоих, и тромб, если он причина смерти, мог оторваться оттуда, не имея никакого отношения к COVID. Фактом является смерть - это я не оспариваю.А вот "диагноз" я оспариваю, так как это не еще не, а. Оно станет фактом после судебно-медицинской экспертизы, когда будет установлено, что если это тромб, то откуда он оторвался.Еще раз, судя по его ногам, у него запущенная варикозная болезнь обоих, и тромб, если он причина смерти, мог оторваться оттуда, не имея никакого отношения к COVID.

Диагноз - Ковид и это факт, так как диагноз устанавливает лечащий врач. В данном случае на основании положительного ПЦР-теста, КТ и анализов. Так что нет оснований отрицать, что пациент был болен Ковидом, не правда ли? Для того, чтобы утверждать обратное, Вам понадобилось бы предъявить в суде отрицательный ПЦР или факты мошенничества при получении положительного результата ПЦР-теста. А сопутствующих заболеваний никто не отменял, уверен, все это отражено в истории болезни.

Так вот, Вы путаете в данном случае понятия "диагноз" и "причина смерти".

Это второй фейл(либо игра понятиями) с Вашей стороны.

Последняя инстанция в данном случае паталогоанатом. С его заключением мы, к сожалению, ознакомиться не имеем возможности. Оторвавшийся тромб тоже мог послужить причиной смерти пациента, отвергать эту версию нельзя, как и считать ее основной и единственно возможной. Диагноз - Ковид и это факт, так как диагноз устанавливает лечащий врач. В данном случае на основании положительного ПЦР-теста, КТ и анализов. Так что нет оснований отрицать, что пациент был болен Ковидом, не правда ли? Для того, чтобы утверждать обратное, Вам понадобилось бы предъявить в суде отрицательный ПЦР или факты мошенничества при получении положительного результата ПЦР-теста. А сопутствующих заболеваний никто не отменял, уверен, все это отражено в истории болезни.Так вот, Вы путаете в данном случае понятия "диагноз" и "причина смерти".Это второй фейл(либо игра понятиями) с Вашей стороны.Последняя инстанция в данном случае паталогоанатом. С его заключением мы, к сожалению, ознакомиться не имеем возможности. Оторвавшийся тромб тоже мог послужить причиной смерти пациента, отвергать эту версию нельзя, как и считать ее основной и единственно возможной. Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 17 жов, 2020 18:47, всього редагувалось 3 разів. antey1969 1

Повідомлень: 10019 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1202 раз. Подякували: 2793 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 18:37 Тракторист написав: КСУ лишь констатировал, что эти постановы нарушают конституцию Украина, КСУ лишь констатировал, что эти постановы нарушают конституцию Украина,



Не выдумывайте, КС не рассматривал действующие постановления Кабмина. Не выдумывайте, КС не рассматривал действующие постановления Кабмина. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18757 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4504 раз. Подякували: 7223 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1974197519761977> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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